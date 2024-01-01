Gökhan Özen

-
Tanrıya el açıp yalvarmadık mı?
Sen bensiz ben sensiz, ağlamadık mı?
Adaklar adayıp haykırmadık mı?
Gittin de ne oldu?
Bitti sevdamız
***
Sensiz gecelerin sabahı uzak
Gözlerim yolunda, ben acındayım
Çoğalan hasretin, azalan umut
Kaybolan bir ömrün yamacındayım
***
Sensiz gecelerin sabahı uzak
Gözlerim yolunda, ben acındayım
Çoğalan hasretim, azalan umut
Kaybolan bir ömrün yamacındayım
***
Kalbim söz dinlemiyor
Unutmaktan acizse, ah
Alışamaz sensiz bu hasrete
Yangınımsın tabir-i caizse
***
Aldığım nefes yarım
Kesildi can damarım
Söyle bana bir tanem
Sensiz nasıl yaşarım?
Ah
***
Aldığım nefes yarım
Kesildi can damarım
Söyle bana bir tanem
Sensiz nasıl yaşarım?
Ah
***
Sensiz gecelerin sabahı uzak
Gözlerim yolunda, ben acındayım
Çoğalan hasretim, azalan umut
Kaybolan bir ömrün yamacındayım
***
Kalbim söz dinlemiyor
Unutmaktan acizse, ah
Alışamaz sensiz bu hasrete
Yangınımsın tabir-i caizse
***
Aldığım nefes yarım
Kesildi can damarım
Söyle bana bir tanem
Sensiz nasıl yaşarım?
Ah
***
Aldığım nefes yarım
Kesildi can damarım
Söyle bana bir tanem
Sensiz nasıl yaşarım?
Ah
***
Aldığım nefes yarım
Kesildi can damarım
Söyle bana bir tanem
Sensiz nasıl yaşarım?
Ah
***
Aldığım nefes yarım
Kesildi can damarım
Söyle bana bir tanem
Sensiz nasıl yaşarım?
Ah
-
Yersizim, yurtsuzum
Sensizim şimdi
Anladım bir ömür
Öksüzüm şimdi
***
Bırakıp ardında her şeyi gitmek
Bu kadar kolay mıydı böyle
Bu ayrılığa, o son bakışa
Yürek dayanır mı söyle
***
Dön çarem, el gibi uzak durma
Dokunur gururuma bu yabancı hallerin
Ahh dön çarem el gibi uzak durma
Dokunur gururuma, sensiz ben neylerim
***
Yersizim, yurtsuzum
Sensizim şimdi
Anladım bir ömür
Öksüzüm şimdi
***
Bırakıp ardında her şeyi gitmek
Bu kadar kolay mıydı böyle
Bu ayrılığa, o son bakışa
Yürek dayanır mı söyle
***
Dön çarem, el gibi uzak durma
Dokunur gururuma bu yabancı hallerin
Ahh dön çarem el gibi uzak durma
Dokunur gururuma, bu yabancı hallerin
***
Dön çarem, el gibi uzak durma
(Ahhh) Dokunur gururuma bu yabancı hallerin
(Ahhh) Dön çarem el gibi uzak durma
(Ahhh) Dokunur gururuma, sensiz ben neylerim
-
Tek tesellim gözlerindi
Bakıp bakıp delirirdim
Bana öyle yakındın ki
Hep benimsin zannederdim
***
Tek tesellim gözlerindi
Bakıp bakıp delirirdim
Bana öyle yakındın ki
Hep benimsin zannederdim
***
Bırakıp gittin beni
Yanarım için için
Yaralı kuşlar gibi
Sensiz ben bir hiçim
***
Bırakıp gittin beni
Yanarım için için
Yaralı kuşlar gibi
Sensiz ben bir hiçim
***
Duman gözlüm yaktın beni
Duman ettin acımadın ziyan ettin
Duman gözlüm benim için
Yaşamaktın yaşamayı haram ettin
***
Tek tesellim gözlerindi
Bakıp bakıp delirirdim
Bana öyle yakındın ki
Hep benimsin zannederdim
***
Bırakıp gittin beni
Yanarım için için
Yaralı kuşlar gibi
Sensiz ben bir hiçim
***
Bırakıp gittin beni
Yanarım için için
Yaralı kuşlar gibi
Sensiz ben bir hiçim
***
Duman gözlüm yaktın beni
Duman ettin acımadın ziyan ettin
Duman gözlüm benim için
Yaşamaktın yaşamayı haram ettin
***
Gönlümü teslim aldı hüzün
İçimde senden kalan cam kırıkları
Aynada sensiz yüzüm
Sensiz hiç kimse dindiremedi bu hiç kırıkları
Bir gece yarısı ansızım pencereden dışarı bak
Göreceksin köşe başında
Nöbet tutuyordur gözlerim
Öyle kolay değildir beni unutmak
Hala, hala sokaklarındadır ayak izlerim
***
Duman gözlüm yaktın beni
Duman ettin acımadın ziyan ettin
Duman gözlüm benim için
Yaşamaktın yaşamayı haram ettin
-
Seninle aşk dilinden konuşmayı bilemedik
Şu üç günlük dünyada bir gün yüzü göremedik
Seninle aşk dilinden konuşmayı bilemedik
