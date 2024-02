Gökhan Özen

Yemezler(Remix) Yar gönlümde sızın var Bak gülmüyor bu yüzüm Ha sevdi ha sevecek derken Bak dört yanım hep hüzün Hatayı sevmekle yaptıysak bilelim Sonu ne olursa olsun vazgeçelim Sevdanla kalbimden vurmaksa niyetin Yemezler güzelim, yemezler güzelim Hadi bana eyvallah Yolun açık olsun inşallah Günü gelir anlarsın sende Nasıl dedirttin illallah Hadi bana eyvallah Unuturuz elbet evelallah Günü gelir anlarsın sende Nasıl dedirttin illallah Yar gönlümde sızın var Bak gülmüyor bu yüzüm Ha sevdi ha sevecek derken Bak dört yanım hep hüzün Hatayı sevmekle yaptıysak bilelim Sonu ne olursa olsun vazgeçelim Sevdanla kalbimden vurmaksa niyetin Yemezler güzelim, yemezler güzelim Hadi bana eyvallah Yolun açık olsun inşallah Günü gelir anlarsın sende Nasıl dedirttin illallah Hadi bana eyvallah Unuturuz elbet evelallah Günü gelir anlarsın sende Nasıl dedirttin illallah Diz çöksen yalvarsan dönüpde bakmam Sende bunu aklına sok Dünyada bir sen kalsan ben sana kalmam Az biraz büyü de kendine gel başka yolu yok Yok yok yoksa Hadi bana eyvallah Yolun açık olsun inşallah Günü gelir anlarsın sende Nasıl dedirttin illallah Hadi bana eyvallah! Unuturuz elbet evelallah Günü gelir anlarsın sende Nasıl dedirttin illallah Eyvallah, eyvallah Eyvallah, eyvallah Güzelim bana eyvallah Unuturuz elbet, unuturuz elbet Nasıl dedirttin illallah Hadi bana eyvallah

Civciv Yok ben almam Alana da mani olmam Senden bana hiç hayır yok Ne ateşler yaktım sevdanın uğruna Sende sevdanın "s"si bile yok (yok) *** Yok ben almam Alana da mani olmam Senden bana hiç hayır yok Ne ateşler yaktım sevdanın uğruna Sende sevdanın "s"si bile yok (yok) *** Sayende yaralı yüreğim Bir gün olsun sevdin mi ki güleyim Çok çektim aşkından, yeter artık Mümkünse bir daha görüşmeyelim *** Ufak at, ufak at da civcivler yesin Ne kadar, ne kadar da havalı şeysin Yalan aşklardan yorulup dersini alsın Dilerim ki o taş kalbin kapıma dayansın, of Ufak at, e biraz ufak at da civcivler yesin Ne kadar, ne kadar da havalı şeysin Yalan aşklardan yorulup dersini alsın Dilerim ki o taş kalbin kapıma dayansın, of Ufak at *** Yok ben almam Alana da mani olmam Senden bana hiç hayır yok Ne ateşler yaktım sevdanın uğruna Sende sevdanın "s"si bile yok (yok) *** Sayende yaralı yüreğim Bir gün olsun sevdin mi ki güleyim Çok çektim aşkından, yeter artık Mümkünse bir daha görüşmeyelim *** Ufak at, ufak at da civcivler yesin Ne kadar, ne kadar da havalı şeysin Yalan aşklardan yorulup dersini alsın Dilerim ki o taş kalbin kapıma dayansın, of *** Ufak at, e biraz ufak at da civcivler yesin Ne kadar, ne kadar da havalı şeysin Yalan aşklardan yorulup dersini alsın Dilerim ki o taş kalbin kapıma dayansın, of Ufak at Ufak at da *** E biraz ufak at da civcivler yesin Ne kadar, ne kadar da havalı şeysin Yalan aşklardan yorulup dersini alsın Dilerim ki o taş kalbin kapıma dayansın Dilerim ki o taş kalbin kapıma dayansın

