Gökhan Tan

Pisi Pisi Version Hayatın palavra Sen ezelden kaybetmişsin İntikamdan bahsedersin Sözlerin yalan kokuyor Tırmalayan kedi olma Prangan sömürge vurmaz Git başkasına postanı koy Bana hiç biri dokunmaz Gel pisi pisi pisi pisi Gel pisi pisi pisi pisi Gel pisi pisi pisi pisi Hadi git şimdi... Hiç şansım yok aşktan yana Kime inandıysam hep mi hata? Bulmaz beni kalpten seven Neden bu çile geçmez böyle? Gel pisi pisi pisi pisi Gel pisi pisi pisi pisi Gel pisi pisi pisi pisi Hadi git şimdi...

Pisi Pisi Hayatın palavra Sen ezelden kaybetmişsin İntikamdan bahsedersin Sözlerin yalan kokuyor Tırmalayan kedi olma Prangan sömürge vurmaz Git başkasına postanı koy Bana hiç biri dokunmaz Gel pisi pisi pisi pisi Gel pisi pisi pisi pisi Gel pisi pisi pisi pisi Hadi git şimdi... Hiç şansım yok aşktan yana Kime inandıysam hep mi hata? Bulmaz beni kalpten seven Neden bu çile geçmez böyle? Gel pisi pisi pisi pisi Gel pisi pisi pisi pisi Gel pisi pisi pisi pisi Hadi git şimdi...

Gül Deme Bana Her Şey Mal Mülk Her Şey Para Pul Dostlukmuş Sevgiymiş Ara Bul *** Her Şey Mal Mülk Her Şey Para Pul Dostlukmuş Sevgiymiş Ara Bul *** Bak Deme Bana Bakamam Gözüne Gül Deme Bana Gülemem Yüzüne *** Bak Deme Bana Bakamam Gözüne Gül Deme Bana Gülemem Yüzüne *** Kusura Bakma Iş Işten Geçti Olamayız Artık Eskisi Gibi *** Kusura Bakma Iş Işten Geçti Olamayız Artık Eskisi Gibi... *** Benim De Gözüm Artık Açıldı Her Yanıma Kısmet Saçıldı İstemem Ne Aşk Ne Karakter Dünya Para Üstüne Döner *** Her Şey Mal Mülk Her Şey Para Pul Dostlukmuş Sevgiymiş Ara Bul *** Her Şey Mal Mülk Her Şey Para Pul Dostlukmuş Sevgiymiş Ara Bul *** Yok Deme Bana Sen De Ben Gibisin İsteseler Canını Verirsin *** Yok Deme Bana Sen De Ben Gibisin İsteseler Canını Verirsin *** Kusura Bakma Iş Işten Geçti Olamayız Artık Eskisi Gibi *** Kusura Bakma Iş Işten Geçti Olamayız Artık Eskisi Gibi... Benim De Gözüm Artık Açıldı Her Yanıma Kısmet Saçıldı İstemem Ne Aşk Ne Karakter Dünya Para Üstüne Döner Her Şey Mal Mülk Her Şey Para Pul Dostlukmuş Sevgiymiş Ara Bul Her Şey Mal Mülk Her Şey Para Pul Dostlukmuş Sevgiymiş Ara Bul

Aşkperest Bir deli aşkperestim seninleyim Al da gel kendini Anlayamaz seni başkası biliyorsun gerçeği Bir deli aşkperestim seninleyim Al da gel kendini Anlayamaz seni başkası biliyorsun gerçeği Bir deli aşkperestim seninleyim Al da gel kendini Anlayamaz seni başkası biliyorsun gerçeği Başlamadan biter sahte titremeler Seni sadece ellerim çözer Öyle küser gibi sevmelerini Hapset öyle gel Bir deli aşkperestim seninleyim Al da gel kendini Anlayamaz seni başkası biliyorsun gerçeği Bir deli aşkperestim seninleyim Al da gel kendini Anlayamaz seni başkası biliyorsun gerçeği Bir yandan kilitle Öbür taraftan haydi git de Ruhundaki kayıp parçan bende Gel etme eyleme Sanma böyle sarılırsın Yalnızca dağılırsın Sen bendesin baştan beri Kandırma kendini Anca bulursun rüyaların da Aradığın farklı tadımı Uğraşamam sıkıntıya gelemem Fazla yorma sıkma canımı Anca bulursun rüyaların da Aradığın farklı tadımı Uğraşamam sıkıntıya gelemem Fazla yorma sıkma canımı Bir deli aşkperestim seninleyim Al da gel kendini Anlayamaz seni başkası biliyorsun gerçeği Bir deli aşkperestim seninleyim Al da gel kendini Anlayamaz seni başkası biliyorsun gerçeği Başlamadan biter sahte titremeler Seni sadece ellerim çözer Öyle küser gibi sevmelerini Hapset öyle gel Bir deli aşkperestim seninleyim Al da gel kendini Anlayamaz seni başkası biliyorsun gerçeği Bir deli aşkperestim seninleyim Al da gel kendini Anlayamaz seni başkası biliyorsun gerçeği Bir yandan kilitle Öbür taraftan haydi git de Ruhundaki kayıp parçan bende Gel etme eyleme Sanma böyle sarılırsın Yalnızca dağılırsın Sen bendesin baştan beri Kandırma kendini Anca bulursun rüyaların da Aradığın farklı tadımı Uğraşamam sıkıntıya gelemem Fazla yorma sıkma canımı Anca bulursun rüyaların da Aradığın farklı tadımı Uğraşamam sıkıntıya gelemem Fazla yorma sıkma canımı