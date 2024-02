Gökhan Özen

Tanrıya el açıp yalvarmadık mı? Sen bensiz ben sensiz, ağlamadık mı? Adaklar adayıp haykırmadık mı? Gittin de ne oldu? Bitti sevdamız *** Sensiz gecelerin sabahı uzak Gözlerim yolunda, ben acındayım Çoğalan hasretin, azalan umut Kaybolan bir ömrün yamacındayım *** Sensiz gecelerin sabahı uzak Gözlerim yolunda, ben acındayım Çoğalan hasretim, azalan umut Kaybolan bir ömrün yamacındayım *** Kalbim söz dinlemiyor Unutmaktan acizse, ah Alışamaz sensiz bu hasrete Yangınımsın tabir-i caizse *** Aldığım nefes yarım Kesildi can damarım Söyle bana bir tanem Sensiz nasıl yaşarım? Ah *** Aldığım nefes yarım Kesildi can damarım Söyle bana bir tanem Sensiz nasıl yaşarım? Ah *** Sensiz gecelerin sabahı uzak Gözlerim yolunda, ben acındayım Çoğalan hasretim, azalan umut Kaybolan bir ömrün yamacındayım *** Kalbim söz dinlemiyor Unutmaktan acizse, ah Alışamaz sensiz bu hasrete Yangınımsın tabir-i caizse *** Aldığım nefes yarım Kesildi can damarım Söyle bana bir tanem Sensiz nasıl yaşarım? Ah *** Aldığım nefes yarım Kesildi can damarım Söyle bana bir tanem Sensiz nasıl yaşarım? Ah *** Aldığım nefes yarım Kesildi can damarım Söyle bana bir tanem Sensiz nasıl yaşarım? Ah *** Aldığım nefes yarım Kesildi can damarım Söyle bana bir tanem Sensiz nasıl yaşarım? Ah

Ne öncesi ne sonrası Tek sevdiğim sen ol, bu yeter bana Ne lalesi ne goncası Tek çiçeğimsin, kıyamam bakmaya sana Derken terk ettin gittin severken Kaldım bir başıma derken Sebepsiz gittin çok erken Kıyamet koptu içimde, ah Vur yine de yıkılsam da ben Vur yeter ki sonum olsun elinden Gel bir an, bir an daha çal ömrümden Feda olsun yâr Vur yine de yıkılsam da ben Vur yeter ki sonum olsun elinden Gel bir an, bir an daha çal ömrümden Feda olsun yâr Ne öncesi ne sonrası Tek sevdiğim sen ol, bu yeter bana Ne lalesi ne goncası Tek çiçeğimsin, kıyamam bakmaya sana Derken terk ettin gittin severken Kaldım bir başıma derken Sebepsiz gittin çok erken Kıyamet koptu içimde, ah Vur yine de yıkılsam da ben Vur yeter ki sonum olsun elinden Gel bir an, bir an daha çal ömrümden Feda olsun yâr Vur yine de yıkılsam da ben Vur yeter ki sonum olsun elinden Gel bir an, bir an daha çal ömrümden Feda olsun yâr Vur yine de yıkılsam da ben Vur yeter ki sonum olsun elinden Gel bir an, bir an daha çal ömrümden Feda olsun yâr Vur yine de yıkılsam da ben Vur yeter ki sonum olsun elinden Gel bir an, bir an daha çal ömrümden Feda olsun yâr Vur yine de yıkılsam da ben Vur yeter ki sonum olsun elinden Gel bir an, bir an daha çal ömrümden Feda olsun yâr Vur yine de yıkılsam da ben Vur yeter ki sonum olsun elinden