Gökhan Özen

Bir an olsun görün şurdan Ya pencere, ya balkondan Annen baban korkusundan Öleceğim yar İsterim vermezlerse kaç Günahını boynuma at Abilerin benden yana Ölürüm sana Sensiz hep kendimle Belada başım Senin hayalinle Yaşıyorum yar Koskoca İstanbul İnan bana dar Sokaklarda yalnız Yürüyorum yar Öyle büyü ki içimde Kimse kalmasın Öyle konuş ki benimle Kimse duymasın oof Öyle büyü ki içimde Kimse kalmasın Öyle konuş ki benimle Kimse duymasın oof Aşkım, meleğim, güzelim Seni her an görmeliyim Evin kapısını bana Sen açmalısın Gece gündüz çalışırım Sana gül gibi bakarım Sana hep ihtiyacım var Bilemezsin yar Sensiz hep kendimle Belada başım Senin hayalinle Yaşıyorum yar Koskoca İstanbul İnan bana dar Sokaklarda yalnız Yürüyorum yar Öyle büyü ki içimde Kimse kalmasın Öyle konuş ki benimle Kimse duymasın oof Öyle büyü ki içimde Kimse kalmasın Öyle konuş ki benimle Kimse duymasın Öyle büyü ki içimde Kimse kalmasın Öyle konuş ki benimle Kimse duymasın oof Of amman amman Amman amman amman ahh aaah Bir an olsun görün şurdan Ya pencere, ya balkondan Annen baban korkusundan Öleceğim yar İsterim vermezlerse kaç Günahını boynuma at Abilerin benden yana Ölürüm sana ooof Öyle büyü ki içimde Kimse kalmasın Öyle konuş ki benimle Kimse duymasın oof Öyle büyü ki içimde Kimse kalmasın Öyle konuş ki benimle Kimse duymasın oof Öyle büyü ki içimde Kimse kalmasın Öyle büyü ki içimde Kimse kalmasın