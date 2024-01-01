Gökhan Tepe

Deli Yarim Boş ver arama beni Gözlerim görmesin Tanıma beni istemem Sevmez olsun sevenim Beni ağlattın ya Boş ver arama beni Gözlerim görmesin Tanıma beni istemem Sevmez olsun sevenim Beni ağlattın ya *** Tükendim, gücendim sana İnandım aşkına Boş yere beni kandırma Amaaaan *** Deli yârim bana he de yârim Bu bahara evlenelim Ellerim, gözüm değdi değecek İnadına küsmeyelim *** Boş ver arama beni Gözlerim görmesin Tanıma beni, istemem Sevmez olsun sevenim Beni ağlattın ya *** Tükendim, gücendim sana İnandım aşkına Boş yere beni kandırmaaaa *** Deli yârim bana he de yârim Bu bahara evlenelim Ellerim, gözüm değdi değecek İnadına küsmeyelim

Mahmure Elinde cımbızı aynası cumbada oturur Mahmure. Çıktı mı akşam ayazı cumbada yatar Mahmure. Rastık çekerek Mahmure, yastık dikerek Mahmure. Yaşar yuvada kuş gibi, sek sek sekerek Mahmure. *** Rastık çekerek Mahmure, yastık dikerek Mahmure. Yaşar yuvada kuş gibi, sek sek sekerek Mahmure. *** Şıkır şıkır şıkır da, Tıkır tıkır tıkır da, fıkır fıkır fıkır da Mahmure Şıkır şıkır şıkır da, Tıkır tıkır tıkır da, fıkır fıkır fıkır da Mahmure *** Rastık çekerek Mahmure, yastık dikerek Mahmure. Yaşar yuvada kuş gibi, sek sek sekerek Mahmure. *** Olurken her şey tarihin tenceresinde aşure, Kahve de içer keyifle penceresinde Mahmure. Rastık çekerek Mahmure, yastık dikerek Mahmure. Yaşar yuvada kuş gibi, sek sek sekerek Mahmure. *** Rastık çekerek Mahmure, yastık dikerek Mahmure. Yaşar yuvada kuş gibi, sek sek sekerek Mahmure. *** Şıkır şıkır şıkır da, Tıkır tıkır tıkır da, fıkır fıkır fıkır da Mahmure *** Şıkır şıkır şıkır da, Tıkır tıkır tıkır da, fıkır fıkır fıkır da Mahmure *** Rastık çekerek Mahmure, yastık dikerek Mahmure. Yaşar yuvada kuş gibi, sek sek sekerek Mahmure. *** Rastık çekerek Mahmure, yastık dikerek Mahmure. Yaşar yuvada kuş gibi, sek sek sekerek Mahmure.

Abone Sana kaptırmam ben onu İki yıl kaç bölüm oldu Daha çok sürer bu dizi Hiç kaçırmam saatini *** Onu ilk gördüğüm zaman Pat bayıldım aman aman Annem bu iş olur dedi Ruhumuz uydu tastamam *** Kızların hepsi peşinde Gözü yok ki hiç birinde Hem ona ben aboneyim Bütün biletler cebimde *** Aboneyim abone Biletleri cebimde Ballı lokma tatlısı Aman haydi hayırlısı *** Aboneyim abone Biletleri cebimde Ballı lokma tatlısı Aman haydi hayırlısı *** Aboneyim abone Biletleri cebimde Ballı lokma tatlısı Aman haydi hayırlısı *** Aboneyim abone Biletleri cebimde Ballı lokma tatlısı Aman haydi hayırlısı *** Efervesan vitaminler Gece sütü çiğ yumurta Sinirlenince her şeyi Deviriyor bir yumrukta *** Joging onda kayak onda Su altı üstü sporu Şaştım üç lisan biliyor Okumuş çocuk boru mu *** Boyu bir seksen beş değil Kilo kırk sekiz buçukta Bütün imkanları tamam Hanlar hamamlar babadan *** Aboneyim abone Biletleri cebimde Ballı lokma tatlısı Aman haydi hayırlısı *** Aboneyim abone Biletleri cebimde Ballı lokma tatlısı Aman haydi hayırlısı *** Aboneyim abone Biletleri cebimde Ballı lokma tatlısı Aman haydi hayırlısı *** Aboneyim abone Biletleri cebimde Ballı lokma tatlısı Aman haydi hayırlısı *** Aboneyim abone Biletleri cebimde Ballı lokma tatlısı Aman haydi hayırlısı *** Aboneyim abone Biletleri cebimde Ballı lokma tatlısı Aman haydi hayırlısı *** Daha bir güzelleştim Bu aşk yaradı bana Herkes dalga geçse de Darısı başınıza *** Aboneyim abone Biletleri cebimde Ballı lokma tatlısı Aman haydi hayırlısı *** Aboneyim abone Biletleri cebimde Ballı lokma tatlısı Aman haydi hayırlısı Aboneyim abone

