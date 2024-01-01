Gökhan Tan

İstanbul Şarkı Sözleri
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Öyle çok iz kaldı
Bende yerin dolamaz
Nakış nakış tadın her kadehimde
Bu da mı delil olamaz?
***
Ama ben sazları sana yaparım
Çarmıha çıplak aşkı çakarım
Dokununca hissederse
Ya ağlarsa acı çekerse
***
Ama ben öyküleri sana yazarım
Heykel yapıp ona ruh katarım
Dokununca hissederse, ya ağlarsa beni severse
Kadın kadın kadın
***
Sen İstanbul musun nesin
Adın adın adın
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Bu diye mi yoksun hep özlemsin
Kadın kadın kadın