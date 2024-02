Gökhan Tepe

Eylül Ne yazsam senin harflerin her fırsatta keşke diyor Bir gururun bedelini son pişmanlıkla ödüyor Ne yapsam kapanmıyor kalbindeki yara izi Aldığım her nefeste özlüyorum ikimizi Her aşkın sonu kıyamet Bıraktığın akşamlarda Hayat kimi yakıştırır sol yanıma senden sonra En çok Eylülde ağlar aşk Bir canı uğurlar gibi Gözlerimizde biriken deli yağmurlar gibi En çok Eylülde ağlar aşk Son izleri siler gibi Tüm zalimlerin yerine, Tanrıdan af diler gibi En çok Eylül`de ağlar aşk Bir canı uğurlar gibi Gözlerimizde biriken deli yağmurlar gibi En çok Eylül`de ağlar aşk Son izleri siler gibi Tüm zalimlerin yerine, Tanrıdan af diler gibi Ne yazsam senin harflerin her fırsatta keşke diyor Bir gururun bedelini son pişmanlıkla ödüyor Ne yapsam kapanmıyor kalbindeki yara izi Aldığım her nefeste özlüyorum ikimizi Her aşkın sonu kıyamet Bıraktığın akşamlarda Hayat kimi yakıştırır sol yanıma senden sonra En çok Eylülde ağlar aşk Bir canı uğurlar gibi Gözlerimizde biriken deli yağmurlar gibi En çok Eylül`de ağlar aşk Son izleri siler gibi Tüm zalimlerin yerine, Tanrıdan af diler gibi En çok Eylül`de ağlar aşk Bir canı uğurlar gibi Gözlerimizde biriken deli yağmurlar gibi En çok Eylül`de ağlar aşk Son izleri siler gibi Tüm zalimlerin yerine, Tanrıdan af diler gibi En çok Eylül`de ağlar aşk Son izleri siler gibi Tüm zalimlerin yerine, Tanrıdan af diler gibi

Adı Aşk Olsun Al beni yeni baştan yaz Cümleler kurup hayatı dolduralım Her gece nefesinle uyut Saati kurup zamanı durduralım *** Aklıma gelince ağlarım, gülerim Kendime, zor günler geçmiş kutlayalım *** İstersen adını hiç koymayalım Nazarlardan korusun diye Allah'ım Yıllarca başımız bir yastıkta Birlikte yaşlanalım *** İstersen adı aşk olsun diyelim Zor günler bize ders olsun güzelim Her sevene nasip olmazmış böyle Kıymetini bilelim *** Al beni yeni baştan yaz Cümleler kurup hayatı dolduralım Her gece nefesinle uyut Saati kurup zamanı durduralım *** Aklıma gelince ağlarım, gülerim Kendime, zor günler geçmiş kutlayalım *** İstersen adını hiç koymayalım Nazarlardan korusun diye Allah'ım Yıllarca başımız bir yastıkta Birlikte yaşlanalım *** İstersen adı aşk olsun diyelim Zor günler bize ders olsun güzelim Her sevene nasip olmazmış böyle Kıymetini bilelim *** İstersen adını hiç koymayalım Nazarlardan korusun diye Allah'ım Yıllarca başımız bir yastıkta Birlikte yaşlanalım *** İstersen adı aşk olsun diyelim Zor günler bize ders olsun güzelim Her sevene nasip olmazmış böyle Kıymetini bilelim

Ayrılık Hali Bir rüya gördüm, her yanım beyaz Mavi bir masa, üstünde çiçekli yaz Radyoda bir ses, öyle efkârlı bir saz Kalbimin renkleri ne çok ne az *** Bir tren geçti şehrin ufkundan Başka bir seyir, bu defa hayli uzak Çıkmazlar hayalimde saklanmış bir ihtimal Olsa da bu defa bana yasak *** Çok mu erken özledim seni? Ondan mı bu kederli dillerin? Ayrıntılara gerek yok hani İsmi üstünde, ayrılık hâli *** Çok mu erken özledim seni? Ondan mı bu kederli dillerin? Ayrıntılara gerek yok hani İsmi üstünde, ayrılık hâli *** Bir rüya gördüm, her yanım beyaz Mavi bir masa, üstünde çiçekli yaz Radyoda bir ses, öyle efkârlı bir saz Kalbimin renkleri ne çok ne az *** Bir tren geçti şehrin ufkundan Başka bir seyir, bu defa hayli uzak Çıkmazlar hayalimde saklanmış bir ihtimal Olsa da bu defa bize yasak *** Çok mu erken özledim seni? Ondan mı bu kederli dillerin? Ayrıntılara gerek yok hani İsmi üstünde, ayrılık hâli *** Çok mu erken özledim seni? Ondan mı bu kederli dillerin? Ayrıntılara gerek yok hani İsmi üstünde, ayrılık hâli *** Bir rüya gördüm, her yanım beyaz Mavi bir masa, üstünde çiçekli yaz

