Gökhan Özen

Seni Özledim (Trıo) Seni özledim Gittiğim her yerde özlemin var İnanmıyor kalbim sözlerime sensiz Seni özledim, sensiz her şey değersiz *** Unuttuğum büyük yalan Gururumdan arta kalan Sensiz düşman geçen zaman Seni özledim *** O kader ki meşhur sanık Omzunda melekler tanık İçimde mektuplar yanık Seni özledim, off Seni özledim *** Seni özledim Gittiğim her yerde özlemin var İnanmıyor kalbim sözlerime sensiz Seni özledim, sensiz her şey değersiz *** Unuttuğum büyük yalan Gururumdan arta kalan Sensiz düşman geçen zaman Seni özledim *** O kader ki meşhur sanık Omzunda melekler tanık İçimde mektuplar yanık Seni özledim, off Seni özledim *** Gittiğin günden beri her gün ikiz sanki Rakamlar düşüyor takvimlerden, üzerime üzerime Bıraktığın yerde gel de bul beni Bana bir gel desen o yolları hiç geçilmemiş sayarım Hafızamı kurban eder aslalardan cayarım Bir gel desen sana orucumu bozar sensizliğe doyarım Bana bir gel desen... Seni özledim *** Unuttuğum büyük yalan Gururumdan arta kalan Sensiz düşman geçen zaman Seni özledim *** O kader ki meşhur sanık Omzunda melekler tanık İçimde mektuplar yanık Seni özledim off Seni özledim

Ağlamak Sırayla Sana bana geri dönmez bu rüya Yana yana kölen olmuştum ya Artık ağlamam kapandı bak yaram Ağlamak sıra sırayla *** Sözlerin yabancı birini hiç aratmıyor Kalbin mi durdu güzelim yoksa Bana mı atmıyor *** Sözlerin yabancı birini hiç aratmıyor Kalbin mi durdu güzelim yoksa Bana mı atmıyor *** Aşk mı gurur mu sende hüküm süren Hiç terk eder mi kalpten seven Aşk hep adil mi kanun bilir mi Söyle gider mi kalpten seven *** Sana bana geri dönmez bu rüya Yana yana kölen olmuştum ya Artık ağlamam kapandı bak yaram Ağlamak sıra sırayla *** Sana bana geri dönmez bu rüya Yana yana kölen olmuştum ya Artık ağlamam kapandı bak yaram Ağlamak sıra sırayla *** Sözlerin yabancı birini hiç aratmıyor Kalbin mi durdu güzelim yoksa Bana mı atmıyor *** Sözlerin yabancı birini hiç aratmıyor Kalbin mi durdu güzelim yoksa Bana mı atmıyor *** Aşk mı gurur mu sende hüküm süren Hiç terk eder mi kalpten seven Aşk hep adil mi kanun bilir mi Söyle gider mi kalpten seven *** Sana bana geri dönmez bu rüya Yana yana kölen olmuştum ya Artık ağlamam kapandı bak yaram Ağlamak sıra sırayla *** Sana bana geri dönmez bu rüya Yana yana kölen olmuştum ya Artık ağlamam kapandı bak yaram Ağlamak sıra sırayla *** Aşk hep adil mi kanun bilir mi Söyle gider mi kalpten seven *** Sana bana geri dönmez bu rüya Yana yana kölen olmuştum ya Artık ağlamam kapandı bak yaram Ağlamak sıra sırayla *** Sana bana geri dönmez bu rüya Yana yana kölen olmuştum ya Artık ağlamam kapandı bak yaram Ağlamak sıra sırayla

Tövbeliyim Tövbeliyim Anladım Ki Sen Yalansın Yalanlarla Kalp Çalansın Arkamı Dönüp Seni Aramışım Bir Bakmışımki Yol Almışsın Ben Içimde Hep Seni Sen Ise Hep Ayrılığı Taşımışsın Senden Son Bir Ricam Var Şu Hesabı Keste Üstü Kalsın *** Tövbee Aşk Mı ? Tövbee Aşk Mı ? Tövbe Ah *** Aşktan Canım Yandı Bir Kere Aşktan Ne Kaldı Elim De *** Sil Baştan Yaşamak Mı Diyorsun Asla Tövbeliyim *** Anladım Ki Sen Yalansın Yalanlarla Kalp Çalansın Fazla Söze Gerek Yok Şu Hesabı Keste Üstü Kalsın *** Can Bildiğim Canım Olsan En Çocuksu Yanım Olsan Hasretinle Her Gün Yansam Ben Aşkına Tövbeliyim *** El Dilinde Sultan Olsan Kaç Yazarki Sevmiyorsam Bende Beni Biliyorsam Ben Aşkına Tövbeliyim

