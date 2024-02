Gökhan Tepe

Boş ver arama beni Gözlerim görmesin Tanıma beni istemem Sevmez olsun sevenim Beni ağlattın ya Boş ver arama beni Gözlerim görmesin Tanıma beni istemem Sevmez olsun sevenim Beni ağlattın ya *** Tükendim, gücendim sana İnandım aşkına Boş yere beni kandırma Amaaaan *** Deli yârim bana he de yârim Bu bahara evlenelim Ellerim, gözüm değdi değecek İnadına küsmeyelim *** Boş ver arama beni Gözlerim görmesin Tanıma beni, istemem Sevmez olsun sevenim Beni ağlattın ya *** Tükendim, gücendim sana İnandım aşkına Boş yere beni kandırmaaaa *** Deli yârim bana he de yârim Bu bahara evlenelim Ellerim, gözüm değdi değecek İnadına küsmeyelim

Yıllar geçti gül yüzün görmeyeli Hala aklımda sen silemem Ah uğrunda bekledim yar yolunda Yoksun şimdi neden kollarımda Hala kokuyor tenin her yerimde Ağlar sana gözlerim Yine dalgalan kara bayrağım aşk elinde Sev beni sev bir daha Üşüyor içim al koynuna *** Yârim ne olur Mahkûm etme sensizliğe Bir sen vardın susma söyle Çare yok mu ah bu derde Yârim ne olur Mahkûm etme sensizliğe Bir sen vardın durma öyle Çare sende ne olur *** Yıllar geçti gül yüzün görmeyeli Yoksun şimdi neden kollarımda Hala kokuyor tenin her yerimde Ağlar sana gözlerim Yine dalgalan kara bayrağım aşk elinde Sev beni sev bir daha Üşüyor içim al koynuna *** Yârim ne olur Mahkûm etme sensizliğe Bir sen vardın susma söyle Çare yok mu ah bu derde Yârim ne olur Mahkûm etme sensizliğe Bir sen vardın durma öyle Çare sende ne olur

Günlerdir sensizim Kalbim firarda Bu kadersiz dünyada Her şey yolunda Sevemem Senden başkasını Vazgeçemem ölsem de İnan Duramam gidersen Beni almadan olmaz Seni bana vermediler Ki güzelim Bana yar etmediler Dağlara çıkmış Kalbim güzelim Ferman dinlemeden Seni bana vermediler Ki güzelim Bana yar etmediler Dağlara çıkmış Kalbim güzelim Ferman dinlemeden Beni dinlemeden Günlerdir sensizim Kalbim firarda Bu kadersiz dünyada Her şey yolunda Sevemem Senden başkasını Vazgeçemem ölsem de İnan Duramam gidersen Beni almadan olmaz Seni bana vermediler Ki güzelim Bana yar etmediler Dağlara çıkmış Kalbim güzelim Ferman dinlemeden Seni bana vermediler Ki güzelim Bana yar etmediler Dağlara çıkmış Kalbim güzelim Ferman dinlemeden Sevemem Senden başkasını Vazgeçemem ölsem de İnan Duramam gidersen Beni almadan olmaz Seni bana vermediler Ki güzelim Bana yar etmediler Dağlara çıkmış Kalbim güzelim Ferman dinlemeden Seni bana vermediler Ki güzelim Bana yar etmediler Dağlara çıkmış Kalbim güzelim Ferman dinlemeden Seni bana vermediler Ki güzelim Dağlara çıkmış Kalbim güzelim Seni bana vermediler Ki güzelim Dağlara çıkmış Kalbim güzelim (Ferman dinlemeden)

Uykusuz haram gecelerim Allahım nedir bu çektiğim Her gece bin defa diledim belki Dönecek misin bana yine *** Sorgusuz mahkum gecelerim Ey tanrım nedir bu çektiğim Belkide son defa denedim Ölmek istedim vaz geçerim diye *** Yüzün uzak bana Dünyam siyah yokluğunda Gel gülüm hatalarımla sev Günahlarımla sev Sevabı boynuma *** Kimseye söz etme sevgimden Ölürsem ardından üzülme canım Ellere söz etme Sessizce yitersem ardımdan Kahrolma bir tanem...

Bu yol benim Bu devran benim Elimle çizdiğim Kader benim Bu sevda benim Bu çile benim Seni seven Bu gönül benim *** Kar kıyamet içim dışım Bu ayazda, üşüdüm Yalnız bırakma ne olur Kar kıyamet içim dışım Sen sevgilim beni Yalnız bırakma ne olur *** Yıkıp geçen zamana kızgın, sana dargınım Bir görümlük yüzün vardı onu benden aldın Yıkıp geçen zamana kızgın, sana dargınım Bari sen beni bu zor günlerimde yalnız bırakma canım *** Bu yol benim Bu devran benim Elimle çizdiğim Kader benim *** Bu sevda benim Bu çile benim Seni seven Bu gönül benim *** Kar kıyamet içim dışım Bu ayazda, üşüdüm Yalnız bırakma ne olur Kar kıyamet içim dışım Sen sevgilim beni Yalnız bırakma ne olur *** Yıkıp geçen zamana kızgın, sana dargınım Bir görümlük yüzün vardı onu benden aldın Yıkıp geçen zamana kızgın, sana dargınım Bari sen beni bu zor günlerimde yalnız bırakma canım x2 *** Yalnız bırakma canım aaaah Yalnız bırakma canım *** Bu yol benim Bu devran benim Elimle çizdiğim Kader benim

"Dost, dost", diye nice nicesine sarıldım -Sine sarıldım Benim sadık yârim kara topraktır *** Beyhude dolandım, boşa yoruldum Benim sadık yârim kara topraktır Kara topraktır *** Beyhude dolandım, boşa yoruldum Benim sadık yârim kara topraktır *** Her kim ki olursa, hey dost, bu sırra mazhar Bu sırra mazhar Dünyaya bırakır ölmez bir eser *** Gün gelir Veysel'i, hey dost, bağrına basar Benim sadık yârim kara topraktır Kara topraktır *** Gün gelir Veysel'i, hey can, bağrına basar Benim sadık yârim kara topraktır *** Her türlü isteğim' topraktan aldım Benim sadık yârim kara topraktır Kara topraktır *** Gün gelir Veysel'i, hey dost, bağrına basar Benim sadık yârim kara topraktır Kara topraktır