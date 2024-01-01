Gökhan Özen

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Son sözler
Son sözler
Son sözler yalan olmaz
Ne de olsa son sözdür
Aşk biter tekrarı olmaz
Gidilen yol tek yöndür
Son sözler yalan olmaz
Ne de olsa son sözdür
Aşk biter tekrarı olmaz
Gidilen yol tek yöndür
Ben seni unutmayı
Bir gün olsun denememişken
Sende yürek yok senin için
Aşka çok erken
Bırak beni, bırak gitsin
Yarım kalan burda bitsin
Seni tanıdığım o günün bi gün öncesine
Dönelim gitsin
Bırak beni, bırak gitsin
Yarım kalan burda bitsin
Seni tanıdığım o günün bi gün öncesine
Dönelim gitsin
Son sözler
Son sözler yalan olmaz
Ne de olsa son sözdür
Aşk biter tekrarı olmaz
Gidilen yol tek yöndür
Ben seni unutmayı
Bir gün olsun denememişken
Sende yürek yok senin için
Aşka çok erken
Bırak beni, bırak gitsin
Yarım kalan burda bitsin
Seni tanıdığım o günün bi gün öncesine
Dönelim gitsin
Bırak beni, bırak gitsin
Yarım kalan burda bitsin
Seni tanıdığım o günün bi gün öncesine
Dönelim gitsin
-
Kendimi
Kendimi
Kendimi zor kurtardım elinden tek parça
Sanma ki kalbi iflas ilan ettim senden sonra
Sadece biraz zaman lazımdı bu yaraları sarmaya
Zor tabi ama alışkanlık başka, aşk başka
***
Sana layık değil ama
Son hediyem sana
Okkalı bir elveda
***
Sıkıldım belki kendimden
Belki senli halimden
Ruhum dar gelir oldu
Bedenler değil tek eskiyen
Çıkıp gitmek ister ya
İnsan bazen kendinden
Tam o andayım, firardayım
***
Sıkıldım belki kendimden
Belki senli halimden
Ruhum dar gelir oldu
Bedenler değil tek eskiyen
Çıkıp gitmek ister ya
İnsan bazen kendinden
Tam o andayım, firardayım
***
Firardayım
***
Kendimi zor kurtardım elinden tek parça
Sanma ki kalbi iflas ilan ettim senden sonra
***
Sana layık değil ama
Son hediyem sana
Okkalı bir elveda
***
Sıkıldım belki kendimden
Belki senli halimden
Ruhum dar gelir oldu
Bedenler değil tek eskiyen
Çıkıp gitmek ister ya
İnsan bazen kendinden
Tam o andayım, firardayım
***
Sıkıldım belki kendimden
Belki senli halimden
Ruhum dar gelir oldu
Bedenler değil tek eskiyen
Çıkıp gitmek ister ya
İnsan bazen kendinden
Tam o andayım, firardayım
***
Sıkıldım belki kendimden
Belki senli halimden
Ruhum dar gelir oldu
Bedenler değil tek eskiyen
Çıkıp gitmek ister ya
İnsan bazen kendinden
Tam o andayım, firardayım
***
Bedenler değil tek eskiyen
Çıkıp gitmek ister ya
İnsan bazen kendinden
Tam o andayım
-
Sarılarak bitmedi senle en son kavgamız
Anladım ki ayrı dünyalara mensup insanlarız
Konuşulan cümleler baştan sona tutarsız
Hadi sen de kalk geç oldu ötesini sonra laflarız
***
İki kişi çıktık biz yola
Tek tabanca gitmiyor
Bu ayrılık şarkıları
Söyle, söyle bitmiyor
***
İki kişi çıktık biz yola
Tek tabanca gitmiyor
Bu ayrılık şarkıları
Söyle, söyle bitmiyor
Söyle, söyle bitmiyor
***
Sarılarak bitmedi senle en son kavgamız
Anladım ki ayrı dünyalara mensup insanlarız
Konuşulan cümleler baştan sona tutarsız
Hadi sen de kalk geç oldu ötesini sonra laflarız
***
Aaah aaah aaah
Kime inanayım ben
Aaah aaah aaah
Kime güvendim ben
***
İki kişi çıktık biz yola
Tek tabanca gitmiyor
Bu ayrılık şarkıları
Söyle, söyle bitmiyor
***
İki kişi çıktık biz yola
Tek tabanca gitmiyor
Bu ayrılık şarkıları
Söyle, söyle bitmiyor
Söyle, söyle bitmiyor
***
İki kişi çıktık biz yola
Tek tabanca gitmiyor
Bu ayrılık şarkıları
Söyle, söyle bitmiyor
***
İki kişi çıktık biz yola
Tek tabanca gitmiyor
Bu ayrılık şarkıları
Söyle, söyle bitmiyor
-
Bensiz de mutlu olursun
Öyle ya da böyle
Korkma üç gün geçer, geçer unutursun
Muhtemelen benden önce
***
Acılardan payını almış
Gidiyorum uzaklara
Öyle bir hissizlik ki bu
Şu kalbimi kurşun ile vursan düşmüyor
***
Sana sorsunlar beni kaybettiğine değmiş mi?