Beni de Gör Yarabbim Kaderim sevdama kör kuyu kazmış Çıkamaz içinden, kimse çıkamaz Ne bilirdim senle ayrılık varmış Hiçbir aşk gönlüme derman olamaz *** Gittiğin gün nasıl yandım Buna nasıl dayandın? Serseri oldum peşinde Sokağında dolandım *** Beni de gör ya Rabb'im Gör de bak ne hâldeyim Bir vefasız kulundan dertteyim, kederdeyim *** Beni de gör ya Rabb'im Gör de bak ne hâldeyim Bir vefasız kulundan dertteyim, kederdeyim Çok sevdim, kederdeyim *** Seni canım sandım, kalbime kattım En büyük hatayı ben sende yaptım Şahidimsin tanrım, bin kere öldüm Şu seven kalbimi bin parçaya böldüm *** Gittiğin gün nasıl yandım Buna nasıl dayandın? Serseri oldum peşinde Sokağında dolandım *** Beni de gör ya Rabb'im Gör de bak ne hâldeyim Bir vefasız kulundan dertteyim, kederdeyim *** Beni de gör ya Rabb'im Gör de bak ne hâldeyim Bir vefasız kulundan dertteyim, kederdeyim *** Çok sevdim, kederdeyim Beni beni gör ya Rabb'im Gör de bak ne hâldeyim Bir vefasız kulundan dertteyim *** Beni de gör ya Rabb'im Gör de bak ne hâldeyim Bir vefasız kulundan dertteyim, kederdeyim Beni de gör

Can Yoldaşım Yalansız tek seni, tek seni sevdim Ben yanmayım söyle kimler yansın? Şu yalan dünyada gerçeğim sendin Bu vedaya kalbim nasıl dayansın? *** Yalansız tek seni, tek seni sevdim Ben yanmayım söyle kimler yansın? Şu yalan dünyada gerçeğim sendin Bu vedaya kalbim nasıl dayansın? Çoktan kaybettiğim yarınlarımsın *** Yazık, ah yazık Hem sana hem bana, sevdamıza yazık *** Can yoldaşım, can yoldaşım Ner'desin, ner'desin ner'de? Şimdi sensizim, şimdi bomboş Senden kalanlarla başım dertte *** Can yoldaşım, can yoldaşım Ner'desin, ner'desin ner'de? Şimdi sensizim, şimdi bomboş Senden kalanlarla başım, başım, başım dertte *** Gidişin en acı hatıra bana Yıkıldı bu dünyam, kaldım altında Bu acıyla bilmem nasıl yaşarım Ağlamam ardından, susar bakarım Dert etme sen beni, ne varsa yakarım *** Yazık, ah yazık Doğmamış günahsız canımıza yazık *** Can yoldaşım, can yoldaşım Ner'desin, ner'desin ner'de? Şimdi sensizim, şimdi bomboş Senden kalanlarla başım dertte *** Can yoldaşım, can yoldaşım Ner'desin, ner'desin ner'de? Şimdi sensizim, şimdi bomboş Senden kalanlarla başım, başım, başım dertte *** Buz kesti yüreğimi sen yoksun diye Odamda öylesine tek başına dolanır dururum gecelerce Elimde senin resmin, hani şu çerçevesiyle getirdiğin Ve bir anı gözlerimde Islanırken akan damlaların altında sıkıca sarılmıştın bana Kulağına fısıldamıştım, hatırla Sana benden bana senden başka herkes yabancı, herkes el Bir gün ne olursa olsun, ne yaşarsak yaşayalım Asla birbirimizi bırakmak yok Terk etmek yok, asla Ama şimdi bilmiyorum ner'desin, ner'de *** Ner'desin ner'de?

Bir Veda Hikayesi Dilimin ucunda "gitme, dur" desem Ya gülüp geçersen, yok söyleyemem Bilmezsin, uğruna bu can neleri yakar Gururum önünde bir deli duvar *** Dilimin ucunda "gitme, dur" desem Ya gülüp geçersen, yok söyleyemem Bilmezsin, uğruna bu can neleri yakar Gururum önünde bir deli duvar *** Gidersen ömrüm bir sen daha Nereden bulacak? Ya bir daha görmezsem Tanrım, ne olacak? *** Yapamaz, yaşayamaz Bu kalbim sensiz Her şeyim, dur, gitme Saplayıp gözlerini gönlüme Bir ömür beni mahkum etme oof *** Yapamaz, yaşayamaz Bu kalbim sensiz Her şeyim, dur, gitme Ah saplayıp o hançeri gönlüme Bizi böyle bitirme *** Sever mi sence bu yüreğim bir daha Paylaşır her şeyi bir kalple daha? Sen bana, ben sana böyle tutkunken Ayrılırken reva mı sevdamıza? *** Gidersen ömrüm bir sen daha Nereden bulacak? Ya bir daha görmezsem Tanrım, ne olacak? *** Yapamaz, yaşayamaz Bu kalbim sensiz Her şeyim, dur, gitme Saplayıp gözlerini gönlüme Bir ömür beni mahkum etme ah, ah *** Yapamaz, yaşayamaz Bu kalbim sensiz Her şeyim, dur, gitme Ah saplayıp o hançeri gönlüme Bizi böyle bitirme *** Yapamaz, yaşayamaz Bu kalbim sensiz Her şeyim, dur, gitme Saplayıp gözlerini gönlüme Bizi böyle bitirme

