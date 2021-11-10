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7/24 Dinle Gökhan Tepe
Gökhan Tepe

Gökhan Tepe

En Çok Dinlenen Gökhan Tepe Şarkıları

Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yürü Yüreğim

Gökhan Tepe 04:44
02

Yalan Olur

Gökhan Tepe 04:04
03

Yak Ateşinle

Gökhan Tepe 03:31
04

Vur

Gökhan Tepe 03:27
05

Veda Makamı

Gökhan Tepe 04:29

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