Sabahın körüne güneşin doğuşu değişmiş mi?
Hadi sorsunlar beni kaybettiğine değmiş mi?
Sanki benle önce kalpte helalleşmiş mi?
***
Bensiz de mutlu olursun
Öyle ya da böyle
Korkma üç gün geçer, geçer unutursun
Muhtemelen benden önce
***
Acılardan payını almış
Gidiyorum uzaklara
Öyle bir hissizlik ki bu
Şu kalbimi kurşun ile vursan düşmüyor
***
Sana sorsunlar beni kaybettiğine değmiş mi?
Sabahın körüne güneşin doğuşu değişmiş mi?
Hadi sorsunlar beni kaybettiğine değmiş mi?
Sanki benle önce kalpte helalleşmiş mi?
***
Sana sorsunlar beni kaybettiğine değmiş mi?
Sabahın körüne güneşin doğuşu değişmiş mi?
Hadi sorsunlar beni kaybettiğine değmiş mi?
Sanki benle önce kalpte helalleşmiş mi?
-
Aşk bende sımsıcak buz gibi değil
Karda, kışta, eksi kırkta bence yanmalı
Duygularım sahici, macera değil
Var mı böylesi bu devirde, bir sormalı?
***
Yalnızlık uzun zamandır koynumda
Egolarından soyun da gel bana
***
Hesap kitap yapmadan
Kalpte tedbir almadan
Yüzde yüz hakikat lazım
Süratinden anlamam
***
Hesap kitap yapmadan
Kalpte tedbir almadan
Aşka cesaret lazım
Bi de adam gibi adam
-
Bu ne cesaret?
Yine gece gece çıkılmış!
Sonrası bir mesaj atıp da
Gel kurtar beni burdan
***
Gecenin kucağından
Kahpenin tuzağından
Seni almadan
Gitmem burdan
***
Gece gece çıkıyorsun
Saadeti şişelerde mi arıyorsun, ha?
O beyinsiz kankalarından
Harbi mi destek umuyorsun, ha (haa?)
Nerde soyunduysan
Orda giyin derdim sana
Ama bana bakma, gerçek şu ki
Kalbim hasta sana
Bu ne cesaret?
Yine gece gece çıkılmış!
Sonrası bir mesaj atıp da
Gel kurtar beni burdan
***
Gecenin kucağından
Kahpenin tuzağından
Seni almadan
Gitmem burdan
***
Yürürüm belaya
Cigara dumanında
Seni almadan
Gitmem burdan
Gece gece çıkıyorsun
Saadeti şişelerde mi arıyorsun, ha?
O beyinsiz kankalarından
Harbi mi destek umuyorsun, ha (haa?)
Nerde soyunduysan
Orda giyin derdim sana
Ama bana bakma, gerçek şu ki
Kalbim hasta sana
Sana sana kalbim hasta sana
Sana sana kalbim hasta sana sana
Kalbim hasta sana sana
-
Gittin, bir kaçak gibi
Sordum, son seçimindi
Şimdi mi geldi aklın başına
Ha? bu neyin kafası?
***
Sarmış gibisin mişli geçmişe
Hep aynı sözler hep aynı klişe
Şimdi sorsan çıkıp da karşıma
***
Bende neyin kafası? ayrılık kafası
Seni ve geçmişimi
Gelmiyor başa sarası
***
Benimki sek ayrılık kafası
Tabi ki olacak tasası
Sen benden, ben senden muaf
Eksik olsun elvedası
***
Benimki sek ayrılık kafası
Tabi ki olacak tasası
Sen benden, ben senden muaf
Eksik olsun elvedası
***
Gittin, bir kaçak gibi
Sordum, son seçimindi
Şimdi mi geldi aklın başına
Ha? bu neyin kafası?
