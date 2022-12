Seni Seviyorum seni Bir can borcum var Allah'a Varsın o da senin olsun ama Bir aşk borcun var bana *** Aşk nedensiz bedensiz sevmekmiş Ruhunda ruhunu hissetmekmiş Sevdiğinle sevildiğin Ah gönüllü yenildiğin Bir savaşı en baştan kaybetmekmiş *** Aşk bedensiz nedensiz sevmekmiş Ruhunda ruhunu hissetmekmiş Sevdiğinle sevildiğin Ah gönüllü yenildiğin Bir savaşı en baştan kaybetmekmiş *** Dün bugün yarın her gün Seni Seviyorum seni Bir can borcum var Allah'a Varsın o da senin olsun ama Bir aşk borcun var bana *** Seni Seviyorum seni Bir can borcum var Allah'a Varsın o da senin olsun ama Bir aşk borcun var bana *** Aşk nedensiz bedensiz sevmekmiş Ruhunda ruhunu hissetmekmiş Sevdiğinle sevildiğin Ah gönüllü yenildiğin Bir savaşı en baştan kaybetmekmiş *** Dün bugün yarın her gün Seni Seviyorum seni Bir can borcum var Allah'a Varsın o da senin olsun ama Bir aşk borcun var bana *** Seni Seviyorum seni Bir can borcum var Allah'a Varsın o da senin olsun ama Bir aşk borcun var bana