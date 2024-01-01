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7/24 Dinle Yürü Yüreğim

Yürü Yüreğim Şarkı Sözleri

Gökhan Tepe Yürü Yüreğim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gökhan Tepe Yürü Yüreğim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yürü Yüreğim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Gökhan Tepe

Gökhan Tepe

Yürü Yüreğim

  • Emrine Amade

  • İnsanoğlu

  • Yürü Yüreğim

  • Gel Aşkım

  • Yaz Gecesi

  • Oldu

  • Kaç Kere

  • Evire Çevire

  • Unut Kalbim

  • Bu Yüzden

  • Tarih Oldun

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