Gökhan Tepe

-
Hadi bi şeytana uy da sokul bana
Günahım aşka sözüm geçmez
Bi kere rüzgâra değdi de yandı ya
İki gözüm yazık ağlaya, ağlaya
Seni arar adres bilmez
Kederi hasrete bağlaya, bağlaya
Bir ömür geçmez
Yoluna bin kere ölmek var
Aşkın ilmine sövmek var
Yapma kalbime kıyma boş yere
Yokluğunda bu dünya dar
Deli yürek seni ezdirmez
Kaderi kendine güldürmez
Azıcık aşk bizi öldürmez
Gittiğin gün bittiğim anda
Bu gece talihi baştan yaz
Sev o kadar da canın yanmaz
Sabaha hiç bi şeyim kalmaz
Gel de tekrar dönsün dünya
Hadi bi şeytana uy da sokul bana
Günahım aşka sözüm geçmez
Bi kere rüzgâra değdi de yandı ya
İki gözüm yazık ağlaya, ağlaya
Seni arar adres bilmez
Kederi hasrete bağlaya, bağlaya
Yoluna bin kere ölmek var
Aşkın ilmine sövmek var
Yapma kalbime kıyma boş yere
Yokluğunda bu dünya dar
Deli yürek seni ezdirmez
Kaderi kendine güldürmez
Azıcık aşk bizi öldürmez
Gün bittiğim anda
Bu gece talihi baştan yaz
Sev o kadar da canın yanmaz
Sabaha hiç bi şeyin kalmaz
Gel de tekrar dönsün dünya
Deli yürek seni ezdirmez
Kaderi kendine güldürmez
Bu gece talihi baştan yaz
Sev o kadar da canın yanmaz
Sabaha hiç bi şeyin kalmaz
Gel de tekrar dönsün dünyam
-
Kim derdi ki seninle
Bir gün ayrılacağız
Geçip giden yılların
Ardından bakacağız
***
Kim derdi ki, bir tanem
Gün gelip bıkacağız
Ben ve yenik yüreğim
Yalnız mı kalacağız?
***
Böyle ayrılık olmaz
Böyle yalnız kalınmaz
Böyle ayrılık olmaz
Böyle yalnız kalınmaz
***
Hani verdiğin sözler?
Hani ellerin ner'de?
Hani huzur bulduğum
Deniz gözlerin ner'de?
Hani sen hep benimdin?
Şimdi ner'desin, ner'de?
***
Hani verdiğin sözler?
Hani ellerin ner'de?
Hani huzur bulduğum
Deniz gözlerin ner'de?
Hani sen hep benimdin?
Şimdi ner'desin, ner'de?
***
Kim derdi ki seninle
Bir gün ayrılacağız
Geçip giden yılların
Ardından bakacağız
***
Kim derdi ki, bir tanem
Gün gelip bıkacağız
Ben ve yenik yüreğim
Yalnız mı kalacağız?
***
Böyle ayrılık olmaz
Böyle yalnız kalınmaz
Böyle ayrılık olmaz
Böyle yalnız kalınmaz
***
Hani verdiğin sözler?
Hani ellerin ner'de?
Hani huzur bulduğum
Deniz gözlerin ner'de?
Hani sen hep benimdin?
Şimdi ner'desin, ner'de?
***
Hani verdiğin sözler?
Hani ellerin ner'de?
Hani huzur bulduğum
Deniz gözlerin ner'de?
Hani sen hep benimdin?
Şimdi ner'desin, ner'de?
***
Hani verdiğin sözler?
Hani ellerin ner'de?
Hani huzur bulduğum
Deniz gözlerin ner'de?
Hani sen hep benimdin?
Şimdi ner'desin, ner'de?
