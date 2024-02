Gökhan Tepe

Dans Edelim Müzik dans ışık kalabalık ve sen Duruyorsun öylece yerinde Güzelliğinin farkındayım İçim gidiyor her görüşümde *** Yanına sokulup bir dokunabilsem Kanına karışıp içine süzülsem Ne soru ne cevap hiç gerek yok Gece çok uzun şimdi sadece *** Gel soluk soluğa Terlesin her yerin Gözlerim teninde Gece çok uzun sen de istiyorsun *** Müzik dans ışık kalabalık ve sen Duruyorsun öylece yerinde Güzelliğinin farkındayım İçim gidiyor her görüşümde *** Yanına sokulup bir dokunabilsem Kanına karışıp içine süzülsem Ne soru ne cevap hiç gerek yok Gece çok uzun şimdi sadece *** Gel soluk soluğa Terlesin her yerin Gözlerim teninde Gece çok uzun sen de istiyorsun

Çok Özlüyorum Seni Sevgilim bizi böyle ayrı koyan Kadere boyun eğdik bile bile yenildik Kırıcıydık üstelik sevgimize alışkanlık diye diye *** Arıyorum geçip giden zamanda Kayboluverdin bir anda Şimdi ne olduk seninle biz? *** Biliyorum döneceksin bir anda Dün gece gördüm rüyamda İnan çok özlüyorum seni *** Ben zaten senden gelen her çileyi, her kederi Kabullendim sen gittiğin günden beri Bazen duyarsan sitemli sözlerimi, bağışla Çünkü çok özlüyorum seni *** Ben zaten senden gelen her çileyi, her kederi Kabullendim sen gittiğin günden beri Bazen duyarsan sitemli sözlerimi, bağışla Çünkü çok özlüyorum seni *** Sevgilim bizi böyle ayrı koyan Kadere boyun eğdik bile bile yenildik Kırıcıydık üstelik sevgimize alışkanlık diye diye *** Arıyorum geçip giden zamanda Kayboluverdin bir anda Şimdi ne olduk seninle biz? *** Biliyorum döneceksin bir anda Dün gece gördüm rüyamda İnan çok özlüyorum seni *** Ben zaten senden gelen her çileyi her kederi Kabullendim sen gittiğin günden beri Bazen duyarsan sitemli sözlerimi, bağışla Çünkü çok özlüyorum seni *** Ben zaten senden gelen her çileyi, her kederi Kabullendim sen gittiğin günden beri Bazen duyarsan sitemli sözlerimi, bağışla Çünkü çok özlüyorum seni *** Ben zaten senden gelen her çileyi, her kederi Kabullendim sen gittiğin günden beri Bazen duyarsan sitemli sözlerimi, bağışla Çünkü çok özlüyorum seni *** Yanıyorum, kül de yok duman da Bir sızı var ta şuramda İnan çok özlüyorum seni

Hasretim Ah hayat çabuk geçiyor Çaresiz her şey değişiyor Bildiğim tek bir şey var Yazık ömür sensiz bitiyor *** Bu yüzden dön bana Bu yüzden ah dön bana *** Hasretim benim bin yıllık esaretim Yerine kimseleri sevmedim, sevemedim Engel mi gururun, öfken hiç dinmedi mi Dayanamaz gururum dön geri *** Hasretim benim bin yıllık esaretim Yerine kimseleri sevmedim sevemedim Engel mi gururun, öfken hiç dinmedi mi Dayanamaz gururum dön geri *** Ah zaman çabuk geçiyor Çaresiz insan değişiyor Bildiğim tek bir şey var Yazık ömür sensiz bitiyor *** Bu yüzden dön bana Olmuyor sensiz dön bana *** Hasretim benim bin yıllık esaretim Yerine kimseleri sevmedim, sevemedim Engel mi gururun, öfken hiç dinmedi mi Dayanamaz gururum dön geri *** Hasretim benim bin yıllık esaretim Yerine kimseleri sevmedim sevemedim Engel mi gururun, öfken hiç dinmedi mi Dayanamaz yüreğim, dön geri

