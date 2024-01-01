Gökhan Tepe

-
Cevapsız aramalı
Ayrılıktan yaralı bi duygu bu
Kesik kesik gidip gelen
Ne yapsam yaramadı
Hiç gücüm kalmadı
Ki sonbahar esip esip de gürleyen
Boşa koydum olmadı
Bolu zaten olmadı
Çilem ne zaman bitecek
Bilemem henüz dolmadı
Buralardan kaçmalı
Ya da git gide yanmalı
Dualarında bi faydası olmadı ama olmalı
Allah'ım güç ver bu rüyadan uyanmaya
Bunca acıya dayanmaya
Yeniden aşka inanmaya
Allah'ım güç ver bu rüyadan uyanmaya
Bunca acıya dayanmaya
Yeniden aşka inanmaya
Allah'ım güç ver offf
Cevapsız aramalı
Ayrılıktan yaralı bi duygu bu
Kesik kesik gidip gelen
Ne yapsam yaramadı
Hiç gücüm kalmadı
Ki esip esip de gürleyen
Boşa koydum olmadı
Bolu zaten olmadı
Çilem ne zaman bitecek
Bilemem henüz dolmadı
Buralardan kaçmalı
Dualarında bi faydası olmadı ama olmalı
Allah'ım güç ver bu rüyadan uyanmaya
Bunca acıya dayanmaya
Yeniden aşka inanmaya
Allah'ım güç ver bu rüyadan uyanmaya
Bunca acıya dayanmaya
Yeniden aşka inanmaya
Allah'ım güç ver bu rüyadan uyanmaya
Bunca acıya dayanmaya
Yeniden aşka inanmaya
Allah'ım güç ver bu rüyadan uyanmaya
Bunca acıya dayanmaya
Yeniden aşka inanmaya
Allah'ım güç ver bu rüyadan uyanmaya
Bunca acıya dayanmaya
Yeniden aşka inanmaya
Allah'ım güç ver bu rüyadan uyanmaya
Bunca acıya dayanmaya
Yeniden aşka inanmaya
Allah'ım güç ver
-
O kadar oldu mu sahi?
Yıllar mı geçti üstünden?
Sadece bir kaç yalan önceydi
Sanki son görüşmemiz
***
Sahiden unuttuk mu?
Tutunca başka ellerden
Belki de bir kaç beden önceydi
Senle son sevişmemiz
***
Kimlerden ayrıldık
Kime döndük yüzümüzü
Yalandan sevmelerle, kapattık gözümüzü
***
Durup bir an sorsaydık
Kalbimize ikimizi
O yalan söylemez, saklardı bizi
***
Ben çok sevdim göz bebeğim
Her ne yaşadıysan fark etmez
Sıkılırsan kaç gel yanıma
Benden sana zarar gelmez
***
Çok sevdim göz bebeğim
Her ne yaşadıysan fark etmez
Sıkılırsan kaç gel yanıma
Benden sana zarar gelmez
***
O kadar oldu mu sahi?
Yıllar mı geçti üstünden?
Sadece bir kaç yalan önceydi
Sanki son görüşmemiz
***
Sahiden unuttuk mu?
Tutunca başka ellerden
Belki de bir kaç beden önceydi
Senle son sevişmemiz
***
Kimlerden ayrıldık
Kime döndük yüzümüzü
Yalandan sevmelerle, kapattık gözümüzü
***
Durup bir an sorsaydık
Kalbimize ikimizi
O yalan söylemez, saklardı bizi
***
Ben çok sevdim göz bebeğim
Her ne yaşadıysan fark etmez
Sıkılırsan kaç gel yanıma
Benden sana zarar gelmez
***
Çok sevdim göz bebeğim
Her ne yaşadıysan fark etmez
Sıkılırsan kaç gel yanıma
Benden sana zarar gelmez
***
Çok sevdim
-
Yaprağın rengi sarıya dönünce
Bilir ki yakındır düşmesi
Ele ne geçer ki dalına küsünce
Ayrılığın yok ki çaresi
***
Alışığım düşmelere ama
Yine yürek bu dayanmak istiyor
Tutunabilirse rüzgârlarına
Kara kışa kaderine kafa tutuyor
***
Alışığım bitmelere ama
Yine yürek bu yaranmak istiyor
Soyunabilirse yağmurlarına
Sırılsıklam yine seni seviyor
***
Tut elimi sıkıca sarıl bana
Daha iyiyiz biz yan yana
Bana bir güvensen, şu kışı geçirsem
Söz daha güzeliz baharda
***
Tut elimi sıkıca sarıl bana
Daha iyiyiz biz yan yana
Bana bir güvensen, şu kışı geçirsem
Söz daha güzeliz baharda
***
Yaprağın rengi sarıya dönünce
Bilir ki yakındır düşmesi
Ele ne geçer ki dalına küsünce
Ayrılığın yok ki çaresi
***
Alışığım düşmelere ama
Yine yürek bu dayanmak istiyor
Tutunabilirse rüzgârlarına
Kara kışa kaderine kafa tutuyor
***
Alışığım bitmelere ama
Yine yürek bu yaranmak istiyor
Soyunabilirse yağmurlarına
Sırılsıklam yine seni seviyor
***
Tut elimi sıkıca sarıl bana
Daha iyiyiz biz yan yana
Bana bir güvensen, şu kışı geçirsem
Söz daha güzeliz baharda
***
Tut elimi sıkıca sarıl bana
Daha iyiyiz biz yan yana
Bana bir güvensen, şu kışı geçirsem
Söz daha güzeliz baharda
-
Biri önünde, biri ardında
Ne çok seven öldü yolunda.
