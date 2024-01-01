Gökhan Özen

-
Resimler hayaller, paramparça
Senin de gözlerin, uzaklara
Öylece, dalmıyor mu hiç? Söyle
***
Resimler hayaller, paramparça
Senin de gözlerin, uzaklara
Öylece, dalmıyor mu hiç? Söyle
***
Kim haklı? Kim suçlu? Bir galip ararken
Yitirdik, hikâyemiz böyle
Ne biliyorsun kim güler sonunda?
Bir ömür boyu yalnızlık, galip belki de
***
Sana kalmaz, kime kalmış ki?
Bu malla mülkle kandıran dünya, oynak böyle
Değişiyorsun yitiriyorsun sen, bizi günden güne
***
Resimler hayaller, paramparça
Senin de gözlerin, uzaklara
Öylece, dalmıyor mu hiç? Söyle
***
Resimler hayaller, paramparça
Senin de gözlerin, uzaklara
Öylece, dalmıyor mu hiç? Söyle
***
Kim haklı? Kim suçlu? Bir galip ararken
Yitirdik, hikâyemiz böyle
Ne biliyorsun kim güler sonunda?
Bir ömür boyu yalnızlık, galip belki de
***
Sana kalmaz, kime kalmış ki
Bu malla mülkle kandıran dünya, kalleş böyle
Değişiyorsun yitiriyorsun sen, bizi günden güne
***
Resimler hayaller, paramparça
Senin de gözlerin, uzaklara
Öylece, dalmıyor mu hiç? Söyle
***
Resimler hayaller, paramparça
Senin de gözlerin, uzaklara
Öylece, dalmıyor mu hiç? Söyle
***
Hiç söyle, hiç söyle
Hiç söyle, hiç söyle
***
Resimler hayaller, paramparça
Senin de gözlerin, uzaklara
Öylece, dalmıyor mu hiç?
-
Sen benden ayrılmadın, ellerin ayrıldı
Ve şimdi onlar bana mı düşman?
Sen benden ayrılmadın, gözlerin ayrıldı
Ve şimdi onlar bin kere pişman
Vallahi billahi bin kere pişman
***
Ayrılsa da yollar kalplerimiz bir
Sen gitsen gölgem peşinden gelir
Sana kapım hep açıktır, hiç çalmadan gir
Bize aşk lazım, bize aşk lazım, ayrılık değil
Sen benim canımsın, öbür yarımsın, yabancı değil
***
Sen benden ayrılmadın, ellerin ayrıldı
Ve şimdi onlar bana mı düşman?
Sen benden ayrılmadın, gözlerin ayrıldı
Ve şimdi onlar bin kere pişman
Vallahi billahi bin kere pişman
***
Ayrılsa da yollar kalplerimiz bir
Sen gitsen gölgem peşinden gelir
Sana kapım hep açıktır, hiç çalmadan gir
Bize aşk lazım, bize aşk lazım, ayrılık değil
Sen benim canımsın, öbür yarımsın, yabancı değil
***
Bize aşk lazım, bize aşk lazım, ayrılık değil
Bize aşk lazım, bize aşk lazım, ayrılık değil
Bize aşk lazım, bize aşk lazım, ayrılık değil
Sen benim canımsın, öbür yarımsın, yabancı değil
***
Ayrılsa da yollar kalplerimiz bir
Sen gitsen gölgem peşinden gelir
Sana kapım hep açıktır, hiç çalmadan gir
Bize aşk lazım, bize aşk lazım, ayrılık değil
Sen benim canımsın, öbür yarımsın, yabancı değil
-
Demek yalan vaatler
Ateşini söndürdü
Demek yangın gözlerim
Seni geri döndürdü
***
Sakın benden aşk dilenme
Hani bulmuştun eşini?
Kim çaldıysa yüreğini, ona söyle
O sallasın beşiğini
***
Çok mahsun gördüm seni
***
Vah vah, bensiz öksüz mü kaldın?
Vah vah, hani sen hiç ağlamazdın?
Bu ibretlik hâlinle
Vah sana, vah sana, vah
***
Vah vah, bensiz öksüz mü kaldın?
Vah vah, hani sen hiç ağlamazdın?
Bu ibretlik hâlinle
Vah sana, vah sana, vah
***
El değmemiş aşkımızın
Resimleri bende durur
Bakıyorum yere düşmüş
Sendeki şahane gurur
***
Sakın benden aşk dilenme
Hani bulmuştun eşini?
Kim çaldıysa yüreğini, ona söyle
O sallasın beşiğini
***
Çok hicaz gördüm seni
***
Vah vah, bensiz öksüz mü kaldın?
