Gökhan Tepe

Birkaç Beden Önce O kadar oldu mu sahi? Yıllar mı geçti üstünden? Sadece bir kaç yalan önceydi Sanki son görüşmemiz *** Sahiden unuttuk mu? Tutunca başka ellerden Belki de bir kaç beden önceydi Senle son sevişmemiz *** Kimlerden ayrıldık Kime döndük yüzümüzü Yalandan sevmelerle, kapattık gözümüzü *** Durup bir an sorsaydık Kalbimize ikimizi O yalan söylemez, saklardı bizi *** Ben çok sevdim göz bebeğim Her ne yaşadıysan fark etmez Sıkılırsan kaç gel yanıma Benden sana zarar gelmez *** Çok sevdim göz bebeğim Her ne yaşadıysan fark etmez Sıkılırsan kaç gel yanıma Benden sana zarar gelmez *** O kadar oldu mu sahi? Yıllar mı geçti üstünden? Sadece bir kaç yalan önceydi Sanki son görüşmemiz *** Sahiden unuttuk mu? Tutunca başka ellerden Belki de bir kaç beden önceydi Senle son sevişmemiz *** Kimlerden ayrıldık Kime döndük yüzümüzü Yalandan sevmelerle, kapattık gözümüzü *** Durup bir an sorsaydık Kalbimize ikimizi O yalan söylemez, saklardı bizi *** Ben çok sevdim göz bebeğim Her ne yaşadıysan fark etmez Sıkılırsan kaç gel yanıma Benden sana zarar gelmez *** Çok sevdim göz bebeğim Her ne yaşadıysan fark etmez Sıkılırsan kaç gel yanıma Benden sana zarar gelmez *** Çok sevdim

Söz Yaprağın rengi sarıya dönünce Bilir ki yakındır düşmesi Ele ne geçer ki dalına küsünce Ayrılığın yok ki çaresi *** Alışığım düşmelere ama Yine yürek bu dayanmak istiyor Tutunabilirse rüzgârlarına Kara kışa kaderine kafa tutuyor *** Alışığım bitmelere ama Yine yürek bu yaranmak istiyor Soyunabilirse yağmurlarına Sırılsıklam yine seni seviyor *** Tut elimi sıkıca sarıl bana Daha iyiyiz biz yan yana Bana bir güvensen, şu kışı geçirsem Söz daha güzeliz baharda *** Tut elimi sıkıca sarıl bana Daha iyiyiz biz yan yana Bana bir güvensen, şu kışı geçirsem Söz daha güzeliz baharda *** Yaprağın rengi sarıya dönünce Bilir ki yakındır düşmesi Ele ne geçer ki dalına küsünce Ayrılığın yok ki çaresi *** Alışığım düşmelere ama Yine yürek bu dayanmak istiyor Tutunabilirse rüzgârlarına Kara kışa kaderine kafa tutuyor *** Alışığım bitmelere ama Yine yürek bu yaranmak istiyor Soyunabilirse yağmurlarına Sırılsıklam yine seni seviyor *** Tut elimi sıkıca sarıl bana Daha iyiyiz biz yan yana Bana bir güvensen, şu kışı geçirsem Söz daha güzeliz baharda *** Tut elimi sıkıca sarıl bana Daha iyiyiz biz yan yana Bana bir güvensen, şu kışı geçirsem Söz daha güzeliz baharda