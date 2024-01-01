Gökhan Özen

-
Aşk değil sanki savaş
Yavaş ol canım yavaş
Kime çattığını bilmiyorsun sen
Aşk değil sanki savaş
Yavaş ol canım yavaş
Kime çattığını bilmiyorsun sen
Çektiririm de çekmem
Böyle eyvallah etmem
Ben kimseye benzemem
Yavaş ol yavaş
Dur bi' dakka, dur bi' dakka
Yavaş, yerler yaş
Dur bi' dakka, dur bi' dakka
Yavaş, yerler yaş
Aşkına bel bağlamam
Bir ömür sana ağlamam
Unuturum, tanımam
Yavaş ol yavaş
Aşkına bel bağlamam
Bir ömür sana ağlamam
Unuturum, tanımam
Yavaş ol yavaş
Yavaş ol yavaş
Yavaş ol yavaş (Yavaş ol yavaş)
Aşk değil sanki savaş
Yavaş ol canım yavaş
Kime çattığını bilmiyorsun sen
Aşk değil sanki savaş
Yavaş ol canım yavaş
Kime çattığını bilmiyorsun sen
Çektiririm de çekmem
Böyle eyvallah etmem
Ben kimseye benzemem
Yavaş ol yavaş
Dur bi' dakka, dur bi' dakka
Yavaş, yerler yaş
Dur bi' dakka, dur bi' dakka
Yavaş, yerler yaş
Aşkına bel bağlamam
Bir ömür sana ağlamam
Unuturum, tanımam
Yavaş ol yavaş
Aşkına bel bağlamam
Bir ömür sana ağlamam
Unuturum, tanımam
Yavaş ol yavaş
Yavaş ol yavaş
Savaş istemiyorum
Ben seni seviyorum
Savaş istemiyorum
Ben seni seviyorum
Savaş istemiyorum
Ben seni seviyorum
Deli bir tarafın var
Ben onu söylüyorum
Savaş istemiyorum
Ben seni seviyorum
Deli bir tarafım var
Ben onu söylüyorum
Yavaş ol yavaş
Aşkına bel bağlamam
Bir ömür sana ağlamam
Unuturum, tanımam
Yavaş ol yavaş
Aşkına bel bağlamam
Bir ömür sana ağlamam
Unuturum, tanımam
Yavaş ol yavaş
Yavaş ol yavaş
-
Bir an olsun görün şurdan
Ya pencere, ya balkondan
Annen baban korkusundan
Öleceğim yar
İsterim vermezlerse kaç
Günahını boynuma at
Abilerin benden yana
Ölürüm sana
Sensiz hep kendimle
Belada başım
Senin hayalinle
Yaşıyorum yar
Koskoca İstanbul
İnan bana dar
Sokaklarda yalnız
Yürüyorum yar
Öyle büyü ki içimde
Kimse kalmasın
Öyle konuş ki benimle
Kimse duymasın oof
Öyle büyü ki içimde
Kimse kalmasın
Öyle konuş ki benimle
Kimse duymasın oof
Aşkım, meleğim, güzelim
Seni her an görmeliyim
Evin kapısını bana
Sen açmalısın
Gece gündüz çalışırım
Sana gül gibi bakarım
Sana hep ihtiyacım var
Bilemezsin yar
Sensiz hep kendimle
Belada başım
Senin hayalinle
Yaşıyorum yar
Koskoca İstanbul
İnan bana dar
Sokaklarda yalnız
Yürüyorum yar
Öyle büyü ki içimde
Kimse kalmasın
Öyle konuş ki benimle
Kimse duymasın oof
Öyle büyü ki içimde
Kimse kalmasın
Öyle konuş ki benimle
Kimse duymasın
Öyle büyü ki içimde
Kimse kalmasın
Öyle konuş ki benimle
Kimse duymasın oof
Of amman amman
Amman amman amman ahh aaah
Bir an olsun görün şurdan
Ya pencere, ya balkondan
Annen baban korkusundan
Öleceğim yar
İsterim vermezlerse kaç
Günahını boynuma at
Abilerin benden yana
Ölürüm sana ooof
Öyle büyü ki içimde
Kimse kalmasın
Öyle konuş ki benimle
Kimse duymasın oof
Öyle büyü ki içimde
Kimse kalmasın
Öyle konuş ki benimle
Kimse duymasın oof
Öyle büyü ki içimde
Kimse kalmasın
Öyle büyü ki içimde
Kimse kalmasın
-
Tutmaz, tutmaz
Senin de yaşın tutmaz
Tutmaz, tutmaz
Senin de yaşın tutmaz
Bu yaptığın, bu çektirdiğin
Hiçbir aşk kitabında yazmaz
Sen rahat ol, keyfine bak
Ayrılığın beni bozmaz
Bu yaptığın, bu çektirdiğin
Hiçbir aşk kitabında yazmaz
Sen rahat ol, keyfine bak
Ayrılığın beni bozmaz
Hiç düşünmez, umursamaz
Ey halden anlamaz
Bu devran hep böyle dönmez
Yaptıkların yanına kalmaz
Bu devran hep böyle dönmez
Yaptıkların yanına kalmaz
Bırak bu işleri, bırak bu işleri
Tereciye teres atılmaz
Benimle aşk oyunu oynamaya
Senin de yaşın tutmaz
Bırak bu işleri, bırak bu işleri
Tereciye teres atılmaz
Benimle aşk oyunu oynamaya
Senin de yaşın tutmaz
Bu yaptığın, bu çektirdiğin
Hiçbir aşk kitabında yazmaz
Sen rahat ol, keyfine bak
Ayrılığın beni bozmaz
Hiç düşünmez, umursamaz
Ey halden anlamaz
Bu devran hep böyle dönmez
Yaptıkların yanına kalmaz
Bu devran hep böyle dönmez
Yaptıkların yanına kalmaz
Bırak bu işleri, bırak bu işleri
Tereciye teres atılmaz
Benimle aşk oyunu oynamaya
Senin de yaşın tutmaz
Bırak bu işleri, bırak bu işleri
Tereciye teres atılmaz
Benimle aşk oyunu oynamaya
Senin de yaşın tutmaz
Tutmaz, tutmaz
Senin de yaşın tutmaz
Tutmaz, tutmaz
Senin de yaşın tutmaz
Bırak bu işleri, bırak bu işleri
Tereciye teres atılmaz
Benimle aşk oyunu oynamaya
Senin de yaşın tutmaz
Bırak bu işleri, bırak bu işleri
Tereciye teres atılmaz
Benimle aşk oyunu oynamaya
Senin de yaşın tutmaz
Yaşın tutmaz
Yaşın tutmaz
-
Nasıl,nasıl bana nasıl kıydın gençliğime,
İlk aşkıma,tertemiz duygularıma...
Nasıl,nasıl,nasıl hesap ver
Nasıl,nasıl,nasıl hesap ver
Hesaplar neye yarar
Bana sen lazımsın!
Hasretin akla zarar
Beni duymalısın...
Şimdi her şey anlamsız
Bomboş olacak biliyorum...
Son sözüm ben sensiz
Bu ömrü istemiyorum!
Sana yine muhtacım
Sana yine muhtacım
Kavrulan o çöllerde
Susuz kalır gibi
Sana yine muhtacım
sana yine muhtacım
Anamın o sımsıcak
Kucağı gibi
-
Dön bir bak sessizce etrafına
Seni sen yapan o duyguyu hatırla
Sahip olduğun her şeyin senden önce de
Bi' sahibi vardı, bunu unutma
***
Ayazda bir çocuk bana bakıyor, neyleyim?
Şu kalbim taş değil ki, demir değil ki çekip gideyim
Kalbindeki acıdan tükenmiş genç adam
Bak dinle tüm gerçeği, sana kısaca özetleyeyim
***
Aslında yok gibi bazen ama var fazlasıyla
Gerçek sandığın birçok şey de yalan aslında
Aslında bütün bu olanlar bi' saşırtmaca
Gerçek sandığın birçok şey yalan aslında
***
Dön bir bak sessizce etrafına
Seni sen yapan o duyguyu hatırla
Sahip olduğun her şeyin senden önce de
Bi' sahibi vardı, bunu unutma
***
Ayazda bir çocuk bana bakıyor, neyleyim?
Şu kalbim taş değil ki, demir değil ki çekip gideyim
Kalbindeki acıdan gencecik kız ağlayan
Bak dinle tüm gerçeği, sana kısaca özetleyeyim
***
Aslında yok gibi bazen ama var fazlasıyla
Gerçek sandığın birçok şey de yalan aslında
Aslında bütün bu olanlar bi' saşırtmaca
Gerçek sandığın birçok şey de yalan aslında
***
Aslında yok bazen ama var fazlasıyla
Birçok şey yalan aslında
Aslında, aslında
Yalan aslında
Aslında, aslında
***
Yalan aslında, her şey yalan aslında
Bu dünya sensiz de döner, döner unutma
-
Hesapsızca kitapsızca
Bir çocuğun masum
Sevinçleri gibi günahsızca
Yalansızca, dolansızca
Seni sevdim ben delikanlıca
***
Ağır oldu içimde ödettiğin bu hasret
Nasıl dersin unut hiç tanışmamış farzet
Unutmaya gücüm yok, sevgilim sen affet
Gittiğin gün beni ölmüş farzet
***
Ayrılamam can gibisin
Ayrılamam herşeyimsin
Terkediyorsan bilmelisin
Sen bu kalbin, birtanesisin!
-
Aşk değil sanki savaş
Yavaş ol canım yavaş
Kime çattığını bilmiyorsun sen
Aşk değil sanki savaş
Yavaş ol canım yavaş
Kime çattığını bilmiyorsun sen
Çektiririm de çekmem
Böyle eyvallah etmem
Ben kimseye benzemem
Yavaş ol yavaş
Dur bi' dakka, dur bi' dakka
Yavaş, yerler yaş
Dur bi' dakka, dur bi' dakka
Yavaş, yerler yaş
Aşkına bel bağlamam
Bir ömür sana ağlamam
Unuturum, tanımam
Yavaş ol yavaş
Aşkına bel bağlamam
Bir ömür sana ağlamam
Unuturum, tanımam
Yavaş ol yavaş
Yavaş ol yavaş
Yavaş ol yavaş (Yavaş ol yavaş)
Aşk değil sanki savaş
Yavaş ol canım yavaş
Kime çattığını bilmiyorsun sen
Aşk değil sanki savaş
Yavaş ol canım yavaş
Kime çattığını bilmiyorsun sen
Çektiririm de çekmem
Böyle eyvallah etmem
Ben kimseye benzemem
Yavaş ol yavaş
Dur bi' dakka, dur bi' dakka
Yavaş, yerler yaş
Dur bi' dakka, dur bi' dakka
Yavaş, yerler yaş
Aşkına bel bağlamam
Bir ömür sana ağlamam
Unuturum, tanımam
Yavaş ol yavaş
Aşkına bel bağlamam
Bir ömür sana ağlamam
Unuturum, tanımam
Yavaş ol yavaş
Yavaş ol yavaş
Savaş istemiyorum
Ben seni seviyorum
Savaş istemiyorum
Ben seni seviyorum
Savaş istemiyorum
Ben seni seviyorum
Deli bir tarafın var
Ben onu söylüyorum
Savaş istemiyorum
Ben seni seviyorum
Deli bir tarafım var
Ben onu söylüyorum
Yavaş ol yavaş
Aşkına bel bağlamam
Bir ömür sana ağlamam
Unuturum, tanımam
Yavaş ol yavaş
Aşkına bel bağlamam
Bir ömür sana ağlamam
Unuturum, tanımam
Yavaş ol yavaş
Yavaş ol yavaş
-
Ateşinle yak kavur ortalığı
Bir yudumda ak dudaktan kalbime
Sıcacık bir his akar gönlüme seninle
Kaçalım gel kız en tatlı düşlere
Kaçalım gel seninle sahillere...
Sahillere, sahillere ...
***
Sen bu sahilin en güzeli
Sen bu kalbimin en özeli
Aşkısının da nazar boncuğu
Gel sarıl boynuma
Bu işin sonu belli
-
Eskidim kendim kadar
Kapandı bütün kapılar
Geçip giden zamanlar
Artık gözümde değil
Artık gözümde değil
***
Savruldum yıllar yılı
Ağlattım bulutları
Bu hayatın kahrını
Çeksem de lüzum değil
***
Resimler mi karışmış?
Bu benim mazim değil
Aynalar mı buruşmuş?
Bu benim yüzüm değil of
***
Resimler mi karışmış?
Bu benim mazim değil
Aynalar mı buruşmuş?
Bu benim yüzüm değil
***
Eskidim kendim kadar
Kapandı bütün kapılar
Geçip giden zamanlar
Artık gözümde değil
Artık gözümde değil
***
Savruldum yıllar yılı
Ağlattım bulutları
Bu hayatın kahrını
Çeksem de lüzum değil
***
Resimler mi karışmış?
Bu benim mazim değil
Aynalar mı buruşmuş?
Bu benim yüzüm değil of
***
Resimler mi karışmış?
Bu benim mazim değil
Aynalar mı buruşmuş?
Bu benim yüzüm değil of
***
Resimler mi karışmış?
Bu benim mazim değil
Aynalar mı buruşmuş?
Bu benim yüzüm değil