Buraya Kadar Şu talihe şansa bak Yine kış göreceğim Hatıralar yaralar Hep yalan güleceğim Düşün düşün belkide tüketip Herşeyimi sonunda sana uyanmayı Bırakıp kendime geleceğim Buraya kadar Buraya kadar Bütün olanlar buraya kadar Buraya kadar Buraya kadar Buraya kadar Bütün olanlar buraya kadar *** Şu talihe şansa bak Yine kış göreceğim Hatıralar yaralar Hep yalan güleceğim Düşün düşün belkide tüketip Herşeyimi sonunda sana inanmayı Bırakıp kendime geleceğim Buraya kadar Buraya kadar Bütün olanlar buraya kadar Buraya kadar Buraya kadar Bütün olanlar *** Yine iyi misin, aç mısın, tok musun diye soran olmuyor Yüreği vefaya, vefalı aşka kapalılar bana uymuyor (Ooh) Ve bütün olanlar buraya kadar

İnkar Etme Sensiz bu son yolculuk, dönüşün olmayacak İçinde hatıralar, resimler solmayacak Kaderde sana ait, bir tek iz kalmayacak *** Ödünç aldın geleceğimi, geçmişimden koparken Artık yokum ben Denedim defalarca, senden arta kalanlarla Artık yokum ben (oooh) *** Günahıyla sevabıyla, her şeyinle sevmedim mi? Beni bensiz bırakıpta, ben hep sana gelmedim mi? Eller vefa nedir bilmez, kadir kıymet bilmedim mi? İnkâr etme, yanarsın *** Günahıyla sevabıyla, her şeyinle sevmedim mi? Beni bensiz bırakıpta, ben hep sana gelmedim mi? Eller vefa nedir bilmez, kadir kıymet bilmedim mi? İnkâr etme, yanarsın *** Sensiz bu son yolculuk, dönüşün olmayacak İçinde hatıralar, resimler solmayacak Kaderde sana ait, bir tek iz kalmayacak *** Ödünç aldın geleceğimi, geçmişimden koparken Artık yokum ben Denedim defalarca, senden arta kalanlarla Artık yokum ben (oooh) *** Günahıyla sevabıyla, her şeyinle sevmedim mi? Beni bensiz bırakıpta, ben hep sana gelmedim mi? Eller vefa nedir bilmez, kadir kıymet bilmedim mi? İnkâr etme, yanarsın *** Günahıyla sevabıyla, her şeyinle sevmedim mi? Beni bensiz bırakıpta, ben hep sana gelmedim mi? Eller vefa nedir bilmez, kadir kıymet bilmedim mi? İnkâr etme, yanarsın (Ooh, ooh, ooh) *** Eller vefa nedir bilmez, kadir kıymet bilmedim mi? İnkâr etme

Kalsın Hiç aynaya bakıp da kendine sordun mu? Bendeki bu bir garip hallerin sebebini Alıp da kendini yerime koydun mu? Bir kalbe iki canı sığdırıp hiç sevdin mi? *** Kanmam bir daha kanmam O sözüne, o sözüne Aman yandım aman Zaten böyle sevdim diye *** Kalsın istemem çok teşekkür ederim Fazla zorlamam, ben yoluma giderim *** Kalsın istemem, istemem çok teşekkür ederim Fazla zorlamam, zorlamam, ben yoluma giderim Kalsın *** Hiç aynaya bakıp da kendine sordun mu? Bendeki bu bir garip hallerin sebebini Alıp da kendini yerime koydun mu? Bir kalbe iki canı sığdırıp hiç sevdin mi? *** Kanmam bir daha kanmam O sözüne, o sözüne Aman yandım aman Zaten böyle sevdim diye *** Kalsın istemem, çok teşekkür ederim Fazla zorlamam, ben yoluma giderim *** Kalsın istemem, istemem çok teşekkür ederim Fazla zorlamam, zorlamam ben yoluma giderim *** Kalsın istemem çok teşekkür ederim Fazla zorlamam, ben yoluma giderim *** Kalsın istemem, istemem çok teşekkür ederim Fazla zorlamam, zorlamam ben yoluma giderim Kalsın, istemem

