Gökhan Tepe

Can Özüm Şarkı Sözleri
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Bak, ağlıyorum kaderime
Yeniden yazamam, günahım ne?
Düşüyor çığ gibi üstüme
Yaralı, kırgın ümitlerim
***
Can özüm söyle
Adaletin ne?
Veremem seni kimselere, ah
Ben kime ne derim şimdi?
Sen ellerin göz bebeği
***
Olmuyor gülüşünü görmeden
Son dileğim, koynunda öleyim
***
Ben kime ne derim şimdi?
Sen ellerin göz bebeği
Olmuyor gülüşünü görmeden
Son dileğim, koynunda öleyim, of
***
Bak, ağlıyorum kaderime
Yeniden yazamam, günahım ne?
Düşüyor çığ gibi üstüme
Yaralı, kırgın ümitlerim
***
Can özüm söyle
Adaletin ne?
Veremem seni kimselere, ah
Ben kime ne derim şimdi?
Sen ellerin göz bebeği
***
Olmuyor gülüşünü görmeden
Son dileğim, koynunda öleyim
***
Ben kime ne derim şimdi?
Sen ellerin göz bebeği
Olmuyor gülüşünü görmeden
Son dileğim, koynunda öleyim
***
Ben kime ne derim şimdi?
Sen ellerin göz bebeği
Olmuyor
Of, of
***
Ben kime ne derim şimdi?
Sen ellerin göz bebeği
Olmuyor