Sana kırmızı halılar serdiler,
Adam oldun ya bu oyunda.
***
Gülmeyi kendine siper ettin,
İşin olmadı ağlayanla.
Ki varsa aşkın adaleti,
Ödeyeceksin bir gün ihaneti.
***
Bozmak için laneti, vazgeçtim aşkından.
***
Yan... Yan...
Yan sabahlara kadar ki;
Uyan!
İnan düşünme hiç,
Çıktın hayatımdan.
***
Yan...
Yan sabahlara kadar ki;
Uyan!
Şu an tarih yazsın,
Çıktım hayatından.
-
Kim bilir ne kadar çok?
Ne kadar az kalmış geçiyor ömür?
Kaç gece? ya da kaç gün?
Ne kadar dün varmış kim bilir?
***
Bilmez kimseler bilmez gölgeler
Sorsam söylemez herkes bir haber
Onsuz gözlerim gülmez mi kader
Sen söyle
***
Yalan olur ne söylesem yalan
Yalan olur
Birini bulur yürek
Seni de siler zaman ikimizde kurtulur
Yazılır yeni bir aşk çaresi tabi biraz
İçimizde burkulur
Yalan olur ne söylesem yalan
***
Kim bilir ne kadar çok?
Ne kadar az kalmış geçiyor ömür?
Kaç gece? ya da kaç gün?
Ne kadar dün varmış kim bilir?
***
Bilmez kimseler bilmez gölgeler
Sorsam söylemez herkes bir haber
Onsuz gözlerim gülmez mi kader
Sen söyle
***
Yalan olur ne söylesem yalan
Yalan olur
Birini bulur yürek
Seni de siler zaman ikimizde kurtulur
Yazılır yeni bir aşk çaresi tabi biraz
İçimizde burkulur
***
Birini bulur yürek
Seni de siler zaman ikimizde kurtulur
Yazılır yeni bir aşk çaresi tabi biraz
İçimizde burkulur
Yalan olur ne söylesem yalan
-
Hadi bi şeytana uy da sokul bana
Günahım aşka sözüm geçmez
Bi kere rüzgâra değdi de yandı ya
İki gözüm yazık ağlaya, ağlaya
Seni arar adres bilmez
Kederi hasrete bağlaya, bağlaya
Bir ömür geçmez
Yoluna bin kere ölmek var
Aşkın ilmine sövmek var
Yapma kalbime kıyma boş yere
Yokluğunda bu dünya dar
Deli yürek seni ezdirmez
Kaderi kendine güldürmez
Azıcık aşk bizi öldürmez
Gittiğin gün bittiğim anda
Bu gece talihi baştan yaz
Sev o kadar da canın yanmaz
Sabaha hiç bi şeyim kalmaz
Gel de tekrar dönsün dünya
Hadi bi şeytana uy da sokul bana
Günahım aşka sözüm geçmez
Bi kere rüzgâra değdi de yandı ya
İki gözüm yazık ağlaya, ağlaya
Seni arar adres bilmez
Kederi hasrete bağlaya, bağlaya
Yoluna bin kere ölmek var
Aşkın ilmine sövmek var
Yapma kalbime kıyma boş yere
Yokluğunda bu dünya dar
Deli yürek seni ezdirmez
Kaderi kendine güldürmez
Azıcık aşk bizi öldürmez
Gün bittiğim anda
Bu gece talihi baştan yaz
Sev o kadar da canın yanmaz
Sabaha hiç bi şeyin kalmaz
Gel de tekrar dönsün dünya
Deli yürek seni ezdirmez
Kaderi kendine güldürmez
Bu gece talihi baştan yaz
Sev o kadar da canın yanmaz
Sabaha hiç bi şeyin kalmaz
Gel de tekrar dönsün dünyam
-
O kadar oldu mu sahi?