İkimiz de Kaybettik Ne zaman yağmur yağsa hep seni hatırlarım İstanbul ağlıyor bak ağlıyor umutlarım *** Ama yürekler taştan duvardı Söylenmemiş cok söz vardı Bu adamı ne sandın sen Senin için ölürdüm ben *** Bi' savaş gibiydi sanki Bi' sevdadan daha fazla Kazanan da olmadı ki sonunda *** Bi' savaş gibiydi sanki Bi' sevdadan daha fazla İkimizde kaybettik bak sonunda (Ooooooh) *** Ne zaman yüzüm gülse hep seni hatırlarım Dağılır gülüşlerim dağılır umutlarım *** Ama yürekler taştan duvardı Söylenmemiş cok söz vardı Bu adamı ne sandın sen Senin için ölürdüm ben *** Bi' savaş gibiydi sanki Bi' sevdadan daha fazla Kazananda olmadı ki sonunda *** Bi savaş gibiydi sanki Bi' sevdadan daha fazla İkimizde kaybettik bak sonunda *** Bi' masal gibiydi sanki Bi' sevdadan daha fazla Bir avuç hüzün bıraktı ardından *** Bi' masal gibiydi sanki Bi' sevdadan daha fazla Mutlu sonla bitmedi Bak sonunda (Ov, ov, vov) *** İkimizde kayebttik bak sonunda

Tadı Yok Her gece sensizliğe uyanmak çok zor sevgilim Hata benim sızlar kalbim Yok olmaz dur sevgilim Sen derdin ya bir sen bir ben Gerisi boş sevgilim Hani yoksun *** Hani yoksun Yoksun Tadı yok sensiz ne gündüzün ne gecenin Tadı yok sensiz sabaha doğan güneşin Bir ben çaresiz yokluğunda yetim ellerim Son ver bu ayrılığa yağmuru dinsin gözlerimin

Yalan Dünya Geldiğim günden beri Gönlüm garip bir serseri Kimseye kalmaz, kalmaz ki bilirim Kanunu yalan dünya *** Mal mülk versen ne yazar Kader bir yazar bir bozar Hiç güven olmaz, olmaz ki bilirim Kanunu yalan dünya *** Yalan, yalan, dört yanı yalan dünya Hakkımı çalan, ömrümü çalan Sen misin yalan dünya? Hey gidi yalan dünya *** Geldiğim günden beri Gönlüm garip bir serseri Kimseye kalmaz, kalmaz ki bilirim Kanunu yalan dünya *** Mal mülk versen ne yazar Kader bir yazar bir bozar Hiç güven olmaz, olmaz ki bilirim Kanunu yalan dünya *** Yalan, yalan, dört yanı yalan dünya Hakkımı çalan, ömrümü çalan Sen misin yalan dünya? Hey gidi yalan dünya

Aslında (Remix) Dön bir bak sessizce etrafına Seni sen yapan o duyguyu hatırla Sahip olduğun her şeyin senden önce de Bi' sahibi vardı, bunu unutma *** Ayazda bir çocuk bana bakıyor, neyleyim? Şu kalbim taş değil ki, demir değil ki çekip gideyim Kalbindeki acıdan tükenmiş genç adam Bak dinle tüm gerçeği, sana kısaca özetleyeyim *** Aslında yok gibi bazen ama var fazlasıyla Gerçek sandığın birçok şey de yalan aslında Aslında bütün bu olanlar bi' saşırtmaca Gerçek sandığın birçok şey yalan aslında *** Dön bir bak sessizce etrafına Seni sen yapan o duyguyu hatırla Sahip olduğun her şeyin senden önce de Bi' sahibi vardı, bunu unutma *** Ayazda bir çocuk bana bakıyor, neyleyim? Şu kalbim taş değil ki, demir değil ki çekip gideyim Kalbindeki acıdan gencecik kız ağlayan Bak dinle tüm gerçeği, sana kısaca özetleyeyim *** Aslında yok gibi bazen ama var fazlasıyla Gerçek sandığın birçok şey de yalan aslında Aslında bütün bu olanlar bi' saşırtmaca Gerçek sandığın birçok şey de yalan aslında *** Aslında yok bazen ama var fazlasıyla Birçok şey yalan aslında Aslında, aslında Yalan aslında Aslında, aslında *** Yalan aslında, her şey yalan aslında Bu dünya sensiz de döner, döner unutma

