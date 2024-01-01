Gökhan Özen

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Seninle yıllar yılı kadere karşı durdum
Bu sevda denizinde demek biz de boğulduk
Kaç gece sabahladık, uykulardan uyandık
Bu yağmurlu gecelerde boş yere mi ıslandık?
Kaç gece sabahladık, uykulardan uyandık
Bu yağmurlu gecelerde boş yere mi ıslandık?
***
Senin için ağladığım yalan mı, yalan mı?
Diz çöküp de yalvardığım yalan mı, yalan mı?
Gençliğimi harcadığım yalan mı, yalan mı?
Yalanmış meğer, yalanmış meğer
***
Senin için ağladığım yalan mı, yalan mı?
Diz çöküp de yalvardığım yalan mı, yalan mı?
Gençliğimi harcadığım yalan mı, yalan mı?
Yalanmış meğer, yalanmış meğer
***
Boş yere harap ettin kalbimdeki yerini
Sen kırdın yüreğimi, sevda ümitlerimi
Kaç gece sabahladık, uykulardan uyandık
Bu yağmurlu gecelerde boş yere mi ıslandık?
***
Kaç gece sabahladık, uykulardan uyandık
Bu yağmurlu gecelerde boş yere mi ıslandık?
Senin için ağladığım yalan mı, yalan mı?
Diz çöküp de yalvardığım yalan mı, yalan mı?
Gençliğimi harcadığım yalan mı, yalan mı?
Yalanmış meğer, yalanmış meğer
***
Senin için ağladığım yalan mı, yalan mı?
Diz çöküp de yalvardığım yalan mı, yalan mı?
Gençliğimi harcadığım yalan mı, yalan mı?
Yalanmış meğer, yalanmış meğer
***
Yalanmış meğer, yalanmış meğer
-
Bayram sabahında çocuklar gibi
Giyinip kuşanıp bekleyeceksin
Bütün duvarlarda adın yazacak
Bütün sokakları süsleyeceksin
Bütün duvarlarda adın yazacak
Bütün sokakları süsleyeceksin
***
Eski sevdamızdan başın dönecek
Görür görmez beni ağlayacaksın
Bir anda unutup acılarını
Koşup saçlarımı okşayacaksın
***
Bir sabah karşında göreceksin beni
Yüreğinde o an anılar canlanacak
***
Gidişim suskun olmuştu
Gidişim yorgun olmuştu
Dönüşüm muhteşem olacak
Dönüşüm muhteşem olacak
***
Elimde çok sevdiğin kırmızı güller
Hasret dolu kalbim hâlâ sımsıcak
Gözlerimde umut yüklü trenler
Cebimden solmuş bir resmin çıkacak
Gözlerimde umut yüklü trenler
Cebimden solmuş bir resmin çıkacak
***
Eski sevdamızdan başın dönecek
Görür görmez beni ağlayacaksın
Bir anda unutup acılarını
Koşup saçlarımı okşayacaksın
***
Bir sabah karşında göreceksin beni
Yüreğinde o an anılar canlanacak
***
Gidişim suskun olmuştu
Gidişim yorgun olmuştu
Dönüşüm muhteşem olacak
Dönüşüm muhteşem olacak
-
Yüreğimin zincirini kırdım bir akşamüstü
Yüreğimin zincirini kırdım bir akşamüstü
Bir çapkına vuruldum, kalbim hayata küstü
Bir çapkına vuruldum, kalbim hayata küstü
***
"Sevme, kızım, yanarsın", diye söylerdi annem
"Girme aşk kapısından, güler sana el âlem"
"Sevme, kızım, yanarsın", diye söylerdi annem
"Girme aşk kapısından, güler sana el âlem"
***
Dinlemedim, ah, ah, bu kafam, ah
O gün bugündür aşk bana günah
Dinlemedim, ah, ah, bu kafam, ah
O gün bugündür aşk bana günah
***
Yüreğimin zincirini kırdım bir akşamüstü
Yüreğimin zincirini kırdım bir akşamüstü
Bir çapkına vuruldum, kalbim hayata küstü
Bir çapkına vuruldum, kalbim hayata küstü
***
"Sevme, kızım, yanarsın", diye söylerdi annem
"Girme aşk kapısından, güler sana el âlem"
"Sevme, kızım, yanarsın", diye söylerdi annem
"Girme aşk kapısından, güler sana el âlem"
***
Dinlemedim, ah, ah, bu kafam, ah
O gün bugündür aşk bana günah
Dinlemedim, ah, ah, bu kafam, ah
O gün bugündür aşk bana günah
***
Dinlemedim, ah, ah, bu kafam, ah
O gün bugündür aşk bana günah
***
Dinlemedim, ah, ah, bu kafam, ah
O gün bugündür aşk bana günah
Dinlemedim, ah, ah, bu kafam, ah
O gün bugündür aşk bana günah
-
Düşününce kalbim çarpıyor birden
Sahipsiz bir köleyim, al varlığımı
Düşününce kalbim çarpıyor birden
Sahipsiz bir köleyim, al varlığımı
***
Sensiz olmak daha beter ölümden, yârim
Duymaz mısın hâlâ yalvardığımı?
