Gökhan Özen

Sahte Hosçakal Gözüm yok çoğunda Azına da razıydım aslında Çok zaman geçti üstünden Unutulur sanmayı bıraktım ben Dört mevsim yetmez bana Gözlerinde cenneti bulmaya Bir daha gelsem şu dünyaya Yine sana ocağına doğardım ben *** Sen aşkın en güzel en saf en sahici hali Gözden düşmezki sevmişiz besbelli Dünya bir yana sen bir yana Kim inanır Sahte hoşçakal bizimkisi

Seni Seviyorum Seni Seviyorum seni Bir can borcum var Allah'a Varsın o da senin olsun ama Bir aşk borcun var bana *** Aşk nedensiz bedensiz sevmekmiş Ruhunda ruhunu hissetmekmiş Sevdiğinle sevildiğin Ah gönüllü yenildiğin Bir savaşı en baştan kaybetmekmiş *** Aşk bedensiz nedensiz sevmekmiş Ruhunda ruhunu hissetmekmiş Sevdiğinle sevildiğin Ah gönüllü yenildiğin Bir savaşı en baştan kaybetmekmiş *** Dün bugün yarın her gün Seni Seviyorum seni Bir can borcum var Allah'a Varsın o da senin olsun ama Bir aşk borcun var bana *** Seni Seviyorum seni Bir can borcum var Allah'a Varsın o da senin olsun ama Bir aşk borcun var bana *** Aşk nedensiz bedensiz sevmekmiş Ruhunda ruhunu hissetmekmiş Sevdiğinle sevildiğin Ah gönüllü yenildiğin Bir savaşı en baştan kaybetmekmiş *** Dün bugün yarın her gün Seni Seviyorum seni Bir can borcum var Allah'a Varsın o da senin olsun ama Bir aşk borcun var bana *** Seni Seviyorum seni Bir can borcum var Allah'a Varsın o da senin olsun ama Bir aşk borcun var bana

Budala Koşa koşa ardından bittim halim ortada Seni delice seven kalbim hurda Unutalım olanları baksın herkes kendi yoluna Adımı değiştirdim senden sonra Budala budala *** Boş lafla rüzgarla çıkılmaz bu yola Sen düz git ben zaten o yana bu yana Yokluğun mertliği bozduğu dünyada Sevmekse karşında Budala budala *** Koşa koşa ardından bittim halim ortada Seni delice seven kalbim hurda Unutalım olanları baksın herkes kendi yoluna Adını değiştirdim senden sonra Budala budala *** Boş laflar rüzgarla çıkılmaz bu yola Sen düz git ben zaten oyana buyana Yokluğun mertliği bozduğu bu dünyada Sevmekse karşında Budala budala *** Zor yokluğunun arkası Gittiğinden bu yana yüreğim sabır taşı Yok unut deme imkansız Ben garip budala sen gönül yarası *** Boş lafla rüzgarla çıkılmaz bu yola Sen düz git ben anca ha yana bu yana Yokluğun mertliği bozduğu dünyada Sevmekse karşında Budala budala *** Boş laflar rüzgarla çıkılmaz bu yola Sen düz git ben zaten oyana buyana Yokluğun mertliği bozduğu bu dünyada Sevmekse karşında Budala budala

Aşk En Çok Bize Yakışır Bana bir ilaç ver unutayım Sensiz geçen her bir dakkayı Yaşanmamış sayalım *** Bana bir ilaç ver unutayım Sensiz uyandığım o sabahları Hiç doğmamış sayalım *** Ah sevgilim kim kime olacak tiryaki Ah sevgilim göreceğiz sonunda illaki *** Kiminin üstüne bol gelir Eline yüzüne bulaşır Ama senle ben elele aynı karede Aşk en çok bize yakışır

Benden Sorulur Beni bırak kendi halime Kendi yalnız dünyamda Ben sensiz daha iyiyim Bildiğin her anlamda *** Seni artık sevesim yok Hiç arkadaş kalasım yok Selamını alasım yok Gördüğünde hatrla Öyle unutulmaz, böyle unutulur Bu gece İstanbul sokakları Benden sorulur *** Öyle unutulmaz böyle unutulur Bu gece İstanbul sokakları Benden sorulur *** Beni bırak kendi halime Kendi yalnız dünyamda Ben sensiz daha iyiyim Bildiğin her anlamda *** Seni artık sevesim yok Hiç arkadaş kalasım yok Selamını alasım yok Gördüğünde hatrla Öyle unutulmaz, böyle unutulur Bu gece İstanbul sokakları Benden sorulur *** Öyle unutulmaz, böyle unutulur Bu gece; sokakları Benden sorulur

Gelemem Yemeği bensiz ye, tek tabak koy masaya Bugün yoksunum senden yoksunluğum sana Kokum saklıydı sende son kazağı yıkama Biriktir hasretleri mahşere sakla *** Bu yazgıyı yazan kalem kırıldı mı hiç yazmıyor Seni bana, beni sana, yani ben *** Gelemem geri sana gelemem Sevemem seni yine sevemem Bekleme beni akşama Gelipte koynuna giremem