-
Lay, lay lay la lay, lay lay la lay, la lay la lay la lay
Lay, lay lay la lay, lay lay la lay, lay lay la la la la
***
Kaç gündür hasretinle alevlenirken düşünceler
Ben çılgın, ben yine gözlerinin hapsindeyim
Kaç gündür hasretinle alevlenirken düşünceler
Ben çılgın, ben yine gözlerinin hapsindeyim
***
Ellerim yüzümde, susmuş dudaklarım
İsyanlarda gönlüm, zaman gardiyandır
Ah ben yine gözlerinin hapsindeyim
***
Aman vermez hasretin ay yay yay
Lay, lay lay la lay, lay lay la lay
İçimde martılar
Lay, lay lay la lay, lay lay la
Sen gözyaşlarımdasın
***
Kaç gündür hasretinle alevlenirken düşünceler
Ben çılgın, ben yine gözlerinin hapsindeyim
***
Ellerim yüzümde, susmuş dudaklarım
İsyanlarda gönlüm, zaman gardiyandır
Ah ben yine gözlerinin hapsindeyim
***
Aman vermez hasretin ay yay yay
Lay, lay lay la lay, lay lay la lay
İçimde martılar
Lay, lay lay la lay, lay lay la
Sen gözyaşlarımdasın
***
Lay, lay lay la lay, lay lay la lay
Akşam firarları
Lay, lay lay la lay, lay lay la
Sen gözyaşlarımdasın
-
Aklım hiç almıyor nedense
Her şeyi bir anda silmeni
Yaşanan onca şeyden sonra
Öfkeli, insafsız sözleri
***
Diyorsun ki gözyaşların faydasız
Seni zaten hiç sevmedim ki
Diyorsun ki gözyaşların faydasız
Seni zaten hiç sevmedim ki
***
İnkâr etme yalvarırım
Sen de sevdin beni bir zamanlar
İnkâr etme yalvarırım
Sen de sevdin beni bir zamanlar
***
Git diyorsun
Nasıl giderim!
Umutlarım ne olacak?
Acılarım, gözyaşlarım
Hesabını kim soracak?
***
Ardıma bakmadan gitmek zor
Alışmak zor şeydir nedense
Yaşamak ya da ölmek aynı
Yalnızlık, o ayrı işkence
***
Diyorsun ki gözyaşların faydasız
Seni zaten hiç sevmedim ki
Diyorsun ki gözyaşların faydasız
Seni zaten hiç sevmedim ki
***
İnkâr etme yalvarırım
Sen de sevdin beni bir zamanlar
İnkâr etme yalvarırım
Sen de sevdin beni bir zamanlar
***
Git diyorsun
Nasıl giderim!
Umutlarım ne olacak?
Acılarım, gözyaşlarım
Hesabını kim soracak?
Acılarım, gözyaşlarım
Hesabını kim soracak?
-
Ansızın bir rüzgâr çıksa
Saçlarını dağıtsa
Çocuksu saçlarını
Ben üşüsem
***
Ansızın bir rüzgâr çıksa
Saçlarını dağıtsa
Çocuksu saçlarını
Ben üşüsem
***
Uzaklarda bir yerlerde
Tanımadığın, bilmediğin
Ama yüreğinde özlediğin
O kadın ben olsam
***
Başucunda özlediğin
Bir kadın adını seslense
Özlediğin o kadın
O kadın ben olsam
***
Ansızın bir yağmur yağsa
Birden ıslansam
Sımsıkı sarılsan bana
Öylece kalsan
***
Ansızın bir yağmur yağsa
Birden ıslansam
Sımsıkı sarılsan bana
Öylece kalsan
***
Uzaklarda bir yerlerde
Tanımadığın, bilmediğin
Ama yüreğinde özlediğin
O kadın ben olsam
***
Başucunda özlediğin
Bir kadın adını seslense
Özlediğin o kadın
O kadın ben olsam
***
Uzaklarda bir yerlerde
Tanımadığın, bilmediğin
Ama yüreğinde özlediğin
O kadın ben olsam
***
Başucunda özlediğin
Bir kadın adını seslense
Özlediğin o kadın
O kadın ben olsam
-
Sardı yine sevgilerin
Sardı beni yaz güneşin
Sardı yine sevgilerin
Sardı beni yaz güneşin
***
Bütün özlemler benim
Sen mühimsin ben değil
Sevgilim
***
Sardı yine sevgilerin
Sardı beni yaz güneşin
Bütün özlemler benim
Sen mühimsin ben değil
Sevgilim
***
Ufak tefek yalanların
Mühim değil olur canım
Sen mühimsin sen benimsin
Mahvolurum yokluğunda
***
Ta içimde yangını yılların
Sırdaşım ol gel sarıl be canım
