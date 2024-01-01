Bir Şarıkıdır Yaşamak-Uşşak Şarkı Sözleri
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Gökhan Sezen
Bir Şarıkıdır Yaşamak-Uşşak
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Âheste çek kürekleri mehtâb uyanmasın
Bir âlem-i hayâle dalan âb uyanmasın
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Âğuş-ı nev-bahârda hâbîdedir cihân
Sürsün sabâh-ı haşre kadar hâb uyanmasın
***
Dursun bu mûsikî-i semâvî içinde sâz
Leyl-i tarâbda bir dahî mızrâb uyanmasın
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Ey gül sükûta varmayı emreyle bülbüle
Gülşende mest ü zevk olan ahbâb uyanmasın
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Değmez Kemâl uyanmaya ikmâl-i ömr için
Varsın bu uykudan dil-i bîtâb uyanmasın
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Gam-zedeyim devâ bulmam
Garibim bir yuva kurmam
Kaderimdir hep çektiren
İnlerim hiç rehâ bulmam
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Elem beni terk etmiyor
Hiç de fâsıla vermiyor
Nihayetsiz bu takibe
Doğrusu tâkat yetmiyor
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Bağ-ı hüsnün o güzel gülleri soldu
O geçen günlerimiz bir hayâl oldu
O geçen günlerimiz bir hayâl oldu
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Ufku ümmîde hazân gölgesi doldu
O geçen günlerimiz bir hayâl oldu
O geçen günlerimiz bir hayâl oldu
O güzel günlerimiz bir hayâl oldu
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