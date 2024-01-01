Gökhan Tan

Öyle çok iz kaldı Bende yerin dolamaz Nakış nakış tadın her kadehimde Bu da mı delil olamaz? *** Ama ben sazları sana yaparım Çarmıha çıplak aşkı çakarım Dokununca hissederse Ya ağlarsa acı çekerse *** Ama ben öyküleri sana yazarım Heykel yapıp ona ruh katarım Dokununca hissederse, ya ağlarsa beni severse Kadın kadın kadın *** Sen İstanbul musun nesin Adın adın adın *** Bu diye mi yoksun hep özlemsin Kadın kadın kadın