Gökhan Tepe

Her şey mal mülk her şey para pul Dostlukmuş sevgiymiş ara bul *** Her şey mal mülk her şey para pul Dostlukmuş sevgiymiş ara bul *** Her şey mal mülk... *** Bak deme bana bakamam gözüne Gül deme bana gülemem yüzüne *** Bak deme bana bakamam gözüne Gül deme bana gülemem yüzüne *** Kusura bakma iş işten geçti Olamayız artık eskisi gibi *** Kusura bakma iş işten geçti Olamayız artık eskisi gibi... *** Benim de gözüm artık açıldı Her yanıma kısmet saçıldı İstemem ne aşk ne karakter Dünya para üstüne döner *** Her şey mal mülk her şey para pul Dostlukmuş sevgiymiş ara bul *** Her şey mal mülk her şey para pul Dostlukmuş sevgiymiş ara bul *** Yok deme bana sen de ben gibisin İsteseler canını verirsin *** Yok deme bana sen de ben gibisin İsteseler canını verirsin *** Kusura bakma iş işten geçti Olamayız artık eskisi gibi *** Kusura bakma iş işten geçti Olamayız artık eskisi gibi... *** Benim de gözüm artık açıldı Her yanıma kısmet saçıldı İstemem ne aşk ne karakter Dünya para üstüne döner *** Her şey mal mülk her şey para pul Dostlukmuş sevgiymiş ara bul *** Her şey mal mülk her şey para pul Dostlukmuş sevgiymiş ara bul