Şu üç günlük dünyada bir gün yüzü göremedik
***
Bu ayrılık sebebini boş ver benden bilsinler
Demek çabuk unutursun senin huyunu sevsinler
Bu ayrılık sebebini boşver benden bilsinler
Demek çabuk unutursun senin huyunu sevsinler
***
Aramazsan arama
Aramazsan arama
***
Aramazsan arama yâr, aramazsan arama
Zaten merhem olmazsın sen benim gönül yarama
Aramazsan arama yâr, aramazsan arama
Zaten merhem olmazsın sen benim gönül yarama
***
Seninle aşk dilinden konuşmayı bilemedik
Şu üç günlük dünyada bir gün yüzü göremedik
***
Bu ayrılık sebebini boş ver benden bilsinler
Demek çabuk unutursun senin huyunu sevsinler
Bu ayrılık sebebini boş ver benden bilsinler
Demek çabuk unutursun senin huyunu sevsinler
***
Aramazsan arama
Aramazsan arama
***
Aramazsan arama yâr, aramazsan arama
Zaten merhem olmazsın sen benim gönül yarama
Aramazsan arama yâr, aramazsan arama
Zaten merhem olmazsın sen benim gönül yarama
***
Aramazsan arama
***
Aramazsan arama yâr, aramazsan arama
Zaten merhem olmazsın sen benim gönül yarama
Aramazsan arama yâr, aramazsan arama
Zaten merhem olmazsın sen benim gönül yarama
-
Ne öncesi ne sonrası
Tek sevdiğim sen ol, bu yeter bana
Ne lalesi ne goncası
Tek çiçeğimsin, kıyamam bakmaya sana
Derken terk ettin gittin severken
Kaldım bir başıma derken
Sebepsiz gittin çok erken
Kıyamet koptu içimde, ah
Vur yine de yıkılsam da ben
Vur yeter ki sonum olsun elinden
Gel bir an, bir an daha çal ömrümden
Feda olsun yâr
Vur yine de yıkılsam da ben
Vur yeter ki sonum olsun elinden
Gel bir an, bir an daha çal ömrümden
Feda olsun yâr
Ne öncesi ne sonrası
Tek sevdiğim sen ol, bu yeter bana
Ne lalesi ne goncası
Tek çiçeğimsin, kıyamam bakmaya sana
Derken terk ettin gittin severken
Kaldım bir başıma derken
Sebepsiz gittin çok erken
Kıyamet koptu içimde, ah
Vur yine de yıkılsam da ben
Vur yeter ki sonum olsun elinden
Gel bir an, bir an daha çal ömrümden
Feda olsun yâr
Vur yine de yıkılsam da ben
Vur yeter ki sonum olsun elinden
Gel bir an, bir an daha çal ömrümden
Feda olsun yâr
Vur yine de yıkılsam da ben
Vur yeter ki sonum olsun elinden
Gel bir an, bir an daha çal ömrümden
Feda olsun yâr
Vur yine de yıkılsam da ben
Vur yeter ki sonum olsun elinden
Gel bir an, bir an daha çal ömrümden
Feda olsun yâr
Vur yine de yıkılsam da ben
Vur yeter ki sonum olsun elinden
Gel bir an, bir an daha çal ömrümden
Feda olsun yâr
Vur yine de yıkılsam da ben
Vur yeter ki sonum olsun elinden
-
Yollardayım, yine hüznün içimde
Sonlardayım, yollarım sensizliğe
Bekleye bekleye bir gün döneceğini
Beklenen kim bilir şimdi kiminle
***
Yollardayım, yine hüznün içimde
Sonlardayım, yollarım sensizliğe
Bekleye bekleye bir gün döneceğini
Beklenen kim bilir hangi şehirde
***
Bak, aylarım sene oldu
Bak, gözlerim yaşla doldu
Ziyan olur ömrüm yolunda
Senin gibi bir insafsız uğruna
***
Oo-of, bak, aylarım sene oldu
Bak, gözlerim yaşla doldu
Ziyan olur ömrüm yolunda
Senin gibi bir Allah'sız uğruna oof
***
Yollardayım, yine hüznün içimde
Sonlardayım, yollarım sensizliğe
Bekleye bekleye bir gün döneceğini
Beklenen kim bilir şimdi kiminle
***
Yollardayım, yine hüznün içimde
Sonlardayım, yollarım sensizliğe
Bekleye bekleye bir gün döneceğini
Beklenen kim bilir hangi şehirde
***
Bak, aylarım sene oldu
Bak, gözlerim yaşla doldu
Ziyan olur ömrüm yolunda
Senin gibi bir insafsız uğruna
***
Oo-of, bak, aylarım sene oldu
Bak, gözlerim yaşla doldu
Ziyan olur ömrüm yolunda
Senin gibi bir Allah'sız uğruna oof
***
Bak, aylarım sene oldu
Bak, gözlerim yaşla doldu
Ziyan olur ömrüm yolunda
Senin gibi bir insafsız uğruna
***
Oo-of, bak, aylarım sene oldu
Bak, bekledim de ne oldu?
