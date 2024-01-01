Gökhan Şen

Ankara Gerek yok yanımda olmana Eğer sensen derdim hayal etmeye devam edebilirim Bahanem çok Varlığını bu evde yaşatabilirim *** Geldi yaz, ısındı havalar Benim içim güz dökülür yapraklar Ama teşekkür ederim Bıraktığın hediyeyle bir ömür üzülebilirim *** Sindirmişsin kokunu havaya Kaçacak yerim kalmadı bu dünyada Akşamları hep sen kokuyor Ankara *** Sindirmişsin kokunu havaya Kaçacak yerim kalmadı bu dünyada Akşamları hep sen kokuyor Ankara *** Sindirmişsin kokunu havaya Akşamları *** Sindirmişsin kokunu havaya Akşamları *** Sindirmişsin kokunu havaya Kaçacak yerim kalmadı bu dünyada Akşamları hep sen kokuyor Ankara *** Sindirmişsin kokunu havaya Kaçacak yerim kalmadı bu dünyada Akşamları hep sen kokuyor Ankara

Gel Aşkım Yokluğun tesadüf adeta Bu yalnızlık yalandan macera Mutluydum senin kollarında Hata benim üzülme Sen üstüne alınma *** Yok geçmez Senden başka yol geçmez Kalbimden İzlerin asla silinmez Fark etmez Hiçbir hatıra yetmez Seni benden uzaklaştırmaz *** Gel aşkım gel Gel dünyam karışsın Hadi vur kalbimden Vur baştan acıtsın (Ov) *** Gel aşkım gel Gel dünyam karışsın Beni vur kalbimden Vur tekrar acıtsın Aşkım (Oo) *** Yokluğun tesadüf adeta Bu yalnızlık yalan bir macera Mutluydum senin kollarında Hata benim üzülme Sen üstüne alınma *** Yok geçmez Senden başka yol geçmez Kalbimden İzlerin asla silinmez Fark etmez Hiçbir hatıra yetmez Seni benden uzaklaştırmaz *** Gel aşkım gel Gel dünyam karışsın Hadi vur kalbimden Vur baştan acıtsın (Ov) *** Gel aşkım gel Gel dünyam karışsın Beni vur kalbimden Vur tekrar acıtsın Aşkım (Oo) *** Gel aşkım gel Yok geçmez Senden başka yol geçmez Kalbimden İzlerin asla silinmez Fark etmez Hiçbir hatıra yetmez Seni benden uzaklaştırmaz *** Gel aşkım gel Gel dünyam karışsın Hadi vur kalbimden Vur baştan acıtsın (Ov) *** Gel aşkım gel Gel dünyam karışsın Beni vur kalbimden Vur tekrar acıtsın Aşkım Hadi gel aşkım gel (Oo)