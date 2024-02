Gökhan Tepe

Bir gün bakmışsın günler geçmiş Aşklar sona ermiş, terkedilmiş Benden sana kalan bir kaç anı of Gözleyecek her gün yollarımı Sensizlik çok zor diyeceksin Sözlerime kanıp döneceksin Bir gurur uğruna yaktım seni of Üzgünüm birtanem aldattın beni Dönmem, bir daha dönmem Bekleme beni sen aldattın sen Dönmem, bir daha dönmem Bekleme beni sen aldattın sen Bir gün bakmışsın günler geçmiş Aşklar sona ermiş, terkedilmiş Benden sana kalan bir kaç anı of Gözleyecek her gün yollarımı Sensizlik çok zor diyeceksin Sözlerime kanıp döneceksin Bir gurur uğruna yaktım seni of Üzgünüm birtanem aldattın beni Dönmem, bir daha dönmem Bekleme beni sen aldattın sen Dönmem, bir daha dönmem Bekleme beni sen aldattın sen Dönmem, bir daha dönmem Of, dönmem, bir daha dönmem Bekleme beni sen aldattın sen