Amaan!Boşver Boş ver *** Boş ver *** Bak hâlime Bak aynada gördüğün zalime Billahi bir mutlu gün bilmedim Eller görsün hayrını, ben görmedim *** Bak hâlime Bak aynada gördüğün zalime Billahi bir mutlu gün bilmedim Eller görsün hayrını, ben görmedim *** Şu dünyada aşktan yana mutlu olan var mı? Bin yıl sevsen beni sahte kalbinle kâr mı? Şu âlem bir araya gelse bitti biten Boş ver, kalbim, boş ver (boş ver) Aman *** Boş ver, yıllara boş ver Aşklara boş ver, aşklar gelir geçer Sen kalbine şans ver, gidene yol ver Kalbin elbet bir gün yeniden sever, of *** Boş ver, yıllara boş ver Aşklara boş ver, aşklar gelir geçer Sen kalbine şans ver, gidene yol ver Kalbin elbet bir gün yeniden sever *** Üç, dört *** Boş ver *** Bak hâlime Bak aynada gördüğün zalime Billahi bir mutlu gün bilmedim Eller görsün hayrını, ben görmedim *** Bak hâlime Bak aynada gördüğün zalime Billahi bir mutlu gün bilmedim Eller görsün hayrını, ben görmedim *** Şu dünyada aşktan yana mutlu olan var mı? Bin yıl sevsen beni sahte kalbinle kâr mı? Şu âlem bir araya gelse bitti biten Boş ver, kalbim, boş ver (boş ver) Aman *** Boş ver, yıllara boş ver Aşklara boş ver, aşklar gelir geçer Sen kalbine şans ver, gidene yol ver Kalbin elbet bir gün yeniden sever, of *** Boş ver, yıllara boş ver Aşklara boş ver, aşklar gelir geçer Sen kalbine şans ver, gidene yol ver Kalbin elbet bir gün yeniden sever *** Boş ver

Dönemem Dökememem gözyaşımı kimselerin yüzüne Ağlarım koyu karanlıklarda Özleminle baş başa, bilirim sen çok uzakta Yalnızım yalnız sonsuzluklarda Dökememem gözyaşımı kimselerin yüzüne Ağlarım koyu karanlıklarda Özleminle baş başa, bilirim sen çok uzakta Yalnızım yalnız sonsuzluklarda Dönemem bir daha içim kan ağlasa da Sorma, sen de sil beni Yakarım kendimi, sana acı çektirmem İster sev ister harca beni Dönemem bir daha içim kan ağlasa da Sorma, sen de sil beni Yakarım kendimi, sana acı çektirmem İster sev ister harca beni Kahretmem yokluğuna, kahretmem ben sana Yanarım kendi akşamlarımda Özleminle baş başa, bilirim sen çok uzakta Yalnızım yalnız sonsuzluklarda Dönemem bir daha içim kan ağlasa da Sorma, sen de sil beni Yakarım kendimi, sana acı çektirmem İster sev ister harca beni Dönemem bir daha içim kan ağlasa da Sorma, sen de sil beni Yakarım kendimi, sana acı çektirmem İster sev ister harca beni Hataları, günahları bana bırak (bana bırak) Güzel olan ne varsa al giderken Anıları, dünleri yakarak (yakarak) Mutluluğumu çaldın zaten İçim kan ağlasa da Yakarım kendimi Yakarım kendimi, dönemem

Ödedim Ödedim bedelini aşkın Senden sonra ben olmayarak Başka kimliklerde dolaştım Herkes beni ben sanarak *** Şimdi yalnızım, neye yarar bu anılar? Ama yine de seni arar hep bakışlar Şimdi yalnızım, neye yarar bu anılar? Ama yine de seni arar hep bakışlar *** Dağlar karlı değil aşmasını bilene Yollar uzun değil sabredip bekleyene Sen dur üzülme sen, boş ver bu yalan dünyayı Yaşarken olmazsa mahşerde yaşarız bu rüyayı *** Denedim, vazgeçemedim Yıllar geçti, ben senden geçemedim Belki bir gün döner gelirsin diye Bekledim, bekledim, of *** Şimdi yalnızım, neye yarar bu anılar? Ama yine de seni arar hep bakışlar Şimdi yalnızım, neye yarar bu anılar? Ama yine de seni arar hep bakışlar *** Dağlar karlı değil aşmasını bilene Yollar uzun değil sabredip bekleyene Sen dur üzülme sen, boş ver bu yalan dünyayı Yaşarken olmazsa mahşerde yaşarız bu rüyayı *** Dağlar karlı değil aşmasını bilene Yollar uzun değil sabredip bekleyene Sen dur üzülme sen, boş ver bu yalan dünyayı Yaşarken olmazsa mahşerde yaşarız bu rüyayı *** Dağlar karlı değil aşmasını bilene Yollar uzun değil sabredip bekleyene Sen dur üzülme sen, boş ver bu yalan dünyayı (Geçse de bir ömrüm bekle, bekle, bekle) *** Silemezler

