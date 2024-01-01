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Aslında Şarkı Sözleri

Gökhan Özen Aslında şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gökhan Özen Aslında şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aslında sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Gökhan Özen

Gökhan Özen

Aslında

  • Yaşın Tutmaz

  • Öyle Büyüki Gönlümde

  • Sana Yine Muhtacım

  • Aslında

  • Birtanesisin

  • Yavaş Ol Yavaş

  • Sahillere

  • Mazim Değil

  • Yavaş Ol Yavaş Vs

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