Ziyan olur ömrüm yolunda
Senin gibi bir Allah'sız uğruna oof
-
Bulur muyum söyle seni o eski halinde
Uzansam uzaklardan öylesine
Öylesine derin içimdeki yerin
Bir köprü olsam yüreğimden yüreğine
Sen şimdi uzak şehirlerde neden
Bu kadarı bana çok gelir
Sensizliğe alışmak zor gelir
Yalnızlık nedir bilir misin
Onca insan arasında
Ben sensiz yanlış yollarda
Gel kurtar gel kurtar beni
Yalnızlık nedir bilir misin
Onca insan arasında
Ben sensiz yanlış yollarda
Gel kurtar gel kurtar beni
Ah bulur muyum söyle seni o eski halinde
Bıraktığım yerlerde bıraktığım yerlerde
Uzansam uzaklardan öylesine
Bir köprü olsam yüreğimden yüreğine
Sen şimdi uzak şehirlerde neden
Bu kadarı bana çok gelir
Sensizliğe alışmak zor gelir
Yalnızlık nedir bilir misin
Onca insan arasında
Ben sensiz yanlış yollarda
Gel kurtar gel kurtar beni
Yalnızlık nedir bilir misin
Onca insan arasında
Ben sensiz yanlış yollarda
Gel kurtar gel kurtar beni oh
Bir köprü olsam bir köprü kursam
Yüreğimden yüreğine bir köprü olsam
Döndür beni yanlış yollardan
Yalnızlık nedir bilir misin
Onca insan arasında
Ben sensiz yanlış yollarda
Gel kurtar gel kurtar beni
Yalnızlık nedir bilir misin
Onca insan arasında
Ben sensiz yanlış yollarda
Gel kurtar gel kurtar
-
Her günüm senle
Her gecem hüzün
Sensin benim mutluluk ilacım
Sensin benim iki gözüm
***
Eller ağlatır
Denedim bak gördüm
Şimdi aklımı başıma aldım
Dön dolaş sana döndüm
***
Kaderime hasreti yazdın
Gelipte yar silsen
Neye baksam
Neyi görsem
Orda bir tek sen
***
Kalbin aşk meskenim oldu
Ahtım var bir ömre seninle
Bilemem kimlere yar oldun
Adın var gönlümün sahilinde
-
Sildim attım
Alın yazımdan
Senden başka ne varsa
Sarıldım senizliğe
Can yoldaşı olur diye
Sensiz sokaklarımda
Sensiz sokaklarımda
Yine yâr, yâr, yâr
Yine seni bana yaz
Bu sene de uğramadı buralara yaz
E hadi yâr, yâr, yâr
Yine seni bana yaz
Duramam hiç artık buralar ayaz
***
Sildim attım
Alın yazımdan
Senden başka ne varsa
Sarıldım senizliğe
Can yoldaşı olur diye
Sensiz sokaklarımda
Sensiz sokaklarımda
Yine yâr, yâr, yâr
Yine seni bana yaz
Bu sene de uğramadı buralara yaz
E hadi yâr, yâr, yâr
Yine seni bana yaz
Duramam hiç artık buralar ayaz
***
Yâr, yâr, yâr
Yine seni bana yaz
Bu sene de uğramadı buralara yaz
E hadi yâr, yâr, yâr
Yine seni bana yaz
Duramam hiç artık buralar ayaz
-
Alışamadım ayrılıklara
Bir yalan olsaydın keşke
Acımasızca saplandı yüreğime
Kaç hain bıçak
Kaç uzun gece
Alışamadım ayrılıklara
Bir yalan olsaydın keşke
Acımasızca saplandı yüreğime
Kaç hain bıçak
Kaç uzun gece
Alışamadım ayrılıklara
Bir yalan olsaydın keşke
Acımasızca saplandı yüreğime
Kaç hain bıçak
Kaç uzun gece
Bakışların gül vedaydı
Benden bir şey saklayan
Her sözün bir elvedaydı
Bana seni yasaklayan
Hala benim ezberimsin
Deliler gibi seni özlüyorum
Gözlerim sende kaldı sevdalm
Hiç kimseleri görmüyorum
Hala benim ezberimsin
Deliler gibi seni özlüyorum
Gözlerim sende kaldı sevdalm
Hiç kimseleri görmüyorum
Alışamadım ayrılıklara
Bir yalan olsaydın keşke
Acımasızca saplandı yüreğime
Kaç hain bıçak
Kaç uzun gece
Bakışların gül vedaydı
Benden bir şey saklayan
Her sözün bir elvedaydı
Bana seni yasaklayan
Hala benim ezberimsin
Deliler gibi seni özlüyorum
Gözlerim sende kaldı sevdalm
Hiç kimseleri görmüyorum
Hala benim ezberimsin
Deliler gibi seni özlüyorum
Gözlerim sende kaldı sevdalm
Hiç kimseleri görmüyorum