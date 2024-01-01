Gökhan Özen

Özelsin "Tazem" Kandın sarıldın parıltılara Zor yıllar bunlar bilesin Değiştin yitirdin sen de seni sonunda Kamaşır o dünyada bal gözlerin *** Sen tazem söyle E ne oldu bize Sen tazem böyle Dönermiydin güze *** Özelsin içimde özelsin Yolunu şaşırma sen Beni çok üzersin Özelsin içimde özelsin Her anımda Hep yanımda benimlesin

Sebebim Sensin Hani her acıya, her gözyaşına Dayanırdık, nasıl el olduk? Hani yâr gecelere hasret esince Sarıldık anılara Nasıl, nasıl, nasıl son bulduk? *** İsyan olur her doğan gün Sensizliğe uyanırım Senden bana son kalan Kara bir yas ağlatan Nasıl sevmişim anladım *** İsyan olur her doğan gün Sensizliğe uyanırım Senden bana son kalan Kara bir yas ağlatan Nasıl sevmişim anladım *** Sebebim sensin yâr, bunu böyle bil Böyle bil *** Hani her acıya, her gözyaşına Dayanırdık, nasıl el olduk? Hani yâr gecelere hasret esince Sarıldık anılara Nasıl, nasıl, nasıl son bulduk? *** İsyan olur her doğan gün Sensizliğe uyanırım Senden bana son kalan Kara bir yas ağlatan Nasıl sevmişim anladım *** İsyan olur her doğan gün Sensizliğe uyanırım Senden bana son kalan Kara bir yas ağlatan Nasıl sevmişim anladım *** İsyan olur her doğan gün Sensizliğe uyanırım Senden bana son kalan Kara bir yas ağlatan Nasıl sevmişim anladım *** İsyan olur her doğan gün Sensizliğe uyanırım Senden bana son kalan Kara bir yas ağlatan Nasıl sevmişim anladım

Balıklara Yem Olduk Bir büyük sevdaydı yaşadığımız En aksi umutları Yarınlara taşırdık Taksi mesafesiydi ayrılığımız Akşam kavga eder Sabaha barışırdık *** Bu sevda nöbetleri Gün gelince bitiyor İnsan göz göre göre Kendini aldatıyor *** Unuttuk yeminleri Biz sevmekten yorulduk O sarhoş denizlerde Balıklara yem olduk

Nerdesin Sorma nasıl yaşadım sensiz Bunca zaman İnanma ben sendeyim hiç sebepsiz Unuttuğum yalan *** İçimde kopan birşeyler senden Yarım kalan yaşanmayan günlerden Hesap sorar anılar şimdi benden Vurur geçer o hasretin Taaa derinden Beni yüreğimden *** Nerdesin Bu akşamlar sensiz olmuyor Nerdesin Eller yerini almıyor Sen orda ben burda Yüreğim dayanmıyor Nerdesin bu şehir bana dar geliyor

Gidenlere Bu ayrılık gelir geçer Gün gelir ansızın kavuşur gözler Her nerdeysen, her ne haldeysen Gün gelir yollar yine sana döner Hep kalanlara gidenleri kattım Bir gün yerine geçemediler O kalanlara gidenleri kattım Yine bir tane sen etmediler Hep kalanlara gidenleri kattım Bir gün yerine geçemediler O kalanlara gidenleri kattım Yine bir tane sen etmediler Bu ayrılık gelir geçer Gün gelir ansızın kavuşur gözler Her nerdeysen, her ne haldeysen Gün gelir yollar yine sana döner Hep kalanlara gidenleri kattım Bir gün yerine geçemediler O kalanlara gidenleri kattım Yine bir tane sen etmediler Hep kalanlara gidenleri kattım Bir gün yerine geçemediler O kalanlara gidenleri kattım Yine bir tane sen etmediler Gidenleri kattım Bir gün yerine geçemediler O kalanlara gidenleri kattım Yine bir tane sen etmediler Hep kalanlara gidenleri kattım Bir gün yerine geçemediler O kalanlara gidenleri kattım Yine bir tane sen etmediler

Üşüyorum Sen uçurumsun tutunamam Tutsak düşer çığlıklarım Gözlerinin akşamında Oturur sana ağlarım *** Üşüyorum ödünç ver ellerini Üşüyorum üstüme ser yüreğini Sağ yanım dertli Sol yanım dertli Savur gönlüme yangının küllerini

Aşkım Son bir defa çıkıyorum yollarına Niyetin varsa göster hadi güzelim Son bir şansı seriyorum kollarına Dur biraz yavaşla *** Şimdi ayrılık zamanı geldiyse Bunu bana değil Gel yüreğime söyle Seni seviyorum vazgeçmem ömrümce Dur dinle *** Aşkım yüreğine talibim Dönüşü yok seni almaya geldim Aşkım gözlerine talibim Kaçarı yok seni almaya geldim

Dayanamam Yorgunum, özlemekten hayalini Ağlarım, gözlerimde yaşlar seli Yorgunum, özlemekten hayalini Ağlarım, gözlerimde yaşlar seli Bir seni unutmadım yıllardır Birde, ben ağlarken gittiğini Bir seni unutmadım yıllardır Birde, ben ağlarken gittiğini Dayanamam inan dayanamam buna Unutamam bir an dokunamam sana Harcanırım uğruna aldırmadan zamana Diyemem dilim varmaz diyemem elveda Yalnızım taşıyamam sensizliği Ağlatır gecelerin sessizliği Bir seni unutmadım yıllardır Birde, ben ağlarken gittiğini Bir seni unutmadım yıllardır Birde, ben ağlarken gittiğini Dayanamam inan dayanamam buna Unutamam bir an dokunamam sana Harcanırım uğruna aldırmadan zamana Diyemem dilim varmaz diyemem elveda Dayanamam inan dayanamam buna Unutamam bir an dokunamam sana Harcanırım uğruna aldırmadan zamana Diyemem dilim varmaz diyemem elveda Dayanamam (aaaah aaaah)

Özel Kız Gözlerine bakınca Dağlardaki kar erir Söylesene güzelim söylesene Senin için aşk nedir? Gözlerine bakınca Dağlardaki kar erir Söylesene güzelim söylesene Senin için aşk nedir? Sokul bana azıcık Isıt beni sıcacık Günahın benim olsun Geçen zamana yazık Haydi gel gir koluma Kitaplar bizi yazsın Laf aramızda ama Sen çok özel bir kızsın Gir koluma Kitaplar bizi yazsın Laf aramızda ama Sen çok özel bir kızsın Gözlerine bakınca Dağlardaki kar erir Söylesene güzelim söylesene Senin için aşk nedir? Sokul bana azıcık Isıt beni sıcacık Günahın benim olsun Geçen zamana yazık Haydi gel gir koluma Kitaplar bizi yazsın Laf aramızda ama Sen çok özel bir kızsın Gir koluma Kitaplar bizi yazsın Laf aramızda ama Sen çok özel bir kızsın, oh Haydi gel gir koluma Kitaplar bizi yazsın Laf aramızda ama Sen çok özel bir kızsın Gir koluma Kitaplar bizi yazsın Laf aramızda ama Sen çok özel bir kızsın Gir koluma Kitaplar bizi yazsın Laf aramızda ama Sen çok özel bir kızsın Gir koluma Kitaplar bizi yazsın Laf aramızda ama Sen çok özel bir kız Çok özel bir kız Sen çok özel bir kızsın