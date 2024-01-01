×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Başka

Başka Şarkı Sözleri

Gökhan Özen Başka şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gökhan Özen Başka şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Başka sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Gökhan Özen

Gökhan Özen

Başka

  • Siyah Beyaz Günlerim

  • Sitemkâr

  • Ezdirmem

  • Aşk Yorgunu

  • Aşk Yorgunu (Akustik)

  • Dilim Varmaz

  • Gülümse Aşkım

  • Güvercin (Akustik)

  • Güvercin

  • Oyna

  • Özlenensin

  • Sen Beni Unut

  • Teslim Al

  • Yaralı Sevdam

  • Unuturum

Copyright © 2024 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı