Gökhan Özen

Yavaş Ol Yavaş Aşk değil sanki savaş Yavaş ol canım yavaş Kime çattığını bilmiyorsun sen Aşk değil sanki savaş Yavaş ol canım yavaş Kime çattığını bilmiyorsun sen Çektiririm de çekmem Böyle eyvallah etmem Ben kimseye benzemem Yavaş ol yavaş Dur bi' dakka, dur bi' dakka Yavaş, yerler yaş Dur bi' dakka, dur bi' dakka Yavaş, yerler yaş Aşkına bel bağlamam Bir ömür sana ağlamam Unuturum, tanımam Yavaş ol yavaş Aşkına bel bağlamam Bir ömür sana ağlamam Unuturum, tanımam Yavaş ol yavaş Yavaş ol yavaş Yavaş ol yavaş (Yavaş ol yavaş) Aşk değil sanki savaş Yavaş ol canım yavaş Kime çattığını bilmiyorsun sen Aşk değil sanki savaş Yavaş ol canım yavaş Kime çattığını bilmiyorsun sen Çektiririm de çekmem Böyle eyvallah etmem Ben kimseye benzemem Yavaş ol yavaş Dur bi' dakka, dur bi' dakka Yavaş, yerler yaş Dur bi' dakka, dur bi' dakka Yavaş, yerler yaş Aşkına bel bağlamam Bir ömür sana ağlamam Unuturum, tanımam Yavaş ol yavaş Aşkına bel bağlamam Bir ömür sana ağlamam Unuturum, tanımam Yavaş ol yavaş Yavaş ol yavaş Savaş istemiyorum Ben seni seviyorum Savaş istemiyorum Ben seni seviyorum Savaş istemiyorum Ben seni seviyorum Deli bir tarafın var Ben onu söylüyorum Savaş istemiyorum Ben seni seviyorum Deli bir tarafım var Ben onu söylüyorum Yavaş ol yavaş Aşkına bel bağlamam Bir ömür sana ağlamam Unuturum, tanımam Yavaş ol yavaş Aşkına bel bağlamam Bir ömür sana ağlamam Unuturum, tanımam Yavaş ol yavaş Yavaş ol yavaş

Öyle Büyüki Gönlümde Bir an olsun görün şurdan Ya pencere, ya balkondan Annen baban korkusundan Öleceğim yar İsterim vermezlerse kaç Günahını boynuma at Abilerin benden yana Ölürüm sana Sensiz hep kendimle Belada başım Senin hayalinle Yaşıyorum yar Koskoca İstanbul İnan bana dar Sokaklarda yalnız Yürüyorum yar Öyle büyü ki içimde Kimse kalmasın Öyle konuş ki benimle Kimse duymasın oof Öyle büyü ki içimde Kimse kalmasın Öyle konuş ki benimle Kimse duymasın oof Aşkım, meleğim, güzelim Seni her an görmeliyim Evin kapısını bana Sen açmalısın Gece gündüz çalışırım Sana gül gibi bakarım Sana hep ihtiyacım var Bilemezsin yar Sensiz hep kendimle Belada başım Senin hayalinle Yaşıyorum yar Koskoca İstanbul İnan bana dar Sokaklarda yalnız Yürüyorum yar Öyle büyü ki içimde Kimse kalmasın Öyle konuş ki benimle Kimse duymasın oof Öyle büyü ki içimde Kimse kalmasın Öyle konuş ki benimle Kimse duymasın Öyle büyü ki içimde Kimse kalmasın Öyle konuş ki benimle Kimse duymasın oof Of amman amman Amman amman amman ahh aaah Bir an olsun görün şurdan Ya pencere, ya balkondan Annen baban korkusundan Öleceğim yar İsterim vermezlerse kaç Günahını boynuma at Abilerin benden yana Ölürüm sana ooof Öyle büyü ki içimde Kimse kalmasın Öyle konuş ki benimle Kimse duymasın oof Öyle büyü ki içimde Kimse kalmasın Öyle konuş ki benimle Kimse duymasın oof Öyle büyü ki içimde Kimse kalmasın Öyle büyü ki içimde Kimse kalmasın

Yaşın Tutmaz Tutmaz, tutmaz Senin de yaşın tutmaz Tutmaz, tutmaz Senin de yaşın tutmaz Bu yaptığın, bu çektirdiğin Hiçbir aşk kitabında yazmaz Sen rahat ol, keyfine bak Ayrılığın beni bozmaz Bu yaptığın, bu çektirdiğin Hiçbir aşk kitabında yazmaz Sen rahat ol, keyfine bak Ayrılığın beni bozmaz Hiç düşünmez, umursamaz Ey halden anlamaz Bu devran hep böyle dönmez Yaptıkların yanına kalmaz Bu devran hep böyle dönmez Yaptıkların yanına kalmaz Bırak bu işleri, bırak bu işleri Tereciye teres atılmaz Benimle aşk oyunu oynamaya Senin de yaşın tutmaz Bırak bu işleri, bırak bu işleri Tereciye teres atılmaz Benimle aşk oyunu oynamaya Senin de yaşın tutmaz Bu yaptığın, bu çektirdiğin Hiçbir aşk kitabında yazmaz Sen rahat ol, keyfine bak Ayrılığın beni bozmaz Hiç düşünmez, umursamaz Ey halden anlamaz Bu devran hep böyle dönmez Yaptıkların yanına kalmaz Bu devran hep böyle dönmez Yaptıkların yanına kalmaz Bırak bu işleri, bırak bu işleri Tereciye teres atılmaz Benimle aşk oyunu oynamaya Senin de yaşın tutmaz Bırak bu işleri, bırak bu işleri Tereciye teres atılmaz Benimle aşk oyunu oynamaya Senin de yaşın tutmaz Tutmaz, tutmaz Senin de yaşın tutmaz Tutmaz, tutmaz Senin de yaşın tutmaz Bırak bu işleri, bırak bu işleri Tereciye teres atılmaz Benimle aşk oyunu oynamaya Senin de yaşın tutmaz Bırak bu işleri, bırak bu işleri Tereciye teres atılmaz Benimle aşk oyunu oynamaya Senin de yaşın tutmaz Yaşın tutmaz Yaşın tutmaz

