Aylar Geçiyor Sen Bana Şarkı Sözleri
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Gökhan Sezen
Aylar Geçiyor Sen Bana
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Aylar geçiyor sen bana hala geleceksin
Aylar geçiyor sen bana hala geleceksin
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Yetmez mi bu hasret daha yıllarca sürsün
Yetmez mi bu hasret daha yıllarca sürsün
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Hülyalarımın menba-ı bir taze çiçeksin
Bekletme yazık of sen de solar, sen de çürürsün
Bekletme yazık sen de solar, sen de çürürsün