Sensiz olmak daha beter ölümden, yârim
Duymaz mısın hâlâ yalvardığımı?
***
Sen gittin mi ben ölürüm
Batar limanda gemiler
Kanadı kırılır kuşların
Bütün ışıklar söner
***
Sen gittin mi ben ölürüm
Batar limanda gemiler
Kanadı kırılır kuşların
Bütün ışıklar söner
***
Düşününce kalbim çarpıyor birden
Sahipsiz bir köleyim, al varlığımı
Düşününce kalbim çarpıyor birden
Sahipsiz bir köleyim, al varlığımı
***
Sensiz olmak daha beter ölümden, yârim
Duymaz mısın hâlâ yalvardığımı?
Sensiz olmak daha beter ölümden, yârim
Duymaz mısın hâlâ yalvardığımı?
***
Sen gittin mi ben ölürüm
Batar limanda gemiler
Kanadı kırılır kuşların
Bütün ışıklar söner
***
Sen gittin mi ben ölürüm
Batar limanda gemiler
Kanadı kırılır kuşların
Bütün ışıklar söner
***
Sen gittin mi ben ölürüm
Batar limanda gemiler
Kanadı kırılır kuşların
Bütün ışıklar söner
***
Sen gittin mi ben ölürüm
Batar limanda gemiler
Kanadı kırılır kuşların
Bütün ışıklar söner
Sen gittin mi ben ölürüm
-
Hani ben ölsemde aşkım yaşardı
Hani gözlerinden sevgim taşardı
Hani kalbin yalnız bana koşardı
Kim kimi unuttu söyle sevgilim
***
Gün oldu gün oldu bin kere öldük
***
Gün oldu gün olduağladık güldük
Karanlıklar içinde yalnızlığı bölüştük
Gün oldu gün oldu sevdaya düştük
***
Bir gece yarısı kaçıpta gittin
Gönlümde bir yara açıpta gittin
Şimdi diyordunki beni mahvettin
Kim kimi unuttu söyle birtanem
-
Bu akşam giderken sessiz sedasız
Son bir defa dönüp yollara baktım
Gözlerimde yaşlar dilimde şarkın
Kapına kırmızı bir gül bıraktım
***
Sanma ki dönerim artık geriye
Bu sana aşkımdan en son hediye
Beni hatırlayıp ağlarsın diye
Kapına kırmızı bir gül bıraktım..
***
Mektuplarım sustu dillerim sustu
Bütün şarkılarım hep sana küstü
Yağmurlar yağarken bir akşam üstü
Kapına kırmızı bir gül bıraktım
***
Sanma ki dönerim artık geriye
Bu sana aşkımdan en son hediye
Beni hatırlayıp ağlarsın diye
Kapına kırmızı bir gül bıraktım..
-
Derde deva gibiyim
Sevdiğime taparım
Hafife alma beni sakın
Alışkanlık yaparım
Sevdamın adı sensin
Kendimi sende buldum
Bu defa kararlıyım
Galiba aşık oldum
Ne şikayet edersin
Ne benden vazgeçersin
Benden sonra hiç kimseyi
Bir daha sevemezsin
Derde deva gibiyim
Sevdiğime taparım
Hafife alma beni sakın
Alışkanlık yaparım
Derde deva gibiyim
Sevdiğime taparım
Hafife alma beni sakın
Alışkanlık yaparım
Sevdamın adı sensin
Kendimi sende buldum
Bu defa kararlıyım
Galiba aşık oldum
Ne şikayet edersin
Ne benden vazgeçersin
Benden sonra hiç kimseyi
Bir daha sevemezsin
Derde deva gibiyim
Sevdiğime taparım
Hafife alma beni sakın
Alışkanlık yaparım
Derde deva gibiyim
Sevdiğime taparım
Hafife alma beni sakın
Alışkanlık yaparım
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