Gökhan Tepe

Bir rüya gördüm, her yanım beyaz Mavi bir masa, üstünde çiçekli yaz Radyoda bir ses, öyle efkârlı bir saz Kalbimin renkleri ne çok ne az *** Bir tren geçti şehrin ufkundan Başka bir seyir, bu defa hayli uzak Çıkmazlar hayalimde saklanmış bir ihtimal Olsa da bu defa bana yasak *** Çok mu erken özledim seni? Ondan mı bu kederli dillerin? Ayrıntılara gerek yok hani İsmi üstünde, ayrılık hâli *** Çok mu erken özledim seni? Ondan mı bu kederli dillerin? Ayrıntılara gerek yok hani İsmi üstünde, ayrılık hâli *** Bir rüya gördüm, her yanım beyaz Mavi bir masa, üstünde çiçekli yaz Radyoda bir ses, öyle efkârlı bir saz Kalbimin renkleri ne çok ne az *** Bir tren geçti şehrin ufkundan Başka bir seyir, bu defa hayli uzak Çıkmazlar hayalimde saklanmış bir ihtimal Olsa da bu defa bize yasak *** Çok mu erken özledim seni? Ondan mı bu kederli dillerin? Ayrıntılara gerek yok hani İsmi üstünde, ayrılık hâli *** Çok mu erken özledim seni? Ondan mı bu kederli dillerin? Ayrıntılara gerek yok hani İsmi üstünde, ayrılık hâli *** Bir rüya gördüm, her yanım beyaz Mavi bir masa, üstünde çiçekli yaz

Al beni yeni baştan yaz Cümleler kurup hayatı dolduralım Her gece nefesinle uyut Saati kurup zamanı durduralım *** Aklıma gelince ağlarım, gülerim Kendime, zor günler geçmiş kutlayalım *** İstersen adını hiç koymayalım Nazarlardan korusun diye Allah'ım Yıllarca başımız bir yastıkta Birlikte yaşlanalım *** İstersen adı aşk olsun diyelim Zor günler bize ders olsun güzelim Her sevene nasip olmazmış böyle Kıymetini bilelim *** Al beni yeni baştan yaz Cümleler kurup hayatı dolduralım Her gece nefesinle uyut Saati kurup zamanı durduralım *** Aklıma gelince ağlarım, gülerim Kendime, zor günler geçmiş kutlayalım *** İstersen adını hiç koymayalım Nazarlardan korusun diye Allah'ım Yıllarca başımız bir yastıkta Birlikte yaşlanalım *** İstersen adı aşk olsun diyelim Zor günler bize ders olsun güzelim Her sevene nasip olmazmış böyle Kıymetini bilelim *** İstersen adını hiç koymayalım Nazarlardan korusun diye Allah'ım Yıllarca başımız bir yastıkta Birlikte yaşlanalım *** İstersen adı aşk olsun diyelim Zor günler bize ders olsun güzelim Her sevene nasip olmazmış böyle Kıymetini bilelim