Yıllar mı geçti üstünden?
Sadece bir kaç yalan önceydi
Sanki son görüşmemiz
***
Sahiden unuttuk mu?
Tutunca başka ellerden
Belki de bir kaç beden önceydi
Senle son sevişmemiz
***
Kimlerden ayrıldık
Kime döndük yüzümüzü
Yalandan sevmelerle, kapattık gözümüzü
***
Durup bir an sorsaydık
Kalbimize ikimizi
O yalan söylemez, saklardı bizi
***
Ben çok sevdim göz bebeğim
Her ne yaşadıysan fark etmez
Sıkılırsan kaç gel yanıma
Benden sana zarar gelmez
***
Çok sevdim göz bebeğim
Her ne yaşadıysan fark etmez
Sıkılırsan kaç gel yanıma
Benden sana zarar gelmez
***
O kadar oldu mu sahi?
Yıllar mı geçti üstünden?
Sadece bir kaç yalan önceydi
Sanki son görüşmemiz
***
Sahiden unuttuk mu?
Tutunca başka ellerden
Belki de bir kaç beden önceydi
Senle son sevişmemiz
***
Kimlerden ayrıldık
Kime döndük yüzümüzü
Yalandan sevmelerle, kapattık gözümüzü
***
Durup bir an sorsaydık
Kalbimize ikimizi
O yalan söylemez, saklardı bizi
***
Ben çok sevdim göz bebeğim
Her ne yaşadıysan fark etmez
Sıkılırsan kaç gel yanıma
Benden sana zarar gelmez
***
Çok sevdim göz bebeğim
Her ne yaşadıysan fark etmez
Sıkılırsan kaç gel yanıma
Benden sana zarar gelmez
***
Çok sevdim
-
O kadar oldu mu sahi?
Yıllar mı geçti üstünden?
Sadece bir kaç yalan önceydi
Sanki son görüşmemiz
***
Sahiden unuttuk mu?
Tutunca başka ellerden
Belki de bir kaç beden önceydi
Senle son sevişmemiz
***
Kimlerden ayrıldık
Kime döndük yüzümüzü
Yalandan sevmelerle, kapattık gözümüzü
***
Durup bir an sorsaydık
Kalbimize ikimizi
O yalan söylemez, saklardı bizi
***
Ben çok sevdim göz bebeğim
Her ne yaşadıysan fark etmez
Sıkılırsan kaç gel yanıma
Benden sana zarar gelmez
***
Çok sevdim göz bebeğim
Her ne yaşadıysan fark etmez
Sıkılırsan kaç gel yanıma
Benden sana zarar gelmez
***
O kadar oldu mu sahi?
Yıllar mı geçti üstünden?
Sadece bir kaç yalan önceydi
Sanki son görüşmemiz
***
Sahiden unuttuk mu?
Tutunca başka ellerden
Belki de bir kaç beden önceydi
Senle son sevişmemiz
***
Kimlerden ayrıldık
Kime döndük yüzümüzü
Yalandan sevmelerle, kapattık gözümüzü
***
Durup bir an sorsaydık
Kalbimize ikimizi
O yalan söylemez, saklardı bizi
***
Ben çok sevdim göz bebeğim
Her ne yaşadıysan fark etmez
Sıkılırsan kaç gel yanıma
Benden sana zarar gelmez
***
Çok sevdim göz bebeğim
Her ne yaşadıysan fark etmez
Sıkılırsan kaç gel yanıma
Benden sana zarar gelmez
***
Çok sevdim
-
Yine yollardayım,
Bulamadım kendimi.
Yaralı kuşlar gibi,
Saramadım kalbimi.
***
Ah zaman dursana,
Yalandan olsa da.
İhtimallerle geçti bak bir ömür,
Bana bir gülsene.
***
Olmuyor, olmuyor, gülmüyor şu yüzüm
Yardan ayrı, serden ayrı.
Talihsizmiş yazım, gecelerim çok uzun
Dayanamam ben gayrı.
Yaşayamam ben gayrı.
-
Sen ve ben iki zor aşık.
Ne güzleri baharla aştık.
Kaderin sokaklarında,
Sevişip savaştık.
***
Bir rüya, bir hayal gibi,
Şimdi bizden uzaklarda,
İki eski sevdalı,
Meçhule karıştık.
***
Büyük resimlerde
Küçücük detaylarken,
Bize yeterdi aşk.
Nasıl vedalaştık?
***
Ya gel desem sana yürekten,
Kaç bela gelir peşinden?
Yok sayıp geçenleri,
Aramak geliyor içimden.
***
Belki bir gece kapında,
Belki de sabah yanımda.
Her şey eskisi gibi,
Duruyor mu sol yanında?