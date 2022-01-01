Yanlış Numara Şarkı Sözleri
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Gökhan Özen
Yanlış Numara
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Sana verdiğim değer, külliyen bir israf
İlişki durumumuz, sen plancı ben saf
Bugün günlerden seni, terk ettiğim gün
Kafada bitmiş aşkın tadilatı olmaz, tamiratı olmaz
Burası artık sana yanlış numara
***
Kalbimi koydum, yanlış bir aşka
Gel de şimdi, başkasıyla en baştan başla
İstikamet ayrılık, ihtimaller arama
Burası artık sana yanlış numara
***
Kalbimi koydum, yanlış bir aşka
Gel de şimdi bir başkasıyla en baştan başla
Bir kere çaldır kapat, tekrar tekrar arama
Burası artık sana yanlış numara
***
Sana verdiğim değer, külliyen bir israf
İlişki durumumuz, sen plancı ben saf
Bugün günlerden seni, terk ettiğim gün
Kafada bitmiş aşkın tadilatı olmaz, tamiratı olmaz
Burası artık sana yanlış numara
***
Kalbimi koydum, yanlış bir aşka
Gel de şimdi, başkasıyla en baştan başla
İstikamet ayrılık, ihtimaller arama
Burası artık sana yanlış numara
***
Kalbimi koydum, yanlış bir aşka
Gel de şimdi bir başkasıyla en baştan başla
Bir kere çaldır kapat, tekrar tekrar arama
Burası artık sana yanlış numara
***
Kalbimi koydum, yanlış bir aşka
Gel de şimdi başkasıyla en baştan başla
İstikamet ayrılık, ihtimaller arama
Burası artık sana yanlış numara
***
Kalbimi koydum, yanlış bir aşka
Gel de şimdi bir başkasıyla en baştan başla
Bir kere çaldır kapat, tekrar tekrar arama
Burası artık sana yanlış numara