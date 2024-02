Gökhan Özen

Karar Bir Karar, Bir Karar, Kararsızlık Aşık Olarak, Aşktan Usanmışlık Yine Kar Yine Kış Yine Baharsızlık Aşktan Yana Hep, Bir Zamansızlık Yine Yalnızlık, Of Yalnızlık Senden Sonrası Hep Yalnızlık *** Kalk Gidelim Soyu Bozuk Bu Yerden Bir Valiz Yeter, Toparlan Erkenden Kalplerimiz Hiç Kırılmamış Gibi En Baştan Sevmekte Var Bazen Kalk Gidelim Soyu Bu Yerden Bir Valiz Yeter, Toplar Erkenden Kalplerimiz Hiç Kırılmamış Gibi En Baştan Sevmekte Var Bazen *** Karar Bir Karar, Bir Karar, Kararsızlık Aşık Olarak, Aşktan Usanmışlık Yine Kar Yine Kış Yine Baharsızlık Aşktan Yana Hep, Bir Zamansızlık Yine Yalnızlık, Of Yalnızlık Senden Sonrası Hep Yalnızlık *** Kalk Gidelim Soyu Bozuk Bu Yerden Bir Valiz Yeter, Toparlan Erkenden Kalplerimiz Hiç Kırılmamış Gibi En Baştan Sevmekte Var Bazen Kalk Gidelim Soyu Bu Yerden Bir Valiz Yeter, Toplar Erkenden Kalplerimiz Hiç Kırılmamış Gibi En Baştan Sevmekte Var Bazen

Yakmışım bu aralar Senle tüm gemileri Kaçmışım uzağına İki ileri bir geri *** Artık senle özgür ve hür iki yabancı şahsiyetiz Mutsuzluklarla son buldu bak bu talihsiz tecrübemiz *** Bir bilet aldım oh mis Sezonu açtım oh mis Denize karşı şöyle Bir nefes aldım oh mis Ben kendime emanet *** Aydınlandım nihayet Oralar da nasıl bilmem Buralar da ohh hava mis Mis mis mis mis mis *** Yakmışım bu aralar Senle tüm gemileri Çıkmışım bu ilişkiden İki ileri bir geri *** Artık senle özgür ve hür iki yabancı şahsiyetiz Mutsuzluklarla son buldu bak bu talihsiz tecrübemiz *** Bir bilet aldım oh mis Sezonu açtım oh mis Denize karşı şöyle Bir nefes aldım oh mis *** Ben kendime emanet Aydınlandım nihayet Oralar da nasıl bilmem Buralar da ohh hava mis Mis mis mis mis mis