Gökhan Özen

Çıkamaz yine içinden, gelse koca bir dünya Öyle bir dert yükledin bana Çıkamaz yine içinden, gelse koca bir dünya Öyle bir dert yükledin bana *** Karanlığın içinde Kaç zamandır koynumda ateş Uçurumlar dibinde Görür mü insan, doğsa güneş? *** A benim yaralı sevdam Kaderi karalı sevdam Seni benden çalan günü hayatımdan Silemez miydim, silemez miydim? *** A benim yaralı sevdam Kaderi karalı sevdam Seni pamuklara sarıp ömür boyu Sevemez miydim, sevemez miydim? *** Çıkarıp seni içimden atmak kolay mı sandın? Öyle sevdim, ömürlük yandım Çıkarıp seni içimden atmak kolay mı sandın? Öyle sevdim, ömürlük yandım *** Karanlığın içinde Kaç zamandır koynumda ateş Uçurumlar dibinde Görür mü insan, doğsa güneş? *** A benim yaralı sevdam Kaderi karalı sevdam Seni benden çalan günü hayatımdan Silemez miydim, silemez miydim? *** A benim yaralı sevdam Kaderi karalı sevdam Seni pamuklara sarıp ömür boyu Sevemez miydim, sevemez miydim? *** A benim yaralı sevdam