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7/24 Dinle Bir Şarıkıdır Yaşamak-Uşşak

Bir Şarıkıdır Yaşamak-Uşşak Şarkı Sözleri

Gökhan Sezen Bir Şarıkıdır Yaşamak-Uşşak şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gökhan Sezen Bir Şarıkıdır Yaşamak-Uşşak şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bir Şarıkıdır Yaşamak-Uşşak sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Gökhan Sezen

Gökhan Sezen

Bir Şarıkıdır Yaşamak-Uşşak

  • Aheste Çek Kürekleri

  • Gamzedeyim Deva Bulmam

  • Aman Saki

  • Bağ-ı Hüsnün

  • Gelmedin Bir Kere

  • Yad İle Geçmiş Zaman

  • Ömrün Biten Şu Neşvesi

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