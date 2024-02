Buna can denir a canım yaralıyım dokunma Belki de halimi bir gören vardır Bana aşk denir a canım Kaderime dokunma Kim bilir bir yerde bekleyen vardır Sadece sen misin benim ilacım Sen misin sadece hayalim tanrım Aramadın ah aylardır göremedim her gün yandım Yüreğime bin bir sancı neredesin hasret kaldım Aramadın ah aylardır göremedim her gün yandım Yüreğime bin bir sancı neredesin hasret kaldım Buna can denir a canım yaralıyım dokunma Belki de halimi bir gören vardır Bana aşk denir a canım Kaderime dokunma Kim bilir bir yerde bekleyen vardır Sadece sen misin benim ilacım Sen misin sadece hayalim tanrım Aramadın ah aylardır göremedim her gün yandım Yüreğime bin bir sancı neredesin hasret kaldım Aramadın ah aylardır göremedim her gün yandım Yüreğime bin bir sancı neredesin hasret kaldım Aramadın ah aylardır göremedim her gün yandım Yüreğime bin bir sancı neredesin hasret kaldım Aramadın ah aylardır göremedim her gün yandım Yüreğime bin bir sancı neredesin hasret kaldım Aramadın ah aylardır göremedim her gün yandım Yüreğime bin bir sancı neredesin hasret kaldım Aramadın ah aylardır göremedim her gün yandım Yüreğime bin bir sancı neredesin hasret kaldım