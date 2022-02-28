Gökhan Tepe

Bak, ağlıyorum kaderime Yeniden yazamam, günahım ne? Düşüyor çığ gibi üstüme Yaralı, kırgın ümitlerim *** Can özüm söyle Adaletin ne? Veremem seni kimselere, ah Ben kime ne derim şimdi? Sen ellerin göz bebeği *** Olmuyor gülüşünü görmeden Son dileğim, koynunda öleyim *** Ben kime ne derim şimdi? Sen ellerin göz bebeği Olmuyor gülüşünü görmeden Son dileğim, koynunda öleyim, of *** Bak, ağlıyorum kaderime Yeniden yazamam, günahım ne? Düşüyor çığ gibi üstüme Yaralı, kırgın ümitlerim *** Can özüm söyle Adaletin ne? Veremem seni kimselere, ah Ben kime ne derim şimdi? Sen ellerin göz bebeği *** Olmuyor gülüşünü görmeden Son dileğim, koynunda öleyim *** Ben kime ne derim şimdi? Sen ellerin göz bebeği Olmuyor gülüşünü görmeden Son dileğim, koynunda öleyim *** Ben kime ne derim şimdi? Sen ellerin göz bebeği Olmuyor Of, of *** Ben kime ne derim şimdi? Sen ellerin göz bebeği Olmuyor