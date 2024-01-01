Gökhan Tepe

-
Müzik dans ışık kalabalık ve sen
Duruyorsun öylece yerinde
Güzelliğinin farkındayım
İçim gidiyor her görüşümde
***
Yanına sokulup bir dokunabilsem
Kanına karışıp içine süzülsem
Ne soru ne cevap hiç gerek yok
Gece çok uzun şimdi sadece
***
Gel soluk soluğa
Terlesin her yerin
Gözlerim teninde
Gece çok uzun sen de istiyorsun
***
Müzik dans ışık kalabalık ve sen
Duruyorsun öylece yerinde
Güzelliğinin farkındayım
İçim gidiyor her görüşümde
***
Yanına sokulup bir dokunabilsem
Kanına karışıp içine süzülsem
Ne soru ne cevap hiç gerek yok
Gece çok uzun şimdi sadece
***
Gel soluk soluğa
Terlesin her yerin
Gözlerim teninde
Gece çok uzun sen de istiyorsun
-
Sevgilim bizi böyle ayrı koyan
Kadere boyun eğdik bile bile yenildik
Kırıcıydık üstelik sevgimize alışkanlık diye diye
***
Arıyorum geçip giden zamanda
Kayboluverdin bir anda
Şimdi ne olduk seninle biz?
***
Biliyorum döneceksin bir anda
Dün gece gördüm rüyamda
İnan çok özlüyorum seni
***
Ben zaten senden gelen her çileyi, her kederi
Kabullendim sen gittiğin günden beri
Bazen duyarsan sitemli sözlerimi, bağışla
Çünkü çok özlüyorum seni
***
Ben zaten senden gelen her çileyi, her kederi
Kabullendim sen gittiğin günden beri
Bazen duyarsan sitemli sözlerimi, bağışla
Çünkü çok özlüyorum seni
***
Sevgilim bizi böyle ayrı koyan
Kadere boyun eğdik bile bile yenildik
Kırıcıydık üstelik sevgimize alışkanlık diye diye
***
Arıyorum geçip giden zamanda
Kayboluverdin bir anda
Şimdi ne olduk seninle biz?
***
Biliyorum döneceksin bir anda
Dün gece gördüm rüyamda
İnan çok özlüyorum seni
***
Ben zaten senden gelen her çileyi her kederi
Kabullendim sen gittiğin günden beri
Bazen duyarsan sitemli sözlerimi, bağışla
Çünkü çok özlüyorum seni
***
Ben zaten senden gelen her çileyi, her kederi
Kabullendim sen gittiğin günden beri
Bazen duyarsan sitemli sözlerimi, bağışla
Çünkü çok özlüyorum seni
***
Ben zaten senden gelen her çileyi, her kederi
Kabullendim sen gittiğin günden beri
Bazen duyarsan sitemli sözlerimi, bağışla
Çünkü çok özlüyorum seni
***
Yanıyorum, kül de yok duman da
Bir sızı var ta şuramda
İnan çok özlüyorum seni
-
Ah hayat çabuk geçiyor
Çaresiz her şey değişiyor
Bildiğim tek bir şey var
Yazık ömür sensiz bitiyor
***
Bu yüzden dön bana
Bu yüzden ah dön bana
***
Hasretim benim bin yıllık esaretim
Yerine kimseleri sevmedim, sevemedim
Engel mi gururun, öfken hiç dinmedi mi
Dayanamaz gururum dön geri
***
Hasretim benim bin yıllık esaretim
Yerine kimseleri sevmedim sevemedim
Engel mi gururun, öfken hiç dinmedi mi
Dayanamaz gururum dön geri
***
Ah zaman çabuk geçiyor
Çaresiz insan değişiyor
Bildiğim tek bir şey var
Yazık ömür sensiz bitiyor
***
Bu yüzden dön bana
Olmuyor sensiz dön bana
***
Hasretim benim bin yıllık esaretim
Yerine kimseleri sevmedim, sevemedim
Engel mi gururun, öfken hiç dinmedi mi
Dayanamaz gururum dön geri
***
Hasretim benim bin yıllık esaretim
Yerine kimseleri sevmedim sevemedim
Engel mi gururun, öfken hiç dinmedi mi
Dayanamaz yüreğim, dön geri
-
Sağına soluna bir baksana
Ne kadar aşk var ki boş dünyada
Kimisi kendini saklamış
Kimisi anlamıyor hayattan
***
Sende başka bir şey var
Sende başka bir tat var
Bebeğim kokunda havanda
Kul olmalı yolunda
**
Bende başka bir kalp var
Aşka başka bir yol var
Bebeğim tenimde kanımda
Tek ol şu hayatımda
***
Vur, yüreğim dağılsın
Vur, feleğim şaşırsın
Sensizlik hükümse
Kalemim kırılsın
