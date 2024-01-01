Gökhan Özen

-
Nedense bu depresif günler
Hep bana hep bana
Nedense bu kalp küskün
Senle geçmiş zamanlara
Herşey seninle başlar
Herşey seninle biter
Tüm sesler kesilince
Kendine döneceksin
Herşey seninle başlar
Herşey sensiz belki de
Sen nereden bileceksin
***
Sensizlik kıyamet
Sensizlik darağacı bana
Bir mutlu olmak oyunu bu
Mutsuzluklarda
***
Bazen gerçekler önünde
Göremiyosun düşüncelerden
Bazen kalp böyle sevince
Yalan yanlış gerçeklerle
Sevmek ölmekle başlar
Birden her şey yavaşlar
Tüm hayat çekilince
Sen yine beni göreceksin
Bensiz kaldığın her an
Gerçek sandığın aşklar
Hiç yoktular göreceksin
-
Seni Seviyorum seni
Bir can borcum var Allah'a
Varsın o da senin olsun ama
Bir aşk borcun var bana
***
Aşk nedensiz bedensiz sevmekmiş
Ruhunda ruhunu hissetmekmiş
Sevdiğinle sevildiğin
Ah gönüllü yenildiğin
Bir savaşı en baştan kaybetmekmiş
***
Aşk bedensiz nedensiz sevmekmiş
Ruhunda ruhunu hissetmekmiş
Sevdiğinle sevildiğin
Ah gönüllü yenildiğin
Bir savaşı en baştan kaybetmekmiş
***
Dün bugün yarın her gün
Seni Seviyorum seni
Bir can borcum var Allah'a
Varsın o da senin olsun ama
Bir aşk borcun var bana
***
Seni Seviyorum seni
Bir can borcum var Allah'a
Varsın o da senin olsun ama
Bir aşk borcun var bana
***
Aşk nedensiz bedensiz sevmekmiş
Ruhunda ruhunu hissetmekmiş
Sevdiğinle sevildiğin
Ah gönüllü yenildiğin
Bir savaşı en baştan kaybetmekmiş
***
Dün bugün yarın her gün
Seni Seviyorum seni
Bir can borcum var Allah'a
Varsın o da senin olsun ama
Bir aşk borcun var bana
***
Seni Seviyorum seni
Bir can borcum var Allah'a
Varsın o da senin olsun ama
Bir aşk borcun var bana
-
Koşa koşa ardından bittim halim ortada
Seni delice seven kalbim hurda
Unutalım olanları baksın herkes kendi yoluna
Adımı değiştirdim senden sonra
Budala budala
***
Boş lafla rüzgarla çıkılmaz bu yola
Sen düz git ben zaten o yana bu yana
Yokluğun mertliği bozduğu dünyada
Sevmekse karşında
Budala budala
***
Koşa koşa ardından bittim halim ortada
Seni delice seven kalbim hurda
Unutalım olanları baksın herkes kendi yoluna
Adını değiştirdim senden sonra
Budala budala
***
Boş laflar rüzgarla çıkılmaz bu yola
Sen düz git ben zaten oyana buyana
Yokluğun mertliği bozduğu bu dünyada
Sevmekse karşında
Budala budala
***
Zor yokluğunun arkası
Gittiğinden bu yana yüreğim sabır taşı
Yok unut deme imkansız
Ben garip budala sen gönül yarası
***
Boş lafla rüzgarla çıkılmaz bu yola
Sen düz git ben anca ha yana bu yana
Yokluğun mertliği bozduğu dünyada
Sevmekse karşında
Budala budala
***
Boş laflar rüzgarla çıkılmaz bu yola
Sen düz git ben zaten oyana buyana
Yokluğun mertliği bozduğu bu dünyada
Sevmekse karşında
Budala budala
-
Koşa koşa ardından bittim halim ortada
Seni delice seven kalbim hurda
Unutalım olanları baksın herkes kendi yoluna
Adımı değiştirdim senden sonra
Budala budala
***
Boş lafla rüzgarla çıkılmaz bu yola
Sen düz git ben zaten o yana bu yana
Yokluğun mertliği bozduğu dünyada
Sevmekse karşında
Budala budala
***
Koşa koşa ardından bittim halim ortada
Seni delice seven kalbim hurda
Unutalım olanları baksın herkes kendi yoluna
Adını değiştirdim senden sonra
Budala budala
***
Boş laflar rüzgarla çıkılmaz bu yola
Sen düz git ben zaten oyana buyana
Yokluğun mertliği bozduğu bu dünyada
Sevmekse karşında
Budala budala
***
Zor yokluğunun arkası
Gittiğinden bu yana yüreğim sabır taşı
Yok unut deme imkansız
