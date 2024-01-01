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7/24 Dinle Zümrüdüanka

Zümrüdüanka Şarkı Sözleri

Gökhan Özen Zümrüdüanka şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gökhan Özen Zümrüdüanka şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Zümrüdüanka sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Gökhan Özen

Gökhan Özen

Zümrüdüanka

  • Vah Vah (R&B)

  • İki Zavallı Kuş Ft Teoman

  • Af

  • Hasret

  • İşte Sana Bir Tango

  • Küçük Bey

  • Usta

  • Zümrüdüanka

  • Ölünür De

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