Gökhan Tepe

Ben Delinin Biriyim Ben delinin biriyim Sana gönlümü verdim Ben delinin biriyim Yıllarımı senle yitirdim Ben delinin biriyim Sana ömrümü verdim Ben delinin biriyim Biliyorum kendim istedim Yazık, ah ne çok yazık Şarkılarda kaldı hatıralarım Sana elveda demek Bu kadar da zor mu söyle sevdalım? Yorgunum Çaresizim Belki de Ben delinin biriyim Ben delinin biriyim Sana ömrümü verdim Ben delinin biriyim Biliyorum kendim istedim Yazık, ah ne çok yazık Şarkılarda kaldı hatıralarım Sana elveda demek Bu kadar da zor mu söyle sevdalım? Yazık, ah ne çok yazık Şarkılarda kaldı hatıralarım Sana elveda demek Bu kadar da zor mu söyle Allah'ım? Yorgunum Çaresizim Belki de Ben delinin biriyim

Ölene Kadar Beraberiz Görmedimki senin kadar güzelini ben Görmedimki senin kadar sevenini ben Şu hayatta en çok seni sevdim ben Yemin ederim ayrılamam vazgeçmem senden Sen benimle ben seninle Ölene kadar beraberiz

Annem Hatıralardan bir yol çizdim kendime Hatırladım gelip geçenleri Gülüyorum şimdi halime Hatıralardan bir yol çizdim kendime Unutmadım yıkıp geçenleri Karaladım kirli deftere Yalan kimse sen değil Ölümlü aşkları ezberledim Hiç biri senin kadar can değil *** Annem annem Çok yanlızım sana gel diyemem Yalanlardan yoruldum ahh Sonumu bilemem... *** Hatıralardan bir uçurtma göklerde Peşinde ağlayan çocukluğum Koşuyorum senli günlere Yalan kimse sen değil Ölümlü aşkları ezberledim Hiç biri senin kadar can değil *** Annem annem Çok yanlızım sana gel diyemem Yalanlardan yoruldum ahh Sonumu bilemem...

Sevda Bu mu Biliyorum anlatmak zor Bu körpe duygular yaşanır ancak Gidiyorsun vazgeçmek zor En derin uykular haram olur yar *** Sevmek bu mu? Kader değil Zulüm gibi *** Sevmek bu mu? Hasret değil Ölüm gibi *** Yanar, döner, durur başım Bu ilk değil senin için Yandım, yaralandım Solar gider baharlarım Esir olur bulutlara ağlarım Yanar, döner durur başım Bu ilk değil senin için Yandım, yaralandım Akıp gider umutlarım Yenik düşer yarınlara korkarım Ooooof