Milyoner O milyoner olmuş ama adam olmuş mu Şu dünyanın düzenine kuş kondurmuş mu Aşkta hesaplar tutmaz Hep aynı son yargısız infaz Söz konusu iki kalp var ikisi de enkaz Aşkta hesaplar tutmaz Hep aynı son yargısız infaz Söz konusu iki kalp var ikisi de enkaz Aşk cesaret ister ama o da sende yok Kalbimi ısıtacak yürek sende yok O milyoner olmuş ama adam olmuş mu Şu dünyanın düzenine kuş kondurmuş mu O milyoner olmuş ama adam olmuş mu Şu dünyanın düzenine kuş kondurmuş mu Aşkta hesaplar tutmaz Hep aynı son yargısız infaz Söz konusu iki kalp var ikisi de enkaz Aşkta hesaplar tutmaz Hep aynı son yargısız infaz Söz konusu iki kalp var ikisi de enkaz Aşk cesaret ister ama o da sende yok Kalbimi ısıtacak yürek sende yok O milyoner olmuş ama adam olmuş mu Şu dünyanın düzenine kuş kondurmuş mu O milyoner olmuş ama adam olmuş mu Şu dünyanın düzenine kuş kondurmuş mu

Ne Farkeder Paylaşır mıydın tam da şu anda acımı benimle Hisseder miydin ta en uzaktan tuzumu teninde Olamadık senle belli buna çok üzülüyorum Olan olup bittiğinden beri yok gülemiyorum İçi sensiz bir kalbi ben ne diye taşıyorum *** Şimdi ağlamak geldiyse içimden Ne fark eder, ne fark eder Ağlamak güzeldir diyor bak Sezen Ağla kalbim belki geçer Şimdi ağlamak geldiyse içinden Ne fark eder, ne fark eder *** Başlamaz biten en güzel yerinden Bu kahreder, bu kahreder Bunun adı kahpe kader *** Paylaşır mıydın tam da şu anda acımı benimle Hisseder miydin ta en uzaktan tuzumu teninde Olamadık senle belirli buna çok üzülüyorum Olan olup bittiğinden beri yok gülemiyorum İçi sensiz bir kalbi ben ne diye taşıyorum *** Şimdi ağlamak geldiyse içinden Ne fark eder, ne fark eder Ağlamak güzeldir diyor bak Sezen Ağla kalbim belki geçer Şimdi ağlamak geldiyse içinden Ne fark eder, ne fark eder *** Başlamaz biten en güzel yerinden Bu kahreder, bu kahreder Bunun adı kahpe kader

Nereye Kadar (Versiyon) Ertelenmiş mutluluklar Yaşanmamış yıllarım var Yokluğundan mütevellit Uykusuzluk problemim var Nereye kadar nereye kadar Gidipde döndüğüm yollar Yalnız kurduğum düşler var Seninle tüm masallarda Mutlu son var Sezen'den kaybolan yıllar Kaybolmayan hatıralar Seninle tüm masallarda Mutlu son var Yüzündeki çizgilerde Eski püskü hatıralar Yokluğundan mütevellit Biraz ağlar biraz susar Nereye kadar nereye kadar Gidipte döndüğüm yollar Yalnız kurduğum düşler var Seninle tüm masallarda Mutlu son var Sezenden kaybolan yıllar Kaybolmayan hatıralar Seninle tüm masallarda Mutlu son var Gidip de döndüğüm yollar Yalnız kurduğum düşler var Hatırla tüm masallarda Mutlu son var Sezenden kaybolan yıllar Kaybolmadan hatıralar Hatırla tüm masallarda Mutlu son var Mutlu son masallarda

Sensizlik Kıyamet Nedense bu depresif günler Hep bana hep bana Nedense bu kalp küskün Senle geçmiş zamanlara Herşey seninle başlar Herşey seninle biter Tüm sesler kesilince Kendine döneceksin Herşey seninle başlar Herşey sensiz belki de Sen nereden bileceksin *** Sensizlik kıyamet Sensizlik darağacı bana Bir mutlu olmak oyunu bu Mutsuzluklarda *** Bazen gerçekler önünde Göremiyosun düşüncelerden Bazen kalp böyle sevince Yalan yanlış gerçeklerle Sevmek ölmekle başlar Birden her şey yavaşlar Tüm hayat çekilince Sen yine beni göreceksin Bensiz kaldığın her an Gerçek sandığın aşklar Hiç yoktular göreceksin

Iki Yeni Yabancı (Erhan Bayrak Versiyon) Dargınım, olanlara kırgınım bugünlerde Eldeki avuçtaki yok kalmadı Çok değil birkaç güne toplarım demiştim ya Toplanan eşyalar gibi kolay olmadı *** Öyle bir kırıldı ki yüreğim onarılmıyor Kaldı ki yaşanmışı sileli kalp affetmiyor Sen affet, beni bu aşktan azat et *** Ne yana baksam olmaz, seni gördüğüm yerde Konuşacak sözüm yok, eski cümleler nerde? İki yeni yabancı dost olur mu sence birbirine? Beni senden azat et Ben de severim belki yerine, evli evine köylü köyüne *** Dargınım, olanlara kırgınım bugünlerde Eldeki avuçtaki yok kalmadı Çok değil birkaç güne toplarım demiştim ya Toplanan eşyalar gibi kolay olmadı *** Öyle bir kırıldı ki yüreğim onarılmıyor Kaldı ki yaşanmışı sileli kalp affetmiyor Sen affet, beni bu aşktan azat et *** Ne yana baksam olmaz, seni gördüğüm yerde Konuşacak sözüm yok, eski cümleler nerde? İki yeni yabancı dost olur mu sence birbirine? Beni senden azat et Ben de severim belki yerine, evli evine köylü köyüne *** Ne yana baksam olmaz, seni gördüğüm yerde Konuşacak sözüm yok, eski cümleler nerde? İki yeni yabancı dost olur mu sence birbirine? Beni senden azat et Ben de severim belki yerine