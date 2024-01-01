Gökhan Özen

-
Kandın sarıldın parıltılara
Zor yıllar bunlar bilesin
Değiştin yitirdin
sen de seni sonunda
Kamaşır o dünyada
bal gözlerin
***
Sen tazem söyle
E ne oldu bize
Sen tazem böyle
Dönermiydin güze
***
Özelsin içimde özelsin
Yolunu şaşırma sen
Beni çok üzersin
Özelsin içimde özelsin
Her anımda
Hep yanımda benimlesin
-
Hani her acıya, her gözyaşına
Dayanırdık, nasıl el olduk?
Hani yâr gecelere hasret esince
Sarıldık anılara
Nasıl, nasıl, nasıl son bulduk?
***
İsyan olur her doğan gün
Sensizliğe uyanırım
Senden bana son kalan
Kara bir yas ağlatan
Nasıl sevmişim anladım
***
İsyan olur her doğan gün
Sensizliğe uyanırım
Senden bana son kalan
Kara bir yas ağlatan
Nasıl sevmişim anladım
***
Sebebim sensin yâr, bunu böyle bil
Böyle bil
***
Hani her acıya, her gözyaşına
Dayanırdık, nasıl el olduk?
Hani yâr gecelere hasret esince
Sarıldık anılara
Nasıl, nasıl, nasıl son bulduk?
***
İsyan olur her doğan gün
Sensizliğe uyanırım
Senden bana son kalan
Kara bir yas ağlatan
Nasıl sevmişim anladım
***
İsyan olur her doğan gün
Sensizliğe uyanırım
Senden bana son kalan
Kara bir yas ağlatan
Nasıl sevmişim anladım
***
İsyan olur her doğan gün
Sensizliğe uyanırım
Senden bana son kalan
Kara bir yas ağlatan
Nasıl sevmişim anladım
***
İsyan olur her doğan gün
Sensizliğe uyanırım
Senden bana son kalan
Kara bir yas ağlatan
Nasıl sevmişim anladım
-
Bir büyük sevdaydı yaşadığımız
En aksi umutları
Yarınlara taşırdık
Taksi mesafesiydi ayrılığımız
Akşam kavga eder
Sabaha barışırdık
***
Bu sevda nöbetleri
Gün gelince bitiyor
İnsan göz göre göre
Kendini aldatıyor
***
Unuttuk yeminleri
Biz sevmekten yorulduk
O sarhoş denizlerde
Balıklara yem olduk
-
Sorma nasıl yaşadım sensiz
Bunca zaman
İnanma ben sendeyim hiç sebepsiz
Unuttuğum yalan
***
İçimde kopan birşeyler senden
Yarım kalan yaşanmayan günlerden
Hesap sorar anılar şimdi benden
Vurur geçer o hasretin
Taaa derinden
Beni yüreğimden
***
Nerdesin
Bu akşamlar sensiz olmuyor
Nerdesin
Eller yerini almıyor
Sen orda ben burda
Yüreğim dayanmıyor
Nerdesin bu şehir bana dar geliyor
-
Bu ayrılık gelir geçer
Gün gelir ansızın kavuşur gözler
Her nerdeysen, her ne haldeysen
Gün gelir yollar yine sana döner
Hep kalanlara gidenleri kattım
Bir gün yerine geçemediler
O kalanlara gidenleri kattım
Yine bir tane sen etmediler
Hep kalanlara gidenleri kattım
Bir gün yerine geçemediler
O kalanlara gidenleri kattım
Yine bir tane sen etmediler
Bu ayrılık gelir geçer
Gün gelir ansızın kavuşur gözler
Her nerdeysen, her ne haldeysen
Gün gelir yollar yine sana döner
Hep kalanlara gidenleri kattım
Bir gün yerine geçemediler
O kalanlara gidenleri kattım
Yine bir tane sen etmediler
Hep kalanlara gidenleri kattım
Bir gün yerine geçemediler
O kalanlara gidenleri kattım
Yine bir tane sen etmediler
Gidenleri kattım
Bir gün yerine geçemediler
O kalanlara gidenleri kattım
Yine bir tane sen etmediler
Hep kalanlara gidenleri kattım
Bir gün yerine geçemediler
O kalanlara gidenleri kattım
Yine bir tane sen etmediler
-
Sen uçurumsun tutunamam
Tutsak düşer çığlıklarım
Gözlerinin akşamında
Oturur sana ağlarım
***
Üşüyorum ödünç ver ellerini
Üşüyorum üstüme ser yüreğini
Sağ yanım dertli
Sol yanım dertli
Savur gönlüme yangının küllerini
-
Son bir defa çıkıyorum yollarına
