Kendim Gibi Şarkı Sözleri
Gökhan Tepe Kendim Gibi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gökhan Tepe Kendim Gibi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kendim Gibi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Bir rüya gördüm, her yanım beyaz
Mavi bir masa, üstünde çiçekli yaz
Radyoda bir ses, öyle efkârlı bir saz
Kalbimin renkleri ne çok ne az
***
Bir tren geçti şehrin ufkundan
Başka bir seyir, bu defa hayli uzak
Çıkmazlar hayalimde saklanmış bir ihtimal
Olsa da bu defa bana yasak
***
Çok mu erken özledim seni?
Ondan mı bu kederli dillerin?
Ayrıntılara gerek yok hani
İsmi üstünde, ayrılık hâli
***
Çok mu erken özledim seni?
Ondan mı bu kederli dillerin?
Ayrıntılara gerek yok hani
İsmi üstünde, ayrılık hâli
***
Bir rüya gördüm, her yanım beyaz
Mavi bir masa, üstünde çiçekli yaz
Radyoda bir ses, öyle efkârlı bir saz
Kalbimin renkleri ne çok ne az
***
Bir tren geçti şehrin ufkundan
Başka bir seyir, bu defa hayli uzak
Çıkmazlar hayalimde saklanmış bir ihtimal
Olsa da bu defa bize yasak
***
Çok mu erken özledim seni?
Ondan mı bu kederli dillerin?
Ayrıntılara gerek yok hani
İsmi üstünde, ayrılık hâli
***
Çok mu erken özledim seni?
Ondan mı bu kederli dillerin?
Ayrıntılara gerek yok hani
İsmi üstünde, ayrılık hâli
***
Bir rüya gördüm, her yanım beyaz
Mavi bir masa, üstünde çiçekli yaz
-
Al beni yeni baştan yaz
Cümleler kurup hayatı dolduralım
Her gece nefesinle uyut
Saati kurup zamanı durduralım
***
Aklıma gelince ağlarım, gülerim
Kendime, zor günler geçmiş kutlayalım
***
İstersen adını hiç koymayalım
Nazarlardan korusun diye Allah'ım
Yıllarca başımız bir yastıkta
Birlikte yaşlanalım
***
İstersen adı aşk olsun diyelim
Zor günler bize ders olsun güzelim
Her sevene nasip olmazmış böyle
Kıymetini bilelim
***
Al beni yeni baştan yaz
Cümleler kurup hayatı dolduralım
Her gece nefesinle uyut
Saati kurup zamanı durduralım
***
Aklıma gelince ağlarım, gülerim
Kendime, zor günler geçmiş kutlayalım
***
İstersen adını hiç koymayalım
Nazarlardan korusun diye Allah'ım
Yıllarca başımız bir yastıkta
Birlikte yaşlanalım
***
İstersen adı aşk olsun diyelim
Zor günler bize ders olsun güzelim
Her sevene nasip olmazmış böyle
Kıymetini bilelim
***
İstersen adını hiç koymayalım
Nazarlardan korusun diye Allah'ım
Yıllarca başımız bir yastıkta
Birlikte yaşlanalım
***
İstersen adı aşk olsun diyelim
Zor günler bize ders olsun güzelim
Her sevene nasip olmazmış böyle
Kıymetini bilelim
-
Ben kayboldu sanmıştım meğer sendeymiş
Görür görmez anladım hemen o anda
Sarı sandıklara kilitlemiştim aşkımızı
Sahip çıkmışsın canım eksik olma
***
Nasıl özlemiş kalbim böyle atmayı
Oysa yerini bile unuttum hanidir
Bazen hayat vermek ister aldıklarını
Mucizeler hep böyle ansızın gelir
***
Teşekkür ederim böyle baktığın için
Teşekkürler aklımda kaldığın için
Karanlıktan korkmuyorum eskisi gibi
Senin yanın en aydınlık beyaz benim için
***
Teşekkür ederim böyle baktığın için
Teşekkürler aklımda kaldığın için
Karanlıktan korkmuyorum eskisi gibi
Senin yanın en aydınlık beyaz benim için
***
Ben kayboldu sanmıştım meğer sendeymiş
Görür görmez anladım hemen o anda
Sarı sandıklara kilitlemiştim aşkımızı
Sahip çıkmışsın canım eksik olma
***
Nasıl özlemiş kalbim böyle atmayı
Oysa yerini bile unuttum hanidir
Bazen hayat vermek ister aldıklarını
Mucizeler hep böyle ansızın gelir
***
Teşekkür ederim böyle baktığın için
Teşekkürler aklımda kaldığın için
Karanlıktan korkmuyorum eskisi gibi
