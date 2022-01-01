Başka Şarkı Sözleri
Gökhan Özen Başka şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gökhan Özen Başka şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Başka sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Benle çıktığın yolu benle bitiremedin
Benim kara günlerimi göğüsleyemedin
Ne benimle ağır konuş
Ne de beni buna mecbur et
***
Ben
Sitemkar değilim
Ben
Gül dalı değilim, eğileyim
***
Ben daha ne diyeyim?
Git, gözünü seveyim
Belki bir gün unuturum
Ben de beni bulurum
***
Topla git anılarını
Yollarım kalanlarını
Gülümseyerek hatırla
Görünce fotoğrafımı
***
Topla git anılarını
Yollarım kalanlarını
Gülümseyerek hatırla
Görünce fotoğrafımı
***
İçimde mutluluklarla yarış eden acılar var
Mutsuzluk gizlenmiyor yoksulluk gibi zor
Ne benimle ağır konuş
Ne de beni buna mecbur et
***
Ben
Sitemkar değilim
Ben
Gül dalı değilim, eğileyim
***
Ben daha ne diyeyim
Git, gözünü seveyim
Belki bir gün unuturum
Ben de beni bulurum
***
Topla git anılarını
Yollarım kalanlarını
Gülümseyerek hatırla
Görünce fotoğrafımı
***
Topla git anılarını
Yollarım kalanlarını
Gülümseyerek hatırla
Görünce fotoğrafımı
***
Topla git anılarını
Yollarım kalanlarını
Gülümseyerek hatırla
Görünce fotoğrafımı
***
Topla git anılarını
Yollarım kalanlarını
Gülümseyerek hatırla
Görünce fotoğrafımı
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