Affetmedim Kendimi Bir günah işledim, kaybettim seni Bilirim geriye dönmezsin Bir günah işledim, çok üzdüm seni Bilirim bir daha sevmezsin * Her gece seni özlediğimi söylesem de Faydası yok, bilirim Her gece seni unutmak için sevişsem de Sen başkaydın sevgilim * Ben hatalarım için, Sana yaptıklarım için, Hiç affetmedim kendimi. İnan bana Hala sızın içimde Ağlarım düşündükçe Hiç affetmedim kendimi

Ah Canım Vah Canım Böylesine suskun böylesine puskun Olurmu bu devirde diye kendine Birgün olsun hiç sordunmu Öylesine mahsun öylesine masum Niye böyle doğmuşum diye gelecekten hiç korkulurmu? Pozitif düşüncede kazanır... Pozitif düşüncede kazanır Pozitif düşüncede kazanır İşlemeyen paslanır Ah canım vah canım Üzme tatlı canını Geçer bu yara ancak Düşünürsek canım Biliyoruz maddiyat görüyoruz başını almış İnsan denen insanoğlu uykuya dalarsa başını yakarmış Dönüyoruz hep beraber dönüyoruz aynı yöne Doğası bu kanunu şu diye duraklamak sence mecbur mu?

Parolayı Söyle Nihayet işte, karşılaştık Paylaşalım senle kozumuzu Yalancı sözlerini süsleme artık Kalmadı zevki bu çocuk oyunun *** İlk günkü gibi değilim artık Çok değiştim tarzım böyle İlk günkü gibi değilim artık Ben değiştim şeklim böyle *** Parolayı söyle bundan böyle Saatini bana kur sakın ha gecikme Alışıksın karışık acemi aşklara Yine yine gel mumları yakmaya *** Parolayı söyle bundan böyle Saatini bana kur sakın ha gecikme Alışıksın karışık acemi aşklara Yine yine gel mumları yakmaya *** Olmadı baktın çek git yoluna Zorlama vazgeç kendini yorma Pembe gülü kurut aşkımın adına Sakla bu anı tavan arasında *** İlk günkü gibi değilim artık Çok değiştim tarzım böyle İlk günkü gibi değilim artık Ben değiştim şeklim böyle *** Parolayı söyle bundan böyle Saatini bana kur sakın ha gecikme Alışıksın karışık acemi aşklara Yine yine gel mumları yakmaya Parolayı söyle bundan böyle Saatini bana kur sakın ha gecikme Alışıksın karışık acemi aşklara Yine yine gel mumları yakmaya *** Parolayı söyle bundan böyle Saatini bana kur sakın ha gecikme Alışıksın karışık acemi aşklara Yine yine gel mumları yakmaya Parolayı söyle bundan böyle Saatini bana kur sakın ha gecikme Alışıksın karışık acemi aşklara Yine yine gel mumları yakmaya

Ben Böyleyim İşte ben böyleyim işte içimde bir garip coşku gözlerimde bir garip tutku ben böyleyim işte hayatım bir oyun sanki belki çok zor anlamak beni her anım güneşli sımsıcak bir yaz günü gibi hep ellerimde bembeyaz bir sevgi demeti gökyüzünde bir bulutta yaşarmış gibi hissederim kendimi istese karanlık sonsuz olsun sevdiğim o şarkı sussun günlerim özlemle dolsun ben böyleyim kaybolup gitsin ümitler açmaz olsun pembe güller böyleyim ben, böyleyim işte

Gittin Gideli Gittin gideli Acılardayım yapayalnızım çok özledim Gittin gideli Güneşin tadı sevdanın adı bende hâl kalmadı Seni özledim *** Gittin gideli değişen bir şey yok şimdi Buralarda ben hep aynı benim şimdi Sen sakın meraklanma Gittin gideli değişen bir şey yok şimdi Buralarda ben hep aynı benim şimdi Sen nasılsın uzaklarda *** Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli *** Gittin gideli Dualarımı duyarsın diye sana yolladım Duvarlar örüp Ben hasretime delice duygular yaşayıp içinde Seni bekledim *** Gittin gideli değişen bir şey yok şimdi Buralarda ben hep aynı benim şimdi Sen sakın meraklanma Gittin gideli değişen bir şey yok şimdi Buralarda ben hep aynı benim şimdi Sen nasılsın uzaklarda *** Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli Gittin gideli, gittin gideli, gittin gideli