Vur Sağına soluna bir baksana Ne kadar aşk var ki boş dünyada Kimisi kendini saklamış Kimisi anlamıyor hayattan *** Sende başka bir şey var Sende başka bir tat var Bebeğim kokunda havanda Kul olmalı yolunda ** Bende başka bir kalp var Aşka başka bir yol var Bebeğim tenimde kanımda Tek ol şu hayatımda *** Vur, yüreğim dağılsın Vur, feleğim şaşırsın Sensizlik hükümse Kalemim kırılsın *** Vur, yüreğim dağılsın Vur, feleğim şaşırsın Sensizlik hükümse Kalemim kırılsın Vur *** Vur Vur Vur *** Sağına soluna bir baksana Ne kadar aşk var ki boş dünyada Kimisi kendini haklamış Kimisi dem vuruyor yalandan *** Sende başka bir şey var Sende başka bir tat var Bebeğim kokunda havanda Kul olmalı yolunda *** Bende başka bir kalp var Aşka başka bir yol var Bebeğim tenimde kanımda Tek ol şu hayatımda *** Vur, yüreğim dağılsın Vur, feleğim şaşırsın Sensizlik hükümse Kalemim kırılsın *** Vur, yüreğim dağılsın Vur, feleğim şaşırsın Sensizlik hükümse Kalemim kırılsın *** Vur, yüreğim dağılsın Vur, feleğim şaşırsın Sensizlik hükümse Kalemim kırılsın *** Yar güven bana inan bana yalanım varsa Vur, yüreğim dağılsın Vur, feleğim şaşırsın Sensizlik hükümse Kalemim kırılsın *** Vur, yüreğim dağılsın Vur, feleğim şaşırsın Sensizlik hükümse Kalemim kırılsın *** Vur, yüreğim dağılsın Vur, feleğim şaşırsın Sensizlik hükümse Kalemim kırılsın *** Vur, yüreğim dağılsın Vur, feleğim şaşırsın Sensizlik hükümse Kalemim kırılsın Vur

Beyaz Sayfa Issız bir gecenin koynunda Umutlar azalır zamanla Issız bir gecenin koynunda Umutlar azalır zamanla Direnir şehrin ışıkları İnat içimdeki karanlığa Acımaz yüzsüz hayallerim Getirir yine seni bana, of Bu nasıl bi' sevda Her yanı katran kara Sanki bu dünyada değilim Varlığım paramparça Bir ihtimal daha verir mi aşk bana? Güldürmedi kader, günahı boynuna Ölmeden şu kara bahtıma Bir beyaz sayfa açar mı bilmem Güneşim doğmaz, bitmiyor gecem Takılıp kalmış boynuma elem Ölmeden şu kara bahtıma Bir beyaz sayfa açar mı bilmem, of Issız bir gecenin koynunda Umutlar azalır zamanla Direnir şehrin ışıkları İnat içimdeki karanlığa Acımaz yüzsüz hayallerim Getirir yine seni bana, of Bu nasıl bi' sevda Her yanı katran kara Sanki bu dünyada değilim Varlığım paramparça Bir ihtimal daha verir mi aşk bana? Güldürmedi kader, günahı boynuna Ölmeden şu kara bahtıma Bir beyaz sayfa açar mı bilmem Güneşim doğmaz, bitmiyor gecem Takılıp kalmış boynuma elem Ölmeden şu kara bahtıma Bir beyaz sayfa açar mı bilmem, of

Senden Sonra Deli gözlerin aklıma geldikce duramam Firar uykular her gece kendimi alamam Yeni bir hayatı düşünmek imkansız Artık hayatım senden önce ve *** Bu şehirde yalnızlığa sarılıp tutunmak Kolay değil çarem inan seni sensiz yaşamak Ne savaşlar aşklarla bitti ne olur inansak Kime ne bir gün kaldığımız yerden başlasak *** Yüreğim yollarda ararım heryerde İzini her an bir gün başlar yeni bir duyguyla Geçmişi unutup uçarız yine yeni bir aşka Deli gözlerin aklıma geldikce duramam *** Firar uykular her gece kendimi alamam Yeni bir hayatı düşünmek imkansız Artık hayatım senden önce ve Bu şehirde yalnızlığa sarılıp tutunmak *** Kolay değil çarem inan seni sensiz yaşamak Ne savaşlar aşklarla bitti ne olur inansak Kime ne bir gün kaldığımız yerden başlasak Yüreğim yollarda ararım heryerde İzini her an bir gün başlar yeni bir duyguyla