***
Vur, yüreğim dağılsın
Vur, feleğim şaşırsın
Sensizlik hükümse
Kalemim kırılsın
Vur
***
Vur
Vur
Vur
***
Sağına soluna bir baksana
Ne kadar aşk var ki boş dünyada
Kimisi kendini haklamış
Kimisi dem vuruyor yalandan
***
Sende başka bir şey var
Sende başka bir tat var
Bebeğim kokunda havanda
Kul olmalı yolunda
***
Bende başka bir kalp var
Aşka başka bir yol var
Bebeğim tenimde kanımda
Tek ol şu hayatımda
***
Vur, yüreğim dağılsın
Vur, feleğim şaşırsın
Sensizlik hükümse
Kalemim kırılsın
***
Vur, yüreğim dağılsın
Vur, feleğim şaşırsın
Sensizlik hükümse
Kalemim kırılsın
***
Vur, yüreğim dağılsın
Vur, feleğim şaşırsın
Sensizlik hükümse
Kalemim kırılsın
***
Yar güven bana inan bana yalanım varsa
Vur, yüreğim dağılsın
Vur, feleğim şaşırsın
Sensizlik hükümse
Kalemim kırılsın
***
Vur, yüreğim dağılsın
Vur, feleğim şaşırsın
Sensizlik hükümse
Kalemim kırılsın
***
Vur, yüreğim dağılsın
Vur, feleğim şaşırsın
Sensizlik hükümse
Kalemim kırılsın
***
Vur, yüreğim dağılsın
Vur, feleğim şaşırsın
Sensizlik hükümse
Kalemim kırılsın
Vur
-
Issız bir gecenin koynunda
Umutlar azalır zamanla
Issız bir gecenin koynunda
Umutlar azalır zamanla
Direnir şehrin ışıkları
İnat içimdeki karanlığa
Acımaz yüzsüz hayallerim
Getirir yine seni bana, of
Bu nasıl bi' sevda
Her yanı katran kara
Sanki bu dünyada değilim
Varlığım paramparça
Bir ihtimal daha verir mi aşk bana?
Güldürmedi kader, günahı boynuna
Ölmeden şu kara bahtıma
Bir beyaz sayfa açar mı bilmem
Güneşim doğmaz, bitmiyor gecem
Takılıp kalmış boynuma elem
Ölmeden şu kara bahtıma
Bir beyaz sayfa açar mı bilmem, of
Issız bir gecenin koynunda
Umutlar azalır zamanla
Direnir şehrin ışıkları
İnat içimdeki karanlığa
Acımaz yüzsüz hayallerim
Getirir yine seni bana, of
Bu nasıl bi' sevda
Her yanı katran kara
Sanki bu dünyada değilim
Varlığım paramparça
Bir ihtimal daha verir mi aşk bana?
Güldürmedi kader, günahı boynuna
Ölmeden şu kara bahtıma
Bir beyaz sayfa açar mı bilmem
Güneşim doğmaz, bitmiyor gecem
Takılıp kalmış boynuma elem
Ölmeden şu kara bahtıma
Bir beyaz sayfa açar mı bilmem, of
-
Deli gözlerin aklıma geldikce duramam
Firar uykular her gece kendimi alamam
Yeni bir hayatı düşünmek imkansız
Artık hayatım senden önce ve
***
Bu şehirde yalnızlığa sarılıp tutunmak
Kolay değil çarem inan seni sensiz yaşamak
Ne savaşlar aşklarla bitti ne olur inansak
Kime ne bir gün kaldığımız yerden başlasak
***
Yüreğim yollarda ararım heryerde
İzini her an bir gün başlar yeni bir duyguyla
Geçmişi unutup uçarız yine yeni bir aşka
Deli gözlerin aklıma geldikce duramam
***
Firar uykular her gece kendimi alamam
Yeni bir hayatı düşünmek imkansız
Artık hayatım senden önce ve
Bu şehirde yalnızlığa sarılıp tutunmak
***
Kolay değil çarem inan seni sensiz yaşamak
Ne savaşlar aşklarla bitti ne olur inansak
Kime ne bir gün kaldığımız yerden başlasak
Yüreğim yollarda ararım heryerde
İzini her an bir gün başlar yeni bir duyguyla
-
Bugünler çok sıkkın gerçi
Yarınım bilinmez ne bekliyor beni
Gezerim yalnız gecelerde mutluluk peşinde
Ah nasıl olsa bulurum yeni bir aşk
Ama kimseler beni senin gibi sevmezse
***
Ooo
Olmuyor vazgeçtim desem de
Sensizlik geçmiyor unuttum demekle
Yani aklımı raydan çıkardım
***
Çıldırmak iş değil film kopmuş seninle
***
Gezerim yalnız gecelerde mutluluk peşinde
Ah nasıl olsa bulurum yeni bir aşk
Ama kimseler beni senin gibi sevmezse
Olmuyor vazgeçtim desem de
Sensizlik geçmiyor unuttum demekle
Yani aklımı raydan çıkardım
Çıldırmak iş değil film kopmuş seninle