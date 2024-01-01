Gökhan Tepe

-
Ahh bir telaş var yüzünde
Ayrılık var gözünde görmez olaydım
Ahh bir telaş var sesinde
Ayrılık var sözünde duymaz olaydım
***
Beni sar beni sar
Sen gidince yar dayanamam
Dokunamaz ne aşk ne de bir kimse
Bu kalp senin bana inan...
***
Bu yüzden özlerim seni
Başımda hasretin deli
Ya dön geri ya sev beni
Yok ki aşkının benzeri
***
Bu yüzden özlerim seni
Başımda hasretin deli
Ya dön geri ya sev beni
Uyutmaz ki bu aşk bizi
***
Sen bana ben sana aidim anlasana canım...
-
bazen zarif bir söz unutturur her şeyi
düşünmeden söylediğin en acı sözleri
istemezdim aslında kalbini kırmayı
bu masum gözleri yeniden ağlatmayı
***
savaştık olmadı umudum kalmadı
yaralandık yazık bize hiç bir ihtimal kalmadı
savaştık olmadı umudum kalmadı
yaralandık yazık yine aşk
bize hiç bir ihtimal bırakmadı
***
insanoğlu yalnız gelir bu dünyadan yalnız göçer
ben seninle gelmişim ya sensiz ölemem
için garip olur ya damlalar düşer birer birer
sen beni anlamazsın yalnızca git yeter...
***
insanoğlu yalnız gelir bu dünyadan yalnız göçer
ben seninle gelmişim ya sensiz ölemem
için garip olur ya damlalar düşer birer birer
sen beni anlamazsın yalnızca git yeter...
-
Her yürek kayıp verir
Ağır olur yenilgi
Kabullenmek zor gelir
Adı aşk, bu hatır değil ki
***
Sevmedin, sevemedin
Kabul etmek suçtu sanki
Hep vermeden istedin
Bu kalp benim, ödünç değil ki
***
Bu kadar anla yeter
Acı zamanla geçer
Bilmiyorsan hiç değilse
Hasrete saygı göster
***
Bu kadar anla yeter
Acı zamanla geçer
Bilmiyorsan hiç değilse
Hasrete saygı göster
***
Yürü yüreğim, gidelim buralardan
Aşk bizimle değil
Sana buralarda bir şey olsa
Kimsenin umurunda değil
***
Anıları, acıları bir araya topla
Yak, dağıt külleri
Bize de güler bu hayat nasıl olsa
Hiç umurumda değil
***
Yürü yüreğim, gidelim buralardan
Aşk bizimle değil
Sana buralarda bir şey olsa
Kimsenin umurunda değil
***
Anıları, acıları bir araya topla
Yak, dağıt külleri
Bize de güler bu hayat nasıl olsa
Hiç umurumda değil
***
Her yürek kayıp verir
Ağır olur yenilgi
Kabullenmek zor gelir
Adı aşk, bu hatır değil ki
***
Sevmedin, sevemedin
Kabul etmek suçtu sanki
Hep vermeden istedin
Bu kalp benim, ödünç değil ki
***
Bu kadar anla yeter
Acı zamanla geçer
Bilmiyorsan hiç değilse
Hasrete saygı göster
***
Bu kadar anla yeter
Acı zamanla geçer
Bilmiyorsan hiç değilse
Hasrete saygı göster
***
Yürü yüreğim, gidelim buralardan
Aşk bizimle değil
Sana buralarda bir şey olsa
Kimsenin umurunda değil
***
Anıları, acıları bir araya topla
Yak, dağıt külleri
Bize de güler bu hayat nasıl olsa
Hiç umurumda değil
***
Yürü yüreğim, gidelim buralardan
Aşk bizimle değil
Sana buralarda bir şey olsa
Kimsenin umurunda değil
***
Anıları, acıları bir araya topla
Yak, dağıt külleri
Bize de güler bu hayat nasıl olsa
Hiç umurumda değil
***
E yürü yüreğim, gidelim buralardan
Aşk bizimle değil
Sana buralarda bir şey olsa
Kimsenin umurunda değil
***
Anıları, acıları bir araya topla
Yak, dağıt külleri
Bize de güler bu hayat nasıl olsa
Hiç umurumda değil
***
E yürü yüreğim, gidelim buralardan
Aşk bizimle değil
Sana buralarda bir şey olsa
Kimsenin umurunda değil
