Beterin Beteri Var Şarkı Sözleri
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Gökhan Özen
Beterin Beteri Var
-
Hani her acıya, her gözyaşına
Dayanırdık, nasıl el olduk?
Hani yâr gecelere hasret esince
Sarıldık anılara
Nasıl, nasıl, nasıl son bulduk?
***
İsyan olur her doğan gün
Sensizliğe uyanırım
Senden bana son kalan
Kara bir yas ağlatan
Nasıl sevmişim anladım
***
İsyan olur her doğan gün
Sensizliğe uyanırım
Senden bana son kalan
Kara bir yas ağlatan
Nasıl sevmişim anladım
***
Sebebim sensin yâr, bunu böyle bil
Böyle bil
***
Hani her acıya, her gözyaşına
Dayanırdık, nasıl el olduk?
Hani yâr gecelere hasret esince
Sarıldık anılara
Nasıl, nasıl, nasıl son bulduk?
***
İsyan olur her doğan gün
Sensizliğe uyanırım
Senden bana son kalan
Kara bir yas ağlatan
Nasıl sevmişim anladım
***
İsyan olur her doğan gün
Sensizliğe uyanırım
Senden bana son kalan
Kara bir yas ağlatan
Nasıl sevmişim anladım
***
İsyan olur her doğan gün
Sensizliğe uyanırım
Senden bana son kalan
Kara bir yas ağlatan
Nasıl sevmişim anladım
***
İsyan olur her doğan gün
Sensizliğe uyanırım
Senden bana son kalan
Kara bir yas ağlatan
Nasıl sevmişim anladım
-
Senin derdin dert midir, benim derdim yanında
Hiç kimsede gördün mü böyle dert hayatında
Otur şöyle yanıma dinle bak dertlerimi
Anlatınca ağlama deşme benim derdimi
***
Beterin beteri var haline şükret dostum
Yıllardır mutluluğun her gün peşinden koştum
Daha bir çok derdimi ben sana anlatmadım
Genç yaşta saçlarımı boşuna ağartmadım
***
Tanrım bile unutmuş dertlerime dur demez
Bir insanın üstüne bu kadar dert yüklenmez
Kaderim beni böyle meyhanelere attı
Günahım neydi bilmem beni böyle yarattı
***
Beterin beteri var, haline şükret dostum
Yıllardır mutluluğun her gün peşinden koştum
Daha bir çok derdimi ben sana anlatmadım
Genç yaşta saçlarımı boşuna ağartmadım
-
Bırakamam seni ben yanımdan gidemezsin
Seviyorsan benimle oturup içeceksin
Uzaklarda aramam çünkü sen içimdesin
Taht kurmuşsun kalbime en güzel yerindesin
Her an seni canımda ruhumda duyuyorum
Aşkınla sarhoşum ben çılgınca seviyorum
Artık anmak istemem ayrılığın adını
Seninle, alabildim mutluluğun tadını
Uzaklarda aramam çünkü sen içimdesin
Taht kurmuşsun kalbime en güzel yerindesin
Ayrılığın yükünü kaldırıp taşıyamam
Dünyaları verseler ben sensiz yaşayamam
-
Kahretmişim hayatıma her akşam içiyorum
Sevilmeden sevmenin cezasını çekiyorum
Sevilmeden sevmenin cezasını çekiyorum
***
Bin bir cefanı çeksem unutamıyorum
Kalbim seninle dolu of söküp atamıyorum
Ne kadar sevsem bile ah sana doyamıyorum
***
Senden ayrı yaşamayı Allah yazdıysa bozsun
Benden uzak olsan bile ruhumda yaşıyorsun
Benden uzak olsan bile ruhumda yaşıyorsun
***
Bin bir cefanı çeksem unutamıyorum
Kalbim seninle dolu of söküp atamıyorum
Ne kadar sevsem bile ah sana doyamıyorum
Ne kadar sevsem bile ah sana doyamıyorum