Gökhan Özen

Benle çıktığın yolu benle bitiremedin Benim kara günlerimi göğüsleyemedin Ne benimle ağır konuş Ne de beni buna mecbur et *** Ben Sitemkar değilim Ben Gül dalı değilim, eğileyim *** Ben daha ne diyeyim? Git, gözünü seveyim Belki bir gün unuturum Ben de beni bulurum *** Topla git anılarını Yollarım kalanlarını Gülümseyerek hatırla Görünce fotoğrafımı *** Topla git anılarını Yollarım kalanlarını Gülümseyerek hatırla Görünce fotoğrafımı *** İçimde mutluluklarla yarış eden acılar var Mutsuzluk gizlenmiyor yoksulluk gibi zor Ne benimle ağır konuş Ne de beni buna mecbur et *** Ben Sitemkar değilim Ben Gül dalı değilim, eğileyim *** Ben daha ne diyeyim Git, gözünü seveyim Belki bir gün unuturum Ben de beni bulurum *** Topla git anılarını Yollarım kalanlarını Gülümseyerek hatırla Görünce fotoğrafımı *** Topla git anılarını Yollarım kalanlarını Gülümseyerek hatırla Görünce fotoğrafımı *** Topla git anılarını Yollarım kalanlarını Gülümseyerek hatırla Görünce fotoğrafımı *** Topla git anılarını Yollarım kalanlarını Gülümseyerek hatırla Görünce fotoğrafımı