Vah vah, hani sen hiç ağlamazdın?
Bu ibretlik hâlinle
Vah sana, vah sana, vah
***
Vah vah, bensiz öksüz mü kaldın?
Vah vah, hani sen hiç ağlamazdın?
Bu ibretlik hâlinle
Vah sana, vah sana, vah
***
Vah vah, bensiz öksüz mü kaldın?
Vah vah, hani sen hiç ağlamazdın?
Bu ibretlik hâlinle
Vah sana, vah sana, vah
***
Vah vah, bensiz öksüz mü kaldın?
Vah vah, hani sen hiç ağlamazdın?
Bu ibretlik hâlinle
Vah sana, vah sana, vah
Çok hicaz gördüm seni
-
Sen benden ayrılmadın, ellerin ayrıldı
Ve şimdi onlar bana mı düşman?
Sen benden ayrılmadın, gözlerin ayrıldı
Ve şimdi onlar bin kere pişman
Vallahi billahi bin kere pişman
***
Ayrılsa da yollar kalplerimiz bir
Sen gitsen gölgem peşinden gelir
Sana kapım hep açıktır, hiç çalmadan gir
Bize aşk lazım, bize aşk lazım, ayrılık değil
Sen benim canımsın, öbür yarımsın, yabancı değil
***
Sen benden ayrılmadın, ellerin ayrıldı
Ve şimdi onlar bana mı düşman?
Sen benden ayrılmadın, gözlerin ayrıldı
Ve şimdi onlar bin kere pişman
Vallahi billahi bin kere pişman
***
Ayrılsa da yollar kalplerimiz bir
Sen gitsen gölgem peşinden gelir
Sana kapım hep açıktır, hiç çalmadan gir
Bize aşk lazım, bize aşk lazım, ayrılık değil
Sen benim canımsın, öbür yarımsın, yabancı değil
***
Bize aşk lazım, bize aşk lazım, ayrılık değil
Bize aşk lazım, bize aşk lazım, ayrılık değil
Bize aşk lazım, bize aşk lazım, ayrılık değil
Sen benim canımsın, öbür yarımsın, yabancı değil
***
Ayrılsa da yollar kalplerimiz bir
Sen gitsen gölgem peşinden gelir
Sana kapım hep açıktır, hiç çalmadan gir
Bize aşk lazım, bize aşk lazım, ayrılık değil
Sen benim canımsın, öbür yarımsın, yabancı değil
-
Göz görmeyince gönül katlanır
Ben sensizliğe neden katlanamıyorum?
Her şey yerinde kalbimden başka
Kalbimi sana verdim, alamıyorum
***
Ah benim kınalım, yüreği yaralım
Kimlerle gülelim avunalım?
Olmaya sen karası bahtımın
Yeminler mi, yeminler mi ediyorsun?
***
Ah benim kınalım, yüreği yaralım
Kimlerle gülelim avunalım?
Olmaya sen karası bahtımın
Yeminler mi, yeminler mi ediyorsun?
***
Sen buna sevmek mi diyorsun?
Göz görmeyince gönül katlanır
Ben sensizliğe neden katlanamıyorum?
***
Her şey yerinde kalbimden başka
Kalbimi sana verdim, alamıyorum
Ah benim kınalım, yüreği yaralım
Kimlerle gülelim avunalım?
Olmaya sen karası bahtımın
Yeminler mi, yeminler mi ediyorsun?
***
Ah benim kınalım, yüreği yaralım
Kimlerle gülelim avunalım?
Olmaya sen karası bahtımın
Yeminler mi, yeminler mi ediyorsun?
***
Sen buna sevmek mi diyorsun?
Olmaya sen karası bahtımın
Yeminler mi, yeminler mi ediyorsun?
Sen buna sevmek mi diyorsun?
-
Şimdi ben yüzyılın aptalımıyım ki
Bi daha seni seveceğim?
Bakma yüzüme bakma
Elimi tutuma
Hiç Kendini boşuna kasma
İnanmam (inanmam)
Bundan böyle sana inanmam (inanmam, inanmam)
Candın ömrüme anlamdın
Niye kararsız kaldın?
Düşün içimde kor kor yanan ateşken
Kalbimde buz gibi dağıldın
Bedeli neyse, acısı neyse
Ben çekerim, ben öderim
Senle gurursuz yaşamaktansa
Gururlu kalsın yüreğim
Sevgi verdim, güven verdim, gönlümü verdim
Yaşanmamış yarınlardan, ömrümü verdim
Şimdi ben, yüzyılın aptalımıyım ki
Bi daha sana döneceğim?
