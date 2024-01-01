Belki Hüzün Belki de Aşk Şarkı Sözleri
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Gökhan Tepe
Belki Hüzün Belki de Aşk
-
Unutulmuş kurutulmuş güllerim var avuçlarımda
Belki hüzün belki de aşk
Dolaşıyor damarlarında
***
Hatıralar baş ucumda
Gülerken ağladım
Canım yıllarca
Sende bahar alışkanlık
Bense kışın tam ortasında
***
Kolay değil unutulmak
Yaşanılan bir şeyler var
Belki son kez ağlıyorum
Ayrılığa giden bu yollarda
***
Tanrım affeder mi
Kahredip çekip gidenleri
Kalmadı cesaretim ben affetmem seni
Tanrım affeder mi
Kahredip kaçıp gidenleri
Yıkılmadı esaretim ben affetmem seni
***
Unutulmuş kurutulmuş güllerim var avuçlarımda
Belki hüzün belki de aşk
Dolaşıyor damarlarında
***
Hatıralar baş ucumda
Gülerken ağladım
Canım yıllarca
Sende bahar alışkanlık
Bense kışın tam ortasında
***
Kolay değil unutulmak
Yaşanılan bir şeyler var
Belki son kez ağlıyorum
Ayrılığa giden bu yollarda
***
Tanrım affeder mi
Kahredip çekip gidenleri
Kalmadı cesaretim ben affetmem seni
Tanrım affeder mi
Kahredip kaçıp gidenleri
Yıkılmadı esaretim ben affetmem seni
***
Tanrım affeder mi
Kahredip çekip gidenleri
Kalmadı cesaretim ben affetmem seni
Tanrım affeder mi
Kahredip çekip gidenleri
Kalmadı esaretim ben affetmem seni
-
Görmedimki senin kadar güzelini ben
Görmedimki senin kadar sevenini ben
Şu hayatta en çok seni sevdim ben
Yemin ederim ayrılamam vazgeçmem senden
Sen benimle ben seninle
Ölene kadar beraberiz
-
Hatıralardan bir yol çizdim kendime
Hatırladım gelip geçenleri
Gülüyorum şimdi halime
Hatıralardan bir yol çizdim kendime
Unutmadım yıkıp geçenleri
Karaladım kirli deftere
Yalan kimse sen değil
Ölümlü aşkları ezberledim
Hiç biri senin kadar can değil
***
Annem annem
Çok yanlızım sana gel diyemem
Yalanlardan yoruldum ahh
Sonumu bilemem...
***
Hatıralardan bir uçurtma göklerde
Peşinde ağlayan çocukluğum
Koşuyorum senli günlere
Yalan kimse sen değil
Ölümlü aşkları ezberledim
Hiç biri senin kadar can değil
***
Annem annem
Çok yanlızım sana gel diyemem
Yalanlardan yoruldum ahh
Sonumu bilemem...
-
Biliyorum anlatmak zor
Bu körpe duygular yaşanır ancak
Gidiyorsun vazgeçmek zor
En derin uykular haram olur yar
***
Sevmek bu mu?
Kader değil
Zulüm gibi
***
Sevmek bu mu?
Hasret değil
Ölüm gibi
***
Yanar, döner, durur başım
Bu ilk değil senin için
Yandım, yaralandım
Solar gider baharlarım
Esir olur bulutlara ağlarım
Yanar, döner durur başım
Bu ilk değil senin için
Yandım, yaralandım
Akıp gider umutlarım
Yenik düşer yarınlara korkarım
Ooooof
-
Ben delinin biriyim
Sana gönlümü verdim
Ben delinin biriyim
Yıllarımı senle yitirdim
Ben delinin biriyim
Sana ömrümü verdim
Ben delinin biriyim
Biliyorum kendim istedim
Yazık, ah ne çok yazık
Şarkılarda kaldı hatıralarım
Sana elveda demek
Bu kadar da zor mu söyle sevdalım?
Yorgunum
Çaresizim
Belki de
Ben delinin biriyim
Ben delinin biriyim
Sana ömrümü verdim
Ben delinin biriyim
Biliyorum kendim istedim
Yazık, ah ne çok yazık
Şarkılarda kaldı hatıralarım
Sana elveda demek
Bu kadar da zor mu söyle sevdalım?
Yazık, ah ne çok yazık
Şarkılarda kaldı hatıralarım
Sana elveda demek
Bu kadar da zor mu söyle Allah'ım?
Yorgunum
Çaresizim
Belki de
Ben delinin biriyim