***
Anıları, acıları bir araya topla
Yak, dağıt külleri
Bize de güler bu hayat nasıl olsa
Hiç umurumda değil
-
Gel paylaşalım ne var ne yoksa her şeyi yitirmeden
Gel kirlileri temize çekelim serelim yeniden
Gel senden uzak sevdalarda yüreğim uyur gezer
Gel aşkım gel istiyorum çılgın gibi gel
***
Gel aşkım gel zaman mekan mühim değil yeter ki gel
Gel aşkım gel savaşmadan savunmadan esirinim ben
İstersen bahar gelir çiçeklenir açar yürek
Gel aşkım gel istiyorum çılgın gibi gel
***
Gel paylaşalım ne var ne yoksa her şeyi yitirmeden
Gel kirlileri temize çekelim serelim yeniden
Gel senden uzak sevdalarda yüreğim uyur gezer
Gel aşkım gel istiyorum çılgın gibi gel
***
Gel aşkım gel zaman mekan mühim değil yeter ki gel
Gel aşkım gel savaşmadan savunmadan esirinim ben
İstersen bahar gelir çiçeklenir açar yürek
Gel aşkım gel istiyorum çılgın gibi gel
***
Gel aşkım gel zaman mekan mühim değil yeter ki gel
Gel aşkım gel savaşmadan savunmadan esirinim ben
İstersen bahar gelir çiçeklenir açar yürek
Gel aşkım gel istiyorum çılgın gibi gel
***
Gel aşkım gel zaman mekan mühim değil yeter ki gel
Gel aşkım gel savaşmadan savunmadan esirinim ben
İstersen bahar gelir çiçeklenir açar yürek
Gel aşkım gel istiyorum çılgın gibi gel
-
Mavi mavi ıslak ıslak
Yakınlaşsak sıcak sıcak
Dalgalar hep bize vursa
Sahillerde yalnız kalsak
***
Aşkın nefesimde yüreğimin her köşesinde
Dokunursan yanarız bu nde sonunu düşünme
***
Aşkın nefesimde yüreğimin en derininde
Usul usul gel ateşi hisset yüreğinde sonunu düşünme
***
Sen sen aşkım sultanımsın
Gel hadi gel yüreğim de tahtın
-
Kıyamam sana üzmek istemezdim aslında
Kıyamam sana şimdi kızgınım gururuma
***
Bebeğim sen diye ayaklanır yüreğim
Aşığım sana nasıl diyeyim
Al canım senindir herşeyim
Bebeğim sen diye ayaklanır yüreğim
Aşığım sana nasıl diyeyim
Al canım senindir herşeyim
***
Kalbim
İster yak ister sevindir
Gönlüme adını yazdım
Bundan böyle ya sen ya hiç...
-
Sana kim dedi niye dedi ara dedi bul dedi
buldun da ne oldu
peki off dedi üff dedi arada bi titredi 0 sesine ne oldu
***
Geriye dönerse zaman yaşarız aşkımızı hemen oldu
Ne söylüyosun be anam, ben gideli aylar oldu
Ee biliyorum ki dönerse zaman yaşarız aşkımızı hemen oldu
Ne söylüyosun be anam ben gideli aylar oldu
***
Ama gözlerim doldu gözlerim doldu
Böyle tatlı sözler duymayalı çok zaman oldu
Yine beklenen oldu kötü son seni buldu
Böyle komik bir surat görmeyeli çok zaman oldu
***
sana kim dedi niye dedi ara dedi bul dedi buldun da ne oldu
peki kem dedi küm dedi arada bi hımm dedi o çenene ne oldu
***
sana kim dedi niye dedi yine dedi gör dedi gördünde ne oldu
peki off dedin üff dedin arada bi titredin o sesine ne oldu
***
Geriye dönerse zaman yaşarız aşkımızı hemen oldu
Ne söylüyosun be anam ben gideli aylar oldu
Ama gözlerim doldu gözlerim doldu
Böyle tatlı sözler duymayalı çok zaman oldu
yine beklenen oldu kötü son seni buldu
Böyle komik bir surat görmeyeli çok zaman oldu
***
sana kim dedi niye dedi ara dedi bul dedi buldun da ne oldu
peki kem dedi küm dedi arada bi hımm dedi o çenene ne oldu
***
sana kim dedi niye dedi yine dedi gör dedi gördünde ne oldu
peki off dedin üff dedin arada bi titredin imajına ne oldu
***
olduu...
