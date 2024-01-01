Aşk Şarkı Sözleri
Gökhan Tan Aşk şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gökhan Tan Aşk şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşk sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Hayatın palavra
Sen ezelden kaybetmişsin
İntikamdan bahsedersin
Sözlerin yalan kokuyor
Tırmalayan kedi olma
Prangan sömürge vurmaz
Git başkasına postanı koy
Bana hiç biri dokunmaz
Gel pisi pisi pisi pisi
Gel pisi pisi pisi pisi
Gel pisi pisi pisi pisi
Hadi git şimdi...
Hiç şansım yok aşktan yana
Kime inandıysam hep mi hata?
Bulmaz beni kalpten seven
Neden bu çile geçmez böyle?
Gel pisi pisi pisi pisi
Gel pisi pisi pisi pisi
Gel pisi pisi pisi pisi
Hadi git şimdi...
-
Hayatın palavra
Sen ezelden kaybetmişsin
İntikamdan bahsedersin
Sözlerin yalan kokuyor
Tırmalayan kedi olma
Prangan sömürge vurmaz
Git başkasına postanı koy
Bana hiç biri dokunmaz
Gel pisi pisi pisi pisi
Gel pisi pisi pisi pisi
Gel pisi pisi pisi pisi
Hadi git şimdi...
Hiç şansım yok aşktan yana
Kime inandıysam hep mi hata?
Bulmaz beni kalpten seven
Neden bu çile geçmez böyle?
Gel pisi pisi pisi pisi
Gel pisi pisi pisi pisi
Gel pisi pisi pisi pisi
Hadi git şimdi...
-
Her Şey Mal Mülk Her Şey Para Pul
Dostlukmuş Sevgiymiş Ara Bul
***
Her Şey Mal Mülk Her Şey Para Pul
Dostlukmuş Sevgiymiş Ara Bul
***
Bak Deme Bana Bakamam Gözüne
Gül Deme Bana Gülemem Yüzüne
***
Bak Deme Bana Bakamam Gözüne
Gül Deme Bana Gülemem Yüzüne
***
Kusura Bakma Iş Işten Geçti
Olamayız Artık Eskisi Gibi
***
Kusura Bakma Iş Işten Geçti
Olamayız Artık Eskisi Gibi...
***
Benim De Gözüm Artık Açıldı
Her Yanıma Kısmet Saçıldı
İstemem Ne Aşk Ne Karakter
Dünya Para Üstüne Döner
***
Her Şey Mal Mülk Her Şey Para Pul
Dostlukmuş Sevgiymiş Ara Bul
***
Her Şey Mal Mülk Her Şey Para Pul
Dostlukmuş Sevgiymiş Ara Bul
***
Yok Deme Bana Sen De Ben Gibisin
İsteseler Canını Verirsin
***
Yok Deme Bana Sen De Ben Gibisin
İsteseler Canını Verirsin
***
Kusura Bakma Iş Işten Geçti
Olamayız Artık Eskisi Gibi
***
Kusura Bakma Iş Işten Geçti
Olamayız Artık Eskisi Gibi...
Benim De Gözüm Artık Açıldı
Her Yanıma Kısmet Saçıldı
İstemem Ne Aşk Ne Karakter
Dünya Para Üstüne Döner
Her Şey Mal Mülk Her Şey Para Pul
Dostlukmuş Sevgiymiş Ara Bul
Her Şey Mal Mülk Her Şey Para Pul
Dostlukmuş Sevgiymiş Ara Bul
-
Bir deli aşkperestim seninleyim
Al da gel kendini
Anlayamaz seni başkası biliyorsun gerçeği
Bir deli aşkperestim seninleyim
Al da gel kendini
Anlayamaz seni başkası biliyorsun gerçeği
Bir deli aşkperestim seninleyim
Al da gel kendini
Anlayamaz seni başkası biliyorsun gerçeği
Başlamadan biter sahte titremeler
Seni sadece ellerim çözer
Öyle küser gibi sevmelerini
Hapset öyle gel
Bir deli aşkperestim seninleyim
Al da gel kendini
Anlayamaz seni başkası biliyorsun gerçeği
Bir deli aşkperestim seninleyim
Al da gel kendini
Anlayamaz seni başkası biliyorsun gerçeği
Bir yandan kilitle
Öbür taraftan haydi git de
Ruhundaki kayıp parçan bende
Gel etme eyleme
Sanma böyle sarılırsın
Yalnızca dağılırsın
Sen bendesin baştan beri
Kandırma kendini
Anca bulursun rüyaların da
Aradığın farklı tadımı
Uğraşamam sıkıntıya gelemem
Fazla yorma sıkma canımı
Anca bulursun rüyaların da
Aradığın farklı tadımı
Uğraşamam sıkıntıya gelemem
Fazla yorma sıkma canımı
Bir deli aşkperestim seninleyim
Al da gel kendini
Anlayamaz seni başkası biliyorsun gerçeği
Bir deli aşkperestim seninleyim
Al da gel kendini
Anlayamaz seni başkası biliyorsun gerçeği
Başlamadan biter sahte titremeler
Seni sadece ellerim çözer
Öyle küser gibi sevmelerini
Hapset öyle gel
Bir deli aşkperestim seninleyim
Al da gel kendini
Anlayamaz seni başkası biliyorsun gerçeği
Bir deli aşkperestim seninleyim
Al da gel kendini
Anlayamaz seni başkası biliyorsun gerçeği
Bir yandan kilitle
Öbür taraftan haydi git de
Ruhundaki kayıp parçan bende
Gel etme eyleme
Sanma böyle sarılırsın
Yalnızca dağılırsın
Sen bendesin baştan beri
Kandırma kendini
Anca bulursun rüyaların da
Aradığın farklı tadımı
Uğraşamam sıkıntıya gelemem
Fazla yorma sıkma canımı
Anca bulursun rüyaların da
Aradığın farklı tadımı
Uğraşamam sıkıntıya gelemem
Fazla yorma sıkma canımı
-
Öyle çok iz kaldı
Bende yerin dolamaz
Nakış nakış tadın her kadehimde
Bu da mı delil olamaz?
***
Ama ben sazları sana yaparım
Çarmıha çıplak aşkı çakarım
Dokununca hissederse
Ya ağlarsa acı çekerse
***
Ama ben öyküleri sana yazarım
Heykel yapıp ona ruh katarım
Dokununca hissederse, ya ağlarsa beni severse
Kadın kadın kadın
***
Sen İstanbul musun nesin
Adın adın adın
***
Bu diye mi yoksun hep özlemsin
Kadın kadın kadın