Sen mühimsin
Sen benim
***
Ufak tefek yalanların
Mühim değil olur canım
Sen mühimsin sen benimsin
Mahvolurum yokluğunda
***
Sardı yine sevgilerin
Sardı beni yaz güneşin
Sardı yine sevgilerin
Sardı beni yaz güneşin
***
Bütün özlemler benim
Sen mühimsin ben değil
Sevgilim
***
Ufak tefek
Mühim değil
Sen mühimsin sen benimsin
Mahvolurum yokluğunda
***
Ta içimde yangını yılların
Sırdaşım ol gel sarıl be canım
Sen mühimsin
Sen benim
***
Ufak tefek yalanların
Mühim değil olur canım
Sen mühimsin sen benimsin
Mahvolurum yokluğunda
***
Ufak tefek yalanların
Mühim değil olur canım
Sen mühimsin sen benimsin
Mahvolurum yokluğunda
***
Ufak tefek yalanların
Mühim değil olur canım
***
Ufak tefek yalanların
Mühim değil olur canım
***
Ufak tefek yalanların
Mühim değil olur canım
Sen mühimsin sen benimsin
Mahvolurum yokluğunda
-
Mühürlenmiş gözlerime insafsız uzaklar
Gel gör çıkmaz yollarına saplanmışım
Ben sana muhtacım
Dört yanımda uçurumlar
Perişanım
***
Sana muhtacım
Dört yanımda uçurumlar
Perişanım
***
Dört yanımda uçurumlar
Paramparça bir hayat
Çıldırtan yalnızlıklar
Ve melankoli
***
Senle topla beni
Çarp uzaklarla
Ekle sensizliği
Böl saatlere
Ne kaldı
Ne kaldı
***
Dört yanımda uçurumlar
Paramparça bir hayat
Çıldırtan yalnızlıklar
Ve melankoli
***
Mühürlenmiş gözlerime insafsız uzaklar
Gel gör çıkmaz yollarına saplanmışım
***
Ben sana muhtacım
Dört yanımda uçurumlar
Perişanım
***
Sana muhtacım
Dört yanımda uçurumlar
Perişanım
***
Dört yanımda uçurumlar
Paramparça bir hayat
Çıldırtan yalnızlıklar
Ve melankoli
***
Senle topla beni
Çarp uzaklarla
Ekle sensizliği
Böl saatlere
Ne kaldı
Ne kaldı
***
Dört yanımda uçurumlar
Paramparça bir hayat
Çıldırtan yalnızlıklar
Ve melankoli
-
Asırlardır yalnızım
Pişmanım alın yazım
Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi
Bir yemin ettim ki, dönemem
***
Hüzün tünellerinde
Soldum kederlerinde
Cehennemde yansın bu dilim
Bir yemin ettim ki, dönemem
***
Seni versinler ellere
Beni vursunlar
Sana sevdanın yolları
Bana kurşunlar ah
***
Seni versinler ellere
Beni vursunlar
Sana sevdanın yolları
Bana kurşunlar
***
Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde
Tükendim, tükendim, tükendim artık
Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkım yok?
Bir ara, bir sor Allah aşkına
***
Ah, seni versinler ellere
Beni vursunlar
Sana sevdanın yolları
Bana kurşunlar
***
Asırlardır yalnızım
Pişmanım alın yazım
Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi
Bir yemin ettim ki, dönemem
***
Hüzün tünellerinde
Soldum kederlerinde
Cehennemde yansın bu dilim
Bir yemin ettim ki, dönemem
***
Seni versinler ellere
Beni vursunlar
Sana sevdanın yolları
Bana kurşunlar ah
***
Seni versinler ellere
Beni vursunlar
Sana sevdanın yolları
Bana kurşunlar
***
Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde
Tükendim, tükendim, tükendim artık
Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkım yok?
Bir ara, bir sor Allah aşkına
***
Seni versinler ellere
Beni vursunlar
Sana sevdanın yolları
Bana kurşunlar ah
***
Seni versinler ellere
Beni vursunlar
Sana sevdanın yolları
Bana kurşunlar
***
Seni versinler ellere
Beni vursunlar
Sana sevdanın yolları
Bana kurşunlar ah
***
Seni versinler ellere
Beni vursunlar
-
-
-
-