-
Çaresiz bakma bana, ne olur, yalvarırım
Ayrılık yakın gibi, her halinden anlarım
Çaresiz bakma bana, ne olur, yalvarırım
Ayrılık yakın gibi, ben sevenim, anlarım
Ben ağlarım, sen yak resimleri
Ben unutmam hayatım sevdiğim o gözleri
Bu şehir beni yine sana hapsetti
Çaresiz beklerim her seven gibi
Oo-ooff
Vuruldum kaç kere yalancı aşklara
Yüreğim alışır sensiz dayanmaya
Ne yangınlar gördüm bu sevda uğruna
Al ahımı da, götür tanrı huzuruna
Vuruldum kaç kere yalancı aşklara
Yüreğim alışır sensiz dayanmaya
Ne yangınlar gördüm bu sevda uğruna
Al ahımı da, götür tanrı huzuruna
Çaresiz bakma bana, ne olur, yalvarırım
Ayrılık yakın gibi, ben sevenim, anlarım
Ben ağlarım, sen yak resimleri
Ben unutmam hayatım sevdiğim o gözleri
Bu şehir beni yine sana hapsetti
Çaresiz beklerim her seven gibi
Ben ağlarım, sen yak resimleri
Ben unutmam hayatım sevdiğim o gözleri
Bu şehir beni yine sana hapsetti
Çaresiz beklerim her seven gibi
Oo-ooff
Vuruldum kaç kere yalancı aşklara
Yüreğim alışır sensiz dayanmaya
Ne yangınlar gördüm bu sevda uğruna
Al ahımı da, götür tanrı huzuruna
Vuruldum kaç kere yalancı aşklara
Yüreğim alışır sensiz dayanmaya
Ne yangınlar gördüm bu sevda uğruna
Al ahımı da, götür tanrı huzuruna
Vuruldum kaç kere yalancı aşklara
Yüreğim alışır sensiz dayanmaya
Ne yangınlar gördüm bu sevda uğruna
Al ahımı da, götür tanrı huzuruna
-
Çektiğim acıların aynısından sana da ısmarladım
Borçlu kalmayı sevmem bilirsin bi sana geç kaldım
Ben yaşadıkça çıldıracaksın ihtimal derim
Verdiğim rahatsızlıktan dolayı çok özür dilerim
***
İlk değil ki insanın şeytana uyması
Zordur hep gidenlerin kalanları duyması
Acım kalır sana pişmanlığımdan
Bir yalan uydur hadi bana en doğrusundan
***
Aşk adamı evire çevire döver
İhaneti böyle yüreği döner
Sen öğrettin bana gururlanmayı
Söyle o şarkıyı bir teselli ver
-
Korkma, dön de bak unuttuğun yüzüme
Korkma, dön de bak yarısı yanık resmime
Bir nefes daha çekiyorum aşkını içime
***
Artık yalnız kalan hatıralarla bu gece
İçimde sancılar, tarifi yok
Terkedip giden duyguların adresi yok
Tam unutmaya alışırken seni
Her yanımda sen, herşeyi mahveder gibi
***
Unut kalbim, adını bile unut
Yak içinde kalmasın ne aşk ne de umut
Gün olur hasret, çekilir gider sabret
Hayat sorar hesabını, yaşanmadı farzet
***
Unut kalbim, adını bile unut
Yak içinde kalmasın ne aşk ne de umut
Gün olur hasret, çekilir gider sabret
Hüzün dolu o günleri yaşanmadı farzet]
***
Artık yalnız kalan hatıralarla bu gece
İçimde sancılar, tarifi yok
Terkedip giden duyguların adresi yok
Tam unutmaya alışırken seni
Her yanımda sen, herşeyi mahveder gibi
-
Gel otur yanıma
Yorulmuşsundur uzaklarda
Söylemedim mi sana
Döneceksin diye kollarıma
***
Yok yok af dileme
Kolay değil affedemem perişan olsan bile
Yok aşk dileme kalmadı hiç
Olsa bile yazık etmem senle
Bu yürek artık senin değil
***
Unutuldun
Artık sen diye bişey yok
Bakıyorum çabuk yoruldun
Aşk senin neyine ettiğini buldun
***
Tanrım affeder mi kahredip çekip gidenleri
Kalmadı cesaretim ben affetmem seni
Tanrım affeder mi kahredip kaçıp gidenleri
Yıkılmadı esaretim ben affetmem seni