Sevgi verdim, güven verdim, gönlümü verdim
Yaşanmamış yarınlardan, ömrümü verdim
Şimdi ben, yüzyılın aptalımıyım ki
Bi daha seni seveceğim?
(Seveceğim)
Bakma yüzüme bakma
Elimi tutuma
Hiç Kendini boşuna kasma
İnanmam (inanmam)
Bundan böyle sana inanmam (inanmam, inanmam)
Candın ömrüme anlamdın
Niye kararsız kaldın?
Düşün içimde kor kor yanan ateşken
Kalbimde buz gibi dağıldın
Bedeli neyse, acısı neyse
Ben çekerim, ben öderim
Senle gurursuz yaşamaktansa
Gururlu kalsın yüreğim
Sevgi verdim, güven verdim, gönlümü verdim
Yaşanmamış yarınlardan, ömrümü verdim
Şimdi ben, yüzyılın aptalımıyım ki
Bi daha sana döneceğim?
Sevgi verdim, güven verdim, gönlümü verdim
Yaşanmamış yarınlardan, ömrümü verdim
Şimdi ben, yüzyılın aptalımıyım ki
Bi daha seni seveceğim?
Sevgi verdim, güven verdim, gönlümü verdim
Yaşanmamış yarınlardan, ömrümü verdim
Şimdi ben, yüzyılın aptalımıyım ki
Bi daha seni seveceğim?
Sevgi verdim, güven verdim, gönlümü verdim
Yaşanmamış yarınlardan, ömrümü verdim
Şimdi ben, yüzyılın aptalımıyım ki
Bi daha seni seveceğim?
-
Delisin deli, böyle ayrılık olur mu?
Delisin deli, can bedenden hiç kovulur mu?
***
Yaz baharın, güz olunca
Gönlüne hüzün dolunca
Sende bensiz el ocağında, anlayacaksın
***
Yaz baharın, güz olunca
Günlerin hesap, sorunca
Sende bensiz el ocağında, ağlayacaksın
***
Hatıralar, sayfa sayfa
Kalbimde sen, parça parça
Bu gidişle en sonunda
Yaşatmaz beni, öldürür sevdan
***
Hatıralar, sayfa sayfa
Kalbimde sen, parça parça
Bu gidişle en sonunda
Yaşatmaz beni, öldürür sevdan
***
Delisin deli, böyle ayrılık olur mu?
Delisin deli, can bedenden hiç kovulur mu?
***
Yaz baharın, güz olunca
Günlerin hesap, sorunca
Sende bensiz el ocağında, ağlayacaksın
***
Hatıralar, sayfa sayfa
Kalbimde sen, parça parça
Bu gidişle en sonunda
Yaşatmaz beni, öldürür sevdan
***
Hatıralar, sayfa sayfa
Kalbimde sen, parça parça
Bu gidişle en sonunda
Yaşatmaz beni, öldürür sevdan
***
Öldürür sevdan
-
Demek yalan vaatler
Ateşini söndürdü
Demek yangın gözlerim
Seni geri döndürdü
***
Sakın benden aşk dilenme
Hani bulmuştun eşini?
Kim çaldıysa yüreğini, ona söyle
O sallasın beşiğini
***
Çok mahsun gördüm seni
***
Vah vah, bensiz öksüz mü kaldın?
Vah vah, hani sen hiç ağlamazdın?
Bu ibretlik hâlinle
Vah sana, vah sana, vah
***
Vah vah, bensiz öksüz mü kaldın?
Vah vah, hani sen hiç ağlamazdın?
Bu ibretlik hâlinle
Vah sana, vah sana, vah
***
El değmemiş aşkımızın
Resimleri bende durur
Bakıyorum yere düşmüş
Sendeki şahane gurur
***
Sakın benden aşk dilenme
Hani bulmuştun eşini?
Kim çaldıysa yüreğini, ona söyle
O sallasın beşiğini
***
Çok hicaz gördüm seni
***
Vah vah, bensiz öksüz mü kaldın?
Vah vah, hani sen hiç ağlamazdın?
Bu ibretlik hâlinle
Vah sana, vah sana, vah
***
Vah vah, bensiz öksüz mü kaldın?
Vah vah, hani sen hiç ağlamazdın?
Bu ibretlik hâlinle
Vah sana, vah sana, vah
***
Vah vah, bensiz öksüz mü kaldın?
Vah vah, hani sen hiç ağlamazdın?
Bu ibretlik hâlinle
Vah sana, vah sana, vah
***
Vah vah, bensiz öksüz mü kaldın?
Vah vah, hani sen hiç ağlamazdın?
Bu ibretlik hâlinle
Vah sana, vah sana, vah
Çok hicaz gördüm seni