Ben garip budala sen gönül yarası
***
Boş lafla rüzgarla çıkılmaz bu yola
Sen düz git ben anca ha yana bu yana
Yokluğun mertliği bozduğu dünyada
Sevmekse karşında
Budala budala
***
Boş laflar rüzgarla çıkılmaz bu yola
Sen düz git ben zaten oyana buyana
Yokluğun mertliği bozduğu bu dünyada
Sevmekse karşında
Budala budala
-
Bana bir ilaç ver unutayım
Sensiz geçen her bir dakkayı
Yaşanmamış sayalım
***
Bana bir ilaç ver unutayım
Sensiz uyandığım o sabahları
Hiç doğmamış sayalım
***
Ah sevgilim kim kime olacak tiryaki
Ah sevgilim göreceğiz sonunda illaki
***
Kiminin üstüne bol gelir
Eline yüzüne bulaşır
Ama senle ben elele aynı karede
Aşk en çok bize yakışır
-
Beni bırak kendi halime
Kendi yalnız dünyamda
Ben sensiz daha iyiyim
Bildiğin her anlamda
***
Seni artık sevesim yok
Hiç arkadaş kalasım yok
Selamını alasım yok
Gördüğünde hatrla
Öyle unutulmaz, böyle unutulur
Bu gece İstanbul sokakları
Benden sorulur
***
Öyle unutulmaz böyle unutulur
Bu gece İstanbul sokakları
Benden sorulur
***
Beni bırak kendi halime
Kendi yalnız dünyamda
Ben sensiz daha iyiyim
Bildiğin her anlamda
***
Seni artık sevesim yok
Hiç arkadaş kalasım yok
Selamını alasım yok
Gördüğünde hatrla
Öyle unutulmaz, böyle unutulur
Bu gece İstanbul sokakları
Benden sorulur
***
Öyle unutulmaz, böyle unutulur
Bu gece; sokakları
Benden sorulur
-
Yemeği bensiz ye, tek tabak koy masaya
Bugün yoksunum senden yoksunluğum sana
Kokum saklıydı sende son kazağı yıkama
Biriktir hasretleri mahşere sakla
***
Bu yazgıyı yazan kalem kırıldı mı hiç yazmıyor
Seni bana, beni sana, yani ben
***
Gelemem geri sana gelemem
Sevemem seni yine sevemem
Bekleme beni akşama
Gelipte koynuna giremem
-
O milyoner olmuş ama adam olmuş mu
Şu dünyanın düzenine kuş kondurmuş mu
Aşkta hesaplar tutmaz
Hep aynı son yargısız infaz
Söz konusu iki kalp var ikisi de enkaz
Aşkta hesaplar tutmaz
Hep aynı son yargısız infaz
Söz konusu iki kalp var ikisi de enkaz
Aşk cesaret ister ama o da sende yok
Kalbimi ısıtacak yürek sende yok
O milyoner olmuş ama adam olmuş mu
Şu dünyanın düzenine kuş kondurmuş mu
O milyoner olmuş ama adam olmuş mu
Şu dünyanın düzenine kuş kondurmuş mu
Aşkta hesaplar tutmaz
Hep aynı son yargısız infaz
Söz konusu iki kalp var ikisi de enkaz
Aşkta hesaplar tutmaz
Hep aynı son yargısız infaz
Söz konusu iki kalp var ikisi de enkaz
Aşk cesaret ister ama o da sende yok
Kalbimi ısıtacak yürek sende yok
O milyoner olmuş ama adam olmuş mu
Şu dünyanın düzenine kuş kondurmuş mu
O milyoner olmuş ama adam olmuş mu
Şu dünyanın düzenine kuş kondurmuş mu
-
Paylaşır mıydın tam da şu anda acımı benimle
Hisseder miydin ta en uzaktan tuzumu teninde
Olamadık senle belli buna çok üzülüyorum
Olan olup bittiğinden beri yok gülemiyorum
İçi sensiz bir kalbi ben ne diye taşıyorum
***
Şimdi ağlamak geldiyse içimden
Ne fark eder, ne fark eder
Ağlamak güzeldir diyor bak Sezen
Ağla kalbim belki geçer
Şimdi ağlamak geldiyse içinden
Ne fark eder, ne fark eder
***
Başlamaz biten en güzel yerinden
Bu kahreder, bu kahreder
Bunun adı kahpe kader
***
Paylaşır mıydın tam da şu anda acımı benimle
Hisseder miydin ta en uzaktan tuzumu teninde
Olamadık senle belirli buna çok üzülüyorum
Olan olup bittiğinden beri yok gülemiyorum
İçi sensiz bir kalbi ben ne diye taşıyorum
***
Şimdi ağlamak geldiyse içinden
Ne fark eder, ne fark eder
Ağlamak güzeldir diyor bak Sezen
Ağla kalbim belki geçer
Şimdi ağlamak geldiyse içinden
Ne fark eder, ne fark eder
***
Başlamaz biten en güzel yerinden
