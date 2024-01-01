Gökhan Özen

Yalan mı Seninle yıllar yılı kadere karşı durdum Bu sevda denizinde demek biz de boğulduk Kaç gece sabahladık, uykulardan uyandık Bu yağmurlu gecelerde boş yere mi ıslandık? Kaç gece sabahladık, uykulardan uyandık Bu yağmurlu gecelerde boş yere mi ıslandık? *** Senin için ağladığım yalan mı, yalan mı? Diz çöküp de yalvardığım yalan mı, yalan mı? Gençliğimi harcadığım yalan mı, yalan mı? Yalanmış meğer, yalanmış meğer *** Senin için ağladığım yalan mı, yalan mı? Diz çöküp de yalvardığım yalan mı, yalan mı? Gençliğimi harcadığım yalan mı, yalan mı? Yalanmış meğer, yalanmış meğer *** Boş yere harap ettin kalbimdeki yerini Sen kırdın yüreğimi, sevda ümitlerimi Kaç gece sabahladık, uykulardan uyandık Bu yağmurlu gecelerde boş yere mi ıslandık? *** Kaç gece sabahladık, uykulardan uyandık Bu yağmurlu gecelerde boş yere mi ıslandık? Senin için ağladığım yalan mı, yalan mı? Diz çöküp de yalvardığım yalan mı, yalan mı? Gençliğimi harcadığım yalan mı, yalan mı? Yalanmış meğer, yalanmış meğer *** Senin için ağladığım yalan mı, yalan mı? Diz çöküp de yalvardığım yalan mı, yalan mı? Gençliğimi harcadığım yalan mı, yalan mı? Yalanmış meğer, yalanmış meğer *** Yalanmış meğer, yalanmış meğer

Dönüşüm Muhteşem Olacak Bayram sabahında çocuklar gibi Giyinip kuşanıp bekleyeceksin Bütün duvarlarda adın yazacak Bütün sokakları süsleyeceksin Bütün duvarlarda adın yazacak Bütün sokakları süsleyeceksin *** Eski sevdamızdan başın dönecek Görür görmez beni ağlayacaksın Bir anda unutup acılarını Koşup saçlarımı okşayacaksın *** Bir sabah karşında göreceksin beni Yüreğinde o an anılar canlanacak *** Gidişim suskun olmuştu Gidişim yorgun olmuştu Dönüşüm muhteşem olacak Dönüşüm muhteşem olacak *** Elimde çok sevdiğin kırmızı güller Hasret dolu kalbim hâlâ sımsıcak Gözlerimde umut yüklü trenler Cebimden solmuş bir resmin çıkacak Gözlerimde umut yüklü trenler Cebimden solmuş bir resmin çıkacak *** Eski sevdamızdan başın dönecek Görür görmez beni ağlayacaksın Bir anda unutup acılarını Koşup saçlarımı okşayacaksın *** Bir sabah karşında göreceksin beni Yüreğinde o an anılar canlanacak *** Gidişim suskun olmuştu Gidişim yorgun olmuştu Dönüşüm muhteşem olacak Dönüşüm muhteşem olacak

Sevme Kızım Yanarsın Yüreğimin zincirini kırdım bir akşamüstü Yüreğimin zincirini kırdım bir akşamüstü Bir çapkına vuruldum, kalbim hayata küstü Bir çapkına vuruldum, kalbim hayata küstü *** "Sevme, kızım, yanarsın", diye söylerdi annem "Girme aşk kapısından, güler sana el âlem" "Sevme, kızım, yanarsın", diye söylerdi annem "Girme aşk kapısından, güler sana el âlem" *** Dinlemedim, ah, ah, bu kafam, ah O gün bugündür aşk bana günah Dinlemedim, ah, ah, bu kafam, ah O gün bugündür aşk bana günah *** Yüreğimin zincirini kırdım bir akşamüstü Yüreğimin zincirini kırdım bir akşamüstü Bir çapkına vuruldum, kalbim hayata küstü Bir çapkına vuruldum, kalbim hayata küstü *** "Sevme, kızım, yanarsın", diye söylerdi annem "Girme aşk kapısından, güler sana el âlem" "Sevme, kızım, yanarsın", diye söylerdi annem "Girme aşk kapısından, güler sana el âlem" *** Dinlemedim, ah, ah, bu kafam, ah O gün bugündür aşk bana günah Dinlemedim, ah, ah, bu kafam, ah O gün bugündür aşk bana günah *** Dinlemedim, ah, ah, bu kafam, ah O gün bugündür aşk bana günah *** Dinlemedim, ah, ah, bu kafam, ah O gün bugündür aşk bana günah Dinlemedim, ah, ah, bu kafam, ah O gün bugündür aşk bana günah

Sen Gittin mi Ben Ölürüm Düşününce kalbim çarpıyor birden Sahipsiz bir köleyim, al varlığımı Düşününce kalbim çarpıyor birden Sahipsiz bir köleyim, al varlığımı *** Sensiz olmak daha beter ölümden, yârim Duymaz mısın hâlâ yalvardığımı? Sensiz olmak daha beter ölümden, yârim Duymaz mısın hâlâ yalvardığımı? *** Sen gittin mi ben ölürüm Batar limanda gemiler Kanadı kırılır kuşların Bütün ışıklar söner *** Sen gittin mi ben ölürüm Batar limanda gemiler Kanadı kırılır kuşların Bütün ışıklar söner *** Düşününce kalbim çarpıyor birden Sahipsiz bir köleyim, al varlığımı Düşününce kalbim çarpıyor birden Sahipsiz bir köleyim, al varlığımı *** Sensiz olmak daha beter ölümden, yârim Duymaz mısın hâlâ yalvardığımı? Sensiz olmak daha beter ölümden, yârim Duymaz mısın hâlâ yalvardığımı? *** Sen gittin mi ben ölürüm Batar limanda gemiler Kanadı kırılır kuşların Bütün ışıklar söner *** Sen gittin mi ben ölürüm Batar limanda gemiler Kanadı kırılır kuşların Bütün ışıklar söner *** Sen gittin mi ben ölürüm Batar limanda gemiler Kanadı kırılır kuşların Bütün ışıklar söner *** Sen gittin mi ben ölürüm Batar limanda gemiler Kanadı kırılır kuşların Bütün ışıklar söner Sen gittin mi ben ölürüm

Gün Oldu Hani ben ölsemde aşkım yaşardı Hani gözlerinden sevgim taşardı Hani kalbin yalnız bana koşardı Kim kimi unuttu söyle sevgilim *** Gün oldu gün oldu bin kere öldük *** Gün oldu gün olduağladık güldük Karanlıklar içinde yalnızlığı bölüştük Gün oldu gün oldu sevdaya düştük *** Bir gece yarısı kaçıpta gittin Gönlümde bir yara açıpta gittin Şimdi diyordunki beni mahvettin Kim kimi unuttu söyle birtanem

Kapına Gül Bıraktım Bu akşam giderken sessiz sedasız Son bir defa dönüp yollara baktım Gözlerimde yaşlar dilimde şarkın Kapına kırmızı bir gül bıraktım *** Sanma ki dönerim artık geriye Bu sana aşkımdan en son hediye Beni hatırlayıp ağlarsın diye Kapına kırmızı bir gül bıraktım.. *** Mektuplarım sustu dillerim sustu Bütün şarkılarım hep sana küstü Yağmurlar yağarken bir akşam üstü Kapına kırmızı bir gül bıraktım *** Sanma ki dönerim artık geriye Bu sana aşkımdan en son hediye Beni hatırlayıp ağlarsın diye Kapına kırmızı bir gül bıraktım..