Niyetin varsa göster hadi güzelim
Son bir şansı seriyorum kollarına
Dur biraz yavaşla
***
Şimdi ayrılık zamanı geldiyse
Bunu bana değil
Gel yüreğime söyle
Seni seviyorum
vazgeçmem ömrümce
Dur dinle
***
Aşkım yüreğine talibim
Dönüşü yok seni almaya geldim
Aşkım gözlerine talibim
Kaçarı yok seni almaya geldim
-
Yorgunum, özlemekten hayalini
Ağlarım, gözlerimde yaşlar seli
Yorgunum, özlemekten hayalini
Ağlarım, gözlerimde yaşlar seli
Bir seni unutmadım yıllardır
Birde, ben ağlarken gittiğini
Bir seni unutmadım yıllardır
Birde, ben ağlarken gittiğini
Dayanamam inan dayanamam buna
Unutamam bir an dokunamam sana
Harcanırım uğruna aldırmadan zamana
Diyemem dilim varmaz diyemem elveda
Yalnızım taşıyamam sensizliği
Ağlatır gecelerin sessizliği
Bir seni unutmadım yıllardır
Birde, ben ağlarken gittiğini
Bir seni unutmadım yıllardır
Birde, ben ağlarken gittiğini
Dayanamam inan dayanamam buna
Unutamam bir an dokunamam sana
Harcanırım uğruna aldırmadan zamana
Diyemem dilim varmaz diyemem elveda
Dayanamam inan dayanamam buna
Unutamam bir an dokunamam sana
Harcanırım uğruna aldırmadan zamana
Diyemem dilim varmaz diyemem elveda
Dayanamam (aaaah aaaah)
-
Gözlerine bakınca
Dağlardaki kar erir
Söylesene güzelim söylesene
Senin için aşk nedir?
Gözlerine bakınca
Dağlardaki kar erir
Söylesene güzelim söylesene
Senin için aşk nedir?
Sokul bana azıcık
Isıt beni sıcacık
Günahın benim olsun
Geçen zamana yazık
Haydi gel gir koluma
Kitaplar bizi yazsın
Laf aramızda ama
Sen çok özel bir kızsın
Gir koluma
Kitaplar bizi yazsın
Laf aramızda ama
Sen çok özel bir kızsın
Gözlerine bakınca
Dağlardaki kar erir
Söylesene güzelim söylesene
Senin için aşk nedir?
Sokul bana azıcık
Isıt beni sıcacık
Günahın benim olsun
Geçen zamana yazık
Haydi gel gir koluma
Kitaplar bizi yazsın
Laf aramızda ama
Sen çok özel bir kızsın
Gir koluma
Kitaplar bizi yazsın
Laf aramızda ama
Sen çok özel bir kızsın, oh
Haydi gel gir koluma
Kitaplar bizi yazsın
Laf aramızda ama
Sen çok özel bir kızsın
Gir koluma
Kitaplar bizi yazsın
Laf aramızda ama
Sen çok özel bir kızsın
Gir koluma
Kitaplar bizi yazsın
Laf aramızda ama
Sen çok özel bir kızsın
Gir koluma
Kitaplar bizi yazsın
Laf aramızda ama
Sen çok özel bir kız
Çok özel bir kız
Sen çok özel bir kızsın
-
Kokun rüzgâra dolar eser de
Sarar sensizlik her nefeste
Bilirim gün gelir yaşanır seninle
Bu kadar severken bitemez ki böyle
Bilirim gün gelir yaşanır seninle
Bu kadar severken biz yenilmeyiz
Hiç kimseye, hiçbir şeye
***
Olmuyor bir tanem, olmuyor
Yüreğinden uzaklarda çaresiz
Sen canım parçası, alnımın yazısı
Yoksun, nasıl yaşarım ben sensiz?
***
Olmuyor bir tanem, olmuyor
Yüreğinden uzaklarda çaresiz
Sen canım parçası, alnımın yazısı
Yoksun, nasıl yaşarım ben sensiz?
***
Kokun rüzgâra dolar eser de
Sarar sensizlik her nefeste
Bilirim gün gelir yaşanır seninle
Bu kadar severken bitemez ki böyle
Bilirim gün gelir yaşanır seninle
Bu kadar severken yenilmeyiz
Hiç kimseye, hiçbir şeye
***
Olmuyor bir tanem, olmuyor
Yüreğinden uzaklarda çaresiz
Sen canım parçası, alnımın yazısı
Yoksun, nasıl yaşarım ben sensiz?
***
Olmuyor bir tanem, olmuyor
Yüreğinden uzaklarda çaresiz
Sen canım parçası, alnımın yazısı
Yoksun, nasıl yaşarım ben sensiz?
***
Olmuyor bir tanem, olmuyor
Yüreğinden uzaklarda çaresiz
Sen canım parçası, alnımın yazısı
Yoksun, nasıl yaşarım ben sensiz, ey?