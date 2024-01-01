Roket Şarkı Sözleri
Gökhan Özen Roket şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gökhan Özen Roket şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Roket sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Çıkamaz yine içinden, gelse koca bir dünya
Öyle bir dert yükledin bana
Çıkamaz yine içinden, gelse koca bir dünya
Öyle bir dert yükledin bana
***
Karanlığın içinde
Kaç zamandır koynumda ateş
Uçurumlar dibinde
Görür mü insan, doğsa güneş?
***
A benim yaralı sevdam
Kaderi karalı sevdam
Seni benden çalan günü hayatımdan
Silemez miydim, silemez miydim?
***
A benim yaralı sevdam
Kaderi karalı sevdam
Seni pamuklara sarıp ömür boyu
Sevemez miydim, sevemez miydim?
***
Çıkarıp seni içimden atmak kolay mı sandın?
Öyle sevdim, ömürlük yandım
Çıkarıp seni içimden atmak kolay mı sandın?
Öyle sevdim, ömürlük yandım
***
Karanlığın içinde
Kaç zamandır koynumda ateş
Uçurumlar dibinde
Görür mü insan, doğsa güneş?
***
A benim yaralı sevdam
Kaderi karalı sevdam
Seni benden çalan günü hayatımdan
Silemez miydim, silemez miydim?
***
A benim yaralı sevdam
Kaderi karalı sevdam
Seni pamuklara sarıp ömür boyu
Sevemez miydim, sevemez miydim?
***
A benim yaralı sevdam
-
Gelene bak gelene döndüm 180 derece
Kalbim aşktan bir paket bozuluyor bana niye
Giyim kuşam bek bir jilet dudakları bana kısmet
Biraz daha konuşursak aşık olurum elbet
Kalbim roket uçuyor roket
Güzel hareket aşık oldum net
Ortam roket uçuyor roket
Şık şık Herkes aşık oldum net
Gelene bak gelene döndüm 180 derece
Kalbim aşktan bir paket bozuluyor bana niye
Giyim kuşam bek bir jilet dudakları bana kısmet
Biraz daha konuşursak aşık olurum elbet
Kalbim roket uçuyor roket
Güzel hareket aşık oldum net
Ortam roket uçuyor roket
Şık şık herkes aşık oldum net
O beni deli ediyor yanıma da yakışıyor
Elimi elime koysa içim titrer dokunursa
Nolur sabahlar olmasa
Kalbim roket uçuyor roket
Güzel hareket aşık oldum net
Ortam roket uçuyor roket
Şık şık Herkes aşık oldum net
Kalbim roket uçuyor roket
Güzel hareket aşık oldum net