Senin yanın en aydınlık beyaz benim için
***
Teşekkür ederim böyle baktığın için
Teşekkürler aklımda kaldığın için
Karanlıktan korkmuyorum eskisi gibi
Senin yanın en aydınlık beyaz benim için
-
Duymayacağım, söylediklerin umurunda değil
Kulağım sağır kör aşkın gözüm, bitirme sözü
Bilmeyeceğim inandığın bana göre değil
Zamanla geçmez ayrılığın izi bitirme bizi
***
Biraz yorgunuz belki olsun sarılır dinleniriz aşka
Hayatta ne dört dörtlük ki
Tanrım dert vermesin başka
***
Biraz kırgınız belki, olsun döneriz en başına
Aşk bu zaten kim çözmüş
Tanrım dert vermesin başka
***
Yanmayacağım kor ateşlerde elimde değil
Yüreğim deli yarası ağır yanında yatır
Tutmayacağım hesaplarını dert kalıcı değil
Dönecek elbet yüzünün rengi karartma bizi
***
Biraz yorgunuz belki olsun sarılır dinleniriz aşka
Hayatta ne dört dörtlük ki
Tanrım dert vermesin başka
***
Biraz kırgınız belki, olsun döneriz en başına
Aşk bu zaten kim çözmüş
Tanrım dert vermesin başka
***
Biraz yorgunuz belki olsun sarılır dinleniriz aşka
Hayatta ne dört dörtlük ki
Tanrım dert vermesin başka
***
Biraz kırgınız belki, olsun döneriz en başına
Aşk bu zaten kim çözmüş
Tanrım dert vermesin başka
-
Sessiz kaldık uyuyan şehir gibi
Güneş hiç doğmadı üstümüze
Yüzer sandık gururdan gemileri
Bu kez şans gülmedi yüzümüze
***
Bir adım sen gel ya da ben
Anlaşırız belki bir yerinden
Dönüşü yok sonra ne yazık
Mutluluk gidince elimizden
***
Yok sebebi
Bunu biliyoruz belki de
Geçerdi ömür bile
***
Üç kelime
Seni seviyorum sevgilim
Yeterdi şu kimsesiz kalbime
***
Sessiz kaldık uyuyan şehir gibi
Güneş hiç doğmadı üstümüze
Yüzer sandık gururdan gemileri
Bu kez şans gülmedi yüzümüze
***
Bir adım sen gel ya da ben
Anlaşırız belki bir yerinden
Dönüşü yok sonra ne yazık
Mutluluk gidince elimizden
***
Yok sebebi
Bunu biliyoruz belki de
Geçerdi ömür bile
***
Üç kelime
Seni seviyorum sevgilim
Yeterdi şu kalbime
***
Yok nedeni
Bunu biliyoruz belki de
Geçerdi ömür bile
Üç kelime
Seni seviyorum sevgilim
Yeterdi şu kimsesiz kalbime
***
Yok sebebi
Bunu biliyoruz belki de
Geçerdi ömür bile
***
Üç kelime
Seni seviyorum sevgilim
Yeter mi kırdığım kalbine?
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Nerde telli duvaklı evvel zaman aşkları
Nerde o allı güllü sevdanın şarkıları
Nerde o ömür boyu huzur veren dostluklar
Güneşin vedasıyla düşen yapraklar
***
Yanaklara mendil olan omuzlara ne oldu
Samanlıkta seyran olan gönüllere ne oldu
Herkes kalbini yormuş sevmeleri unutup
Aşklar sahile vurmuş şişe içinde mektup
***
Şimdi siyah beyaz filmler gibi
Güzelim sevdalar da bitti
Özlemler hayaller veda makamı
Şarkıların canı cennete gitti
***
Şimdi siyah beyaz filmler gibi
Güzelim sevdalar da bitti
Özlemler hayaller veda makamı
Şarkıların canı cennete gitti
***
Nerde telli duvaklı evvel zaman aşkları
Nerde o allı güllü sevdanın şarkıları
Nerde o ömür boyu huzur veren dostluklar
Güneşin vedasıyla düşen yapraklar
***
Yanaklara mendil olan omuzlara ne oldu
Samanlıkta seyran olan gönüllere ne oldu
Herkes kalbini yormuş sevmeleri unutup
Aşklar sahile vurmuş şişe içinde mektup
***
Şimdi siyah beyaz filmler gibi
Güzelim sevdalar da bitti
Özlemler hayaller veda makamı
Şarkıların canı cennete gitti
***
Şimdi siyah beyaz filmler gibi
Güzelim sevdalar da bitti
Özlemler hayaller veda makamı
Şarkıların canı cennete gitti
***
Şimdi siyah beyaz filmler gibi
Güzelim sevdalar da bitti
Özlemler hayaller veda makamı
Şarkıların canı cennete gitti
-