Beyaz Ben kayboldu sanmıştım meğer sendeymiş Görür görmez anladım hemen o anda Sarı sandıklara kilitlemiştim aşkımızı Sahip çıkmışsın canım eksik olma *** Nasıl özlemiş kalbim böyle atmayı Oysa yerini bile unuttum hanidir Bazen hayat vermek ister aldıklarını Mucizeler hep böyle ansızın gelir *** Teşekkür ederim böyle baktığın için Teşekkürler aklımda kaldığın için Karanlıktan korkmuyorum eskisi gibi Senin yanın en aydınlık beyaz benim için *** Teşekkür ederim böyle baktığın için Teşekkürler aklımda kaldığın için Karanlıktan korkmuyorum eskisi gibi Senin yanın en aydınlık beyaz benim için *** Ben kayboldu sanmıştım meğer sendeymiş Görür görmez anladım hemen o anda Sarı sandıklara kilitlemiştim aşkımızı Sahip çıkmışsın canım eksik olma *** Nasıl özlemiş kalbim böyle atmayı Oysa yerini bile unuttum hanidir Bazen hayat vermek ister aldıklarını Mucizeler hep böyle ansızın gelir *** Teşekkür ederim böyle baktığın için Teşekkürler aklımda kaldığın için Karanlıktan korkmuyorum eskisi gibi Senin yanın en aydınlık beyaz benim için *** Teşekkür ederim böyle baktığın için Teşekkürler aklımda kaldığın için Karanlıktan korkmuyorum eskisi gibi Senin yanın en aydınlık beyaz benim için

Tanrım Dert Vermesin Duymayacağım, söylediklerin umurunda değil Kulağım sağır kör aşkın gözüm, bitirme sözü Bilmeyeceğim inandığın bana göre değil Zamanla geçmez ayrılığın izi bitirme bizi *** Biraz yorgunuz belki olsun sarılır dinleniriz aşka Hayatta ne dört dörtlük ki Tanrım dert vermesin başka *** Biraz kırgınız belki, olsun döneriz en başına Aşk bu zaten kim çözmüş Tanrım dert vermesin başka *** Yanmayacağım kor ateşlerde elimde değil Yüreğim deli yarası ağır yanında yatır Tutmayacağım hesaplarını dert kalıcı değil Dönecek elbet yüzünün rengi karartma bizi *** Biraz yorgunuz belki olsun sarılır dinleniriz aşka Hayatta ne dört dörtlük ki Tanrım dert vermesin başka *** Biraz kırgınız belki, olsun döneriz en başına Aşk bu zaten kim çözmüş Tanrım dert vermesin başka *** Biraz yorgunuz belki olsun sarılır dinleniriz aşka Hayatta ne dört dörtlük ki Tanrım dert vermesin başka *** Biraz kırgınız belki, olsun döneriz en başına Aşk bu zaten kim çözmüş Tanrım dert vermesin başka

Üç Kelime Sessiz kaldık uyuyan şehir gibi Güneş hiç doğmadı üstümüze Yüzer sandık gururdan gemileri Bu kez şans gülmedi yüzümüze *** Bir adım sen gel ya da ben Anlaşırız belki bir yerinden Dönüşü yok sonra ne yazık Mutluluk gidince elimizden *** Yok sebebi Bunu biliyoruz belki de Geçerdi ömür bile *** Üç kelime Seni seviyorum sevgilim Yeterdi şu kimsesiz kalbime *** Sessiz kaldık uyuyan şehir gibi Güneş hiç doğmadı üstümüze Yüzer sandık gururdan gemileri Bu kez şans gülmedi yüzümüze *** Bir adım sen gel ya da ben Anlaşırız belki bir yerinden Dönüşü yok sonra ne yazık Mutluluk gidince elimizden *** Yok sebebi Bunu biliyoruz belki de Geçerdi ömür bile *** Üç kelime Seni seviyorum sevgilim Yeterdi şu kalbime *** Yok nedeni Bunu biliyoruz belki de Geçerdi ömür bile Üç kelime Seni seviyorum sevgilim Yeterdi şu kimsesiz kalbime *** Yok sebebi Bunu biliyoruz belki de Geçerdi ömür bile *** Üç kelime Seni seviyorum sevgilim Yeter mi kırdığım kalbine?

Ay Tutulması Takılmış da gitmiş kalbim Vefasız yârin peşinden Yakınmış da uzak kalmış Uyandırmışlar düşünden Hangi ara bitti güzel, mutlu günler? Işıklı geceler ner'de? Geceler, "Zor" dediler Kalanların gidenleri unutması "Ağlama, gül", dediler Bu gördüğün belki de ay tutulması Belki de şimdi tam sırası Biraz gelsen, biraz kalsan Biraz hâlim' sorsan çok mