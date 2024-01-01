Gökhan Tepe

Ah, dönülmez akşamın ufkundayız Vakit çok geç Bu son fasıldır ey ömrüm Nasıl geçersen geç Bu son fasıldır ey ömrüm Nasıl geçersen geç Cihana bir daha gelmek hayal edilse bile Avunmak istemeyiz böyle bir teselliyle Ah, geniş kanatları boşlukta simsiyah açı var Ve ortasında güneş doğmayan büyük kapıdan Geçince başlayacak bitmeyen sükün bu gece Burulba karşı bu son bahçelerde keyfince ah Ya şevk içinde harap ol Ya aşk içinde gönül Ya lale açmalıdır göğsümüzde, yahut gül Ya lale açmalıdır göğsümüzde, yahut gül Ah dönülmez akşamın ufkundayız vakit çok geç