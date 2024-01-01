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7/24 Dinle Duman Gözlüm

Duman Gözlüm Şarkı Sözleri

Gökhan Özen Duman Gözlüm şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gökhan Özen Duman Gözlüm şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Duman Gözlüm sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Gökhan Özen

Gökhan Özen

Duman Gözlüm

  • Tabir-i Caizse

  • Dön Çarem

  • Duman Gözlüm

  • Aramazsan Arama

  • Feda Olsun

  • Sonlardayım

  • Köprü

  • Gönlümün Sahilinde

  • Ayaz

  • Ezberimsin

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