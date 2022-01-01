Gökhan Özen

Sana Sorsunlar Bensiz de mutlu olursun Öyle ya da böyle Korkma üç gün geçer, geçer unutursun Muhtemelen benden önce *** Acılardan payını almış Gidiyorum uzaklara Öyle bir hissizlik ki bu Şu kalbimi kurşun ile vursan düşmüyor *** Sana sorsunlar beni kaybettiğine değmiş mi? Sabahın körüne güneşin doğuşu değişmiş mi? Hadi sorsunlar beni kaybettiğine değmiş mi? Sanki benle önce kalpte helalleşmiş mi? *** Bensiz de mutlu olursun Öyle ya da böyle Korkma üç gün geçer, geçer unutursun Muhtemelen benden önce *** Acılardan payını almış Gidiyorum uzaklara Öyle bir hissizlik ki bu Şu kalbimi kurşun ile vursan düşmüyor *** Sana sorsunlar beni kaybettiğine değmiş mi? Sabahın körüne güneşin doğuşu değişmiş mi? Hadi sorsunlar beni kaybettiğine değmiş mi? Sanki benle önce kalpte helalleşmiş mi? *** Sana sorsunlar beni kaybettiğine değmiş mi? Sabahın körüne güneşin doğuşu değişmiş mi? Hadi sorsunlar beni kaybettiğine değmiş mi? Sanki benle önce kalpte helalleşmiş mi?

Firardayım Kendimi Kendimi Kendimi zor kurtardım elinden tek parça Sanma ki kalbi iflas ilan ettim senden sonra Sadece biraz zaman lazımdı bu yaraları sarmaya Zor tabi ama alışkanlık başka, aşk başka *** Sana layık değil ama Son hediyem sana Okkalı bir elveda *** Sıkıldım belki kendimden Belki senli halimden Ruhum dar gelir oldu Bedenler değil tek eskiyen Çıkıp gitmek ister ya İnsan bazen kendinden Tam o andayım, firardayım *** Sıkıldım belki kendimden Belki senli halimden Ruhum dar gelir oldu Bedenler değil tek eskiyen Çıkıp gitmek ister ya İnsan bazen kendinden Tam o andayım, firardayım *** Firardayım *** Kendimi zor kurtardım elinden tek parça Sanma ki kalbi iflas ilan ettim senden sonra *** Sana layık değil ama Son hediyem sana Okkalı bir elveda *** Sıkıldım belki kendimden Belki senli halimden Ruhum dar gelir oldu Bedenler değil tek eskiyen Çıkıp gitmek ister ya İnsan bazen kendinden Tam o andayım, firardayım *** Sıkıldım belki kendimden Belki senli halimden Ruhum dar gelir oldu Bedenler değil tek eskiyen Çıkıp gitmek ister ya İnsan bazen kendinden Tam o andayım, firardayım *** Sıkıldım belki kendimden Belki senli halimden Ruhum dar gelir oldu Bedenler değil tek eskiyen Çıkıp gitmek ister ya İnsan bazen kendinden Tam o andayım, firardayım *** Bedenler değil tek eskiyen Çıkıp gitmek ister ya İnsan bazen kendinden Tam o andayım