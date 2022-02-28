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Kendim Gibi Şarkı Sözleri

Gökhan Tepe Kendim Gibi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gökhan Tepe Kendim Gibi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kendim Gibi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Gökhan Tepe

Gökhan Tepe

Kendim Gibi

  • Adı Aşk Olsun

  • Ayrılık Hali

  • Beyaz

  • Tanrım Dert Vermesin

  • Üç Kelime

  • Ay Tutulması

  • Eylül

  • Kendim Gibi

  • Veda Makamı

  • Yüzümüz Yok

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