***
Sarmış gibisin mişli geçmişe
Hep aynı sözler hep aynı klişe
Şimdi sorsan çıkıp da karşıma
Bende neyin kafası? ayrılık kafası
***
Seni ve geçmişimi
Gelmiyor başa sarası
Benimki sek ayrılık kafası
Tabi ki olacak tasası
Sen benden, ben senden muaf
Eksik olsun elvedası
***
Benimki sek ayrılık kafası
Tabi ki olacak tasası
Sen benden, ben senden muaf
Eksik olsun elvedası
***
Ayrılık kafası
Tabi ki olacak tasası
Sen benden, ben senden muaf
Eksik olsun elvedası
***
Gittin, bir kaçak gibi
Sordum, son seçimindi
Şimdi mi geldi aklın başına
Ha? bu neyin kafası?
***
Sarmış gibisin mişli geçmişe
Hep aynı sözler hep aynı klişe
Şimdi sorsan çıkıp da karşıma
***
Bende neyin kafası?
-
Dönsen de değişmez senin adın artık
Gözyaşımı silmeyen insan
***
Detaylara girmeye gerek yok
Yaşanmışa saygım çok bilirsin
Ne son sözüm ne sitem lüzum yok
Belki bir gün kendin gelirsin
***
Çok sevmek yetmedi ayrıldık
Bir avuç hayalle ortada kaldık
***
Ben kimseyi böyle sevemem artık
Aşkı yalan ettin kalbi idam
Dönsen de değişmez senin adın artık
Gözyaşımı silmeyen insan
***
Ben kimseyi böyle sevemem artık
Aşkı yalan ettin kalbi idam
Dönsen de değişmez senin adın artık
Gözyaşımı silmeyen insan
***
Detaylara girmeye gerek yok
Yaşanmışa saygım çok bilirsin
Ne son sözüm ne sitem lüzum yok
Belki bir gün kendin gelirsin
***
Çok sevmek yetmedi ayrıldık
Bir avuç hatırayla ortada kaldık
Ben kimseyi böyle sevemem artık
Aşkı yalan ettin kalbi idam
Dönsen de değişmez senin adın artık
Gözyaşımı silmeyen insan
***
Ben kimseyi böyle sevemem artık
Aşkı yalan ettin kalbi idam
Dönsen de değişmez senin adın artık
Gözyaşımı silmeyen insan
***
Sevemem artık
Sevemem artık
-
Kuru kuru sevme beni
Neye yarar gözlerimin içine baka baka
Söylediklerin, söylemediklerin
***
Bunlara karnım tok aslında
Ne garip çelişkiydi
Adı örnek ilişkiydi senle güya, güya
***
Bitsin gitsin artık herkes bilsin kendi ederini
Eski güzel günlerde kalsın adın adresin
Yansın sönsün, ister gülsün, ister yorsun kaderini
Eski güzel günlerde kalsın adın, adresin
Adın, adresin
Adın, adresin
***
Kuru kuru sevme beni
Neye yarar gözlerimin içine baka baka
Söylediklerin, söylemediklerin
***
Bunlara karnım tok aslında
Ne garip çelişkiydi
Adı örnek ilişkiydi senle güya, güya
***
Bitsin gitsin artık herkes bilsin kendi ederini
Eski güzel günlerde kalsın adın adresin
Yansın sönsün, ister gülsün, ister yorsun kaderini
Eski güzel günlerde kalsın adın, adresin
***
Bitsin gitsin artık herkes bilsin kendi ederini
Eski güzel günlerde kalsın adın adresin
Yansın sönsün, ister gülsün, ister yorsun kaderini
Eski güzel günlerde kalsın adın, adresin
Adın, adresin
Adın, adresin
-
Sana mı, bana mı koyacak acısı sonradan bilmem
Kim yalana, dolana bulaşa bulaşa sevmişse artık
Hadi beni siktir et, kendini, kârını kurtar sen yine
İçini, dışını saran o mutsuzluğu uzak tut benden
***
Uzak tut, kendini uzak tut benden
***
Beni bana ver de git
Acımı falan sorma
Şakası da yok artık
Bak son sözler bekler kapıda
***
Beni bana ver de git
Acımı falan sorma
İki yüzün var ama
Bir kalbin yok mu bağrında?
***
Sana mı, bana mı koyacak acısı sonradan bilmem
Kim yalana, dolana bulaşa bulaşa sevmişse artık
Hadi beni siktir et, kendini, kârını kurtar sen yine
İçini, dışını saran o mutsuzluğu uzak tut benden
***
Beni bana ver de git
Acımı falan sorma
Şakası da yok artık
Bak son sözler bekler kapıda
***
Beni bana ver de git
Acımı falan sorma
İki yüzün var ama
Bir kalbin yok mu bağrında?
***
İki yüzün var ama
(Bugün de yarın da) Bir kalbin yokmuş bağrında
Bir kalbin yokmuş bağrında (Ölürdüm o bağrında)
(Bugün de yarın da)
Bir kalbin yokmuş bağrında
Bir kalbin...