Sana Yine Muhtacım Nasıl,nasıl bana nasıl kıydın gençliğime, İlk aşkıma,tertemiz duygularıma... Nasıl,nasıl,nasıl hesap ver Nasıl,nasıl,nasıl hesap ver Hesaplar neye yarar Bana sen lazımsın! Hasretin akla zarar Beni duymalısın... Şimdi her şey anlamsız Bomboş olacak biliyorum... Son sözüm ben sensiz Bu ömrü istemiyorum! Sana yine muhtacım Sana yine muhtacım Kavrulan o çöllerde Susuz kalır gibi Sana yine muhtacım sana yine muhtacım Anamın o sımsıcak Kucağı gibi

Aslında Dön bir bak sessizce etrafına Seni sen yapan o duyguyu hatırla Sahip olduğun her şeyin senden önce de Bi' sahibi vardı, bunu unutma *** Ayazda bir çocuk bana bakıyor, neyleyim? Şu kalbim taş değil ki, demir değil ki çekip gideyim Kalbindeki acıdan tükenmiş genç adam Bak dinle tüm gerçeği, sana kısaca özetleyeyim *** Aslında yok gibi bazen ama var fazlasıyla Gerçek sandığın birçok şey de yalan aslında Aslında bütün bu olanlar bi' saşırtmaca Gerçek sandığın birçok şey yalan aslında *** Dön bir bak sessizce etrafına Seni sen yapan o duyguyu hatırla Sahip olduğun her şeyin senden önce de Bi' sahibi vardı, bunu unutma *** Ayazda bir çocuk bana bakıyor, neyleyim? Şu kalbim taş değil ki, demir değil ki çekip gideyim Kalbindeki acıdan gencecik kız ağlayan Bak dinle tüm gerçeği, sana kısaca özetleyeyim *** Aslında yok gibi bazen ama var fazlasıyla Gerçek sandığın birçok şey de yalan aslında Aslında bütün bu olanlar bi' saşırtmaca Gerçek sandığın birçok şey de yalan aslında *** Aslında yok bazen ama var fazlasıyla Birçok şey yalan aslında Aslında, aslında Yalan aslında Aslında, aslında *** Yalan aslında, her şey yalan aslında Bu dünya sensiz de döner, döner unutma

Birtanesisin Hesapsızca kitapsızca Bir çocuğun masum Sevinçleri gibi günahsızca Yalansızca, dolansızca Seni sevdim ben delikanlıca *** Ağır oldu içimde ödettiğin bu hasret Nasıl dersin unut hiç tanışmamış farzet Unutmaya gücüm yok, sevgilim sen affet Gittiğin gün beni ölmüş farzet *** Ayrılamam can gibisin Ayrılamam herşeyimsin Terkediyorsan bilmelisin Sen bu kalbin, birtanesisin!

Sahillere Ateşinle yak kavur ortalığı Bir yudumda ak dudaktan kalbime Sıcacık bir his akar gönlüme seninle Kaçalım gel kız en tatlı düşlere Kaçalım gel seninle sahillere... Sahillere, sahillere ... *** Sen bu sahilin en güzeli Sen bu kalbimin en özeli Aşkısının da nazar boncuğu Gel sarıl boynuma Bu işin sonu belli

Mazim Değil Eskidim kendim kadar Kapandı bütün kapılar Geçip giden zamanlar Artık gözümde değil Artık gözümde değil *** Savruldum yıllar yılı Ağlattım bulutları Bu hayatın kahrını Çeksem de lüzum değil *** Resimler mi karışmış? Bu benim mazim değil Aynalar mı buruşmuş? Bu benim yüzüm değil of *** Resimler mi karışmış? Bu benim mazim değil Aynalar mı buruşmuş? Bu benim yüzüm değil *** Eskidim kendim kadar Kapandı bütün kapılar Geçip giden zamanlar Artık gözümde değil Artık gözümde değil *** Savruldum yıllar yılı Ağlattım bulutları Bu hayatın kahrını Çeksem de lüzum değil *** Resimler mi karışmış? Bu benim mazim değil Aynalar mı buruşmuş? Bu benim yüzüm değil of *** Resimler mi karışmış? Bu benim mazim değil Aynalar mı buruşmuş? Bu benim yüzüm değil of *** Resimler mi karışmış? Bu benim mazim değil Aynalar mı buruşmuş? Bu benim yüzüm değil