Gökhan Tepe

Belki Hüzün Belki de Aşk Unutulmuş kurutulmuş güllerim var avuçlarımda Belki hüzün belki de aşk Dolaşıyor damarlarında *** Hatıralar baş ucumda Gülerken ağladım Canım yıllarca Sende bahar alışkanlık Bense kışın tam ortasında *** Kolay değil unutulmak Yaşanılan bir şeyler var Belki son kez ağlıyorum Ayrılığa giden bu yollarda *** Tanrım affeder mi Kahredip çekip gidenleri Kalmadı cesaretim ben affetmem seni Tanrım affeder mi Kahredip kaçıp gidenleri Yıkılmadı esaretim ben affetmem seni *** Unutulmuş kurutulmuş güllerim var avuçlarımda Belki hüzün belki de aşk Dolaşıyor damarlarında *** Hatıralar baş ucumda Gülerken ağladım Canım yıllarca Sende bahar alışkanlık Bense kışın tam ortasında *** Kolay değil unutulmak Yaşanılan bir şeyler var Belki son kez ağlıyorum Ayrılığa giden bu yollarda *** Tanrım affeder mi Kahredip çekip gidenleri Kalmadı cesaretim ben affetmem seni Tanrım affeder mi Kahredip kaçıp gidenleri Yıkılmadı esaretim ben affetmem seni *** Tanrım affeder mi Kahredip çekip gidenleri Kalmadı cesaretim ben affetmem seni Tanrım affeder mi Kahredip çekip gidenleri Kalmadı esaretim ben affetmem seni

Ölene Kadar Beraberiz Görmedimki senin kadar güzelini ben Görmedimki senin kadar sevenini ben Şu hayatta en çok seni sevdim ben Yemin ederim ayrılamam vazgeçmem senden Sen benimle ben seninle Ölene kadar beraberiz

Annem Hatıralardan bir yol çizdim kendime Hatırladım gelip geçenleri Gülüyorum şimdi halime Hatıralardan bir yol çizdim kendime Unutmadım yıkıp geçenleri Karaladım kirli deftere Yalan kimse sen değil Ölümlü aşkları ezberledim Hiç biri senin kadar can değil *** Annem annem Çok yanlızım sana gel diyemem Yalanlardan yoruldum ahh Sonumu bilemem... *** Hatıralardan bir uçurtma göklerde Peşinde ağlayan çocukluğum Koşuyorum senli günlere Yalan kimse sen değil Ölümlü aşkları ezberledim Hiç biri senin kadar can değil *** Annem annem Çok yanlızım sana gel diyemem Yalanlardan yoruldum ahh Sonumu bilemem...

Sevda Bu mu Biliyorum anlatmak zor Bu körpe duygular yaşanır ancak Gidiyorsun vazgeçmek zor En derin uykular haram olur yar *** Sevmek bu mu? Kader değil Zulüm gibi *** Sevmek bu mu? Hasret değil Ölüm gibi *** Yanar, döner, durur başım Bu ilk değil senin için Yandım, yaralandım Solar gider baharlarım Esir olur bulutlara ağlarım Yanar, döner durur başım Bu ilk değil senin için Yandım, yaralandım Akıp gider umutlarım Yenik düşer yarınlara korkarım Ooooof