Gökhan Özen

Sana verdiğim değer, külliyen bir israf İlişki durumumuz, sen plancı ben saf Bugün günlerden seni, terk ettiğim gün Kafada bitmiş aşkın tadilatı olmaz, tamiratı olmaz Burası artık sana yanlış numara *** Kalbimi koydum, yanlış bir aşka Gel de şimdi, başkasıyla en baştan başla İstikamet ayrılık, ihtimaller arama Burası artık sana yanlış numara *** Kalbimi koydum, yanlış bir aşka Gel de şimdi bir başkasıyla en baştan başla Bir kere çaldır kapat, tekrar tekrar arama Burası artık sana yanlış numara *** Sana verdiğim değer, külliyen bir israf İlişki durumumuz, sen plancı ben saf Bugün günlerden seni, terk ettiğim gün Kafada bitmiş aşkın tadilatı olmaz, tamiratı olmaz Burası artık sana yanlış numara *** Kalbimi koydum, yanlış bir aşka Gel de şimdi, başkasıyla en baştan başla İstikamet ayrılık, ihtimaller arama Burası artık sana yanlış numara *** Kalbimi koydum, yanlış bir aşka Gel de şimdi bir başkasıyla en baştan başla Bir kere çaldır kapat, tekrar tekrar arama Burası artık sana yanlış numara *** Kalbimi koydum, yanlış bir aşka Gel de şimdi başkasıyla en baştan başla İstikamet ayrılık, ihtimaller arama Burası artık sana yanlış numara *** Kalbimi koydum, yanlış bir aşka Gel de şimdi bir başkasıyla en baştan başla Bir kere çaldır kapat, tekrar tekrar arama Burası artık sana yanlış numara