Bu kahreder, bu kahreder
Bunun adı kahpe kader
-
Ertelenmiş mutluluklar
Yaşanmamış yıllarım var
Yokluğundan mütevellit
Uykusuzluk problemim var
Nereye kadar nereye kadar
Gidipde döndüğüm yollar
Yalnız kurduğum düşler var
Seninle tüm masallarda
Mutlu son var
Sezen'den kaybolan yıllar
Kaybolmayan hatıralar
Seninle tüm masallarda
Mutlu son var
Yüzündeki çizgilerde
Eski püskü hatıralar
Yokluğundan mütevellit
Biraz ağlar biraz susar
Nereye kadar nereye kadar
Gidipte döndüğüm yollar
Yalnız kurduğum düşler var
Seninle tüm masallarda
Mutlu son var
Sezenden kaybolan yıllar
Kaybolmayan hatıralar
Seninle tüm masallarda
Mutlu son var
Gidip de döndüğüm yollar
Yalnız kurduğum düşler var
Hatırla tüm masallarda
Mutlu son var
Sezenden kaybolan yıllar
Kaybolmadan hatıralar
Hatırla tüm masallarda
Mutlu son var
Mutlu son masallarda
-
Gözüm yok çoğunda
Azına da razıydım aslında
Çok zaman geçti üstünden
Unutulur sanmayı bıraktım ben
Dört mevsim yetmez bana
Gözlerinde cenneti bulmaya
Bir daha gelsem şu dünyaya
Yine sana ocağına doğardım ben
***
Sen aşkın en güzel en saf en sahici hali
Gözden düşmezki sevmişiz besbelli
Dünya bir yana sen bir yana
Kim inanır
Sahte hoşçakal bizimkisi
-
Dargınım, olanlara kırgınım bugünlerde
Eldeki avuçtaki yok kalmadı
Çok değil birkaç güne toplarım demiştim ya
Toplanan eşyalar gibi kolay olmadı
***
Öyle bir kırıldı ki yüreğim onarılmıyor
Kaldı ki yaşanmışı sileli kalp affetmiyor
Sen affet, beni bu aşktan azat et
***
Ne yana baksam olmaz, seni gördüğüm yerde
Konuşacak sözüm yok, eski cümleler nerde?
İki yeni yabancı dost olur mu sence birbirine?
Beni senden azat et
Ben de severim belki yerine, evli evine köylü köyüne
***
Dargınım, olanlara kırgınım bugünlerde
Eldeki avuçtaki yok kalmadı
Çok değil birkaç güne toplarım demiştim ya
Toplanan eşyalar gibi kolay olmadı
***
Öyle bir kırıldı ki yüreğim onarılmıyor
Kaldı ki yaşanmışı sileli kalp affetmiyor
Sen affet, beni bu aşktan azat et
***
Ne yana baksam olmaz, seni gördüğüm yerde
Konuşacak sözüm yok, eski cümleler nerde?
İki yeni yabancı dost olur mu sence birbirine?
Beni senden azat et
Ben de severim belki yerine, evli evine köylü köyüne
***
Ne yana baksam olmaz, seni gördüğüm yerde
Konuşacak sözüm yok, eski cümleler nerde?
İki yeni yabancı dost olur mu sence birbirine?
Beni senden azat et
Ben de severim belki yerine
-
Dargınım, olanlara kırgınım bugünlerde
Eldeki avuçtaki yok kalmadı
Çok değil birkaç güne toplarım demiştim ya
Toplanan eşyalar gibi kolay olmadı
***
Öyle bir kırıldı ki yüreğim onarılmıyor
Kaldı ki yaşanmışı sileli kalp affetmiyor
Sen affet, beni bu aşktan azat et
***
Ne yana baksam olmaz, seni gördüğüm yerde
Konuşacak sözüm yok, eski cümleler nerde?
İki yeni yabancı dost olur mu sence birbirine?
Beni senden azat et
Ben de severim belki yerine, evli evine köylü köyüne
***
Dargınım, olanlara kırgınım bugünlerde
Eldeki avuçtaki yok kalmadı
Çok değil birkaç güne toplarım demiştim ya
Toplanan eşyalar gibi kolay olmadı
***
Öyle bir kırıldı ki yüreğim onarılmıyor
Kaldı ki yaşanmışı sileli kalp affetmiyor
Sen affet, beni bu aşktan azat et
***
Ne yana baksam olmaz, seni gördüğüm yerde
Konuşacak sözüm yok, eski cümleler nerde?
İki yeni yabancı dost olur mu sence birbirine?
Beni senden azat et
Ben de severim belki yerine, evli evine köylü köyüne
***
Ne yana baksam olmaz, seni gördüğüm yerde
Konuşacak sözüm yok, eski cümleler nerde?
İki yeni yabancı dost olur mu sence birbirine?
Beni senden azat et
Ben de severim belki yerine