Masum Kedi Bir masum kedi gibi koynuma Kıvrılıp uyuduğun günler nerde O bembeyaz o pamuk ayaklarınla Odamda bıraktığın izler nerde? Ben bir başkasını sahiplenirken Sen bir yabancının gözlerine bakacaksın Yıllar böyle akıp giderken Sanma ki bensiz mutlu olacaksın Dolar gözüm ağlarım kabul olmaz dualarım Sensizliğe alışmaktan yok başka çare Kader değil bize kıyan sen kıydın acımadan Bu aşk da diğerleriyle aynı hikaye (aynı hikaye) Hani yıldızındım senin yol gösterenin Kaybolursun bensiz uzaklarda (Ah) Sen bilmezsin bu hayat çok zalim bebeğim Harcanırsın zalim tuzaklarda Bir daha böylesine sevilecek misin? Böylesine deli saçmaca sebepsizce Kalbimi parçalayan bu gidişin Hesabını mahşere bıraktım çaresizce Dolar gözüm ağlarım kabul olmaz dualarım Sensizliğe alışmaktan yok başka çare Kader değil bize kıyan sen kıydın acımadan Bu aşk da diğerleriyle aynı hikaye (aynı hikaye) Dolar gözüm ağlarım kabul olmaz dualarım Sensizliğe alışmaktan yok başka çare Kader değil bize kıyan sen kıydın acımadan Bu aşk da diğerleriyle aynı hikaye Aynı hikaye, bu aşkta aynı hikaye Diğerleriyle aynı hikaye Aynı hikaye, bu aşkta aynı hikaye Diğerleriyle aynı hikaye (Diğerleriyle) Aynı hikaye, bu aşkta aynı hikaye (nasıl oldu?) Diğerleriyle aynı hikaye... (nasıl?) Aynı hikaye (oho) Aynı hikaye bu aşkta aynı hikaye (anladım, anladım) Diğerleriyle aynı hikaye...

Hatırla Ne kadar uzaksan o kadar yalnızım Doğmasın günlerim, dargınım Ne derdim söylerim of ne derman beklerim Dönerim karanlığa, giderim *** Sonunda sen de el oldun el bir anda Bensiz mutlu mu olacaksın bir yalanla? Unutmak en acı, en hain son Yaşananlar hatrına sen de beni (sen de beni, sen de beni) *** Hatırla, of Sen de hatırla bir an bile olsa Hatırla, of Hisset beni bir an ruhunda, ruhunda *** Ne kadar uzaksan o kadar yalnızım Doğmasın günlerim, dargınım, of Ne derdim söylerim of ne derman beklerim Dönerim karanlığa, giderim *** Sonunda sen de el oldun el bir anda Bensiz mutlu mu olacaksın bir yalanla? Unutmak en acı, en hain son Yaşananlar hatrına sen de beni (sen de beni, sen de beni) *** Hatırla, of Sen de hatırla bir an bile olsa Hatırla, of Hisset beni bir an ruhunda, ruhunda *** Hatırla, hatırla Uçan martılarda, esen rüzgârlarda Yağan yağmurlarda, her anında hatırla Hatırla, hatırla sen de beni Yalnız kaldığında arkanı dön bir bak Gözlerim seninle, kalbim seninle, ruhum seninle *** Hatırla, of (ruhum seninle, sen de hatırla) Yaşananları hatırla, of (hatırla) Hatırla, of (hatırla) Hatırla

Herşeyde Biraz Sen Varsın Sorma sorma Nasıl geçti Sensiz yıllar Yıllar *** Bir aşk rüzgarıydı Esip geçti Ardında boynu bükük Hatıralar *** Nöbet tutar yokluğun Vurur geçer gecenin bir ortasında Kıydılar bize gençliğimize Hesabım yalancı yıllarla *** Her şeyde biraz sen varsın Baktığım her yerde gözlerin Koklarım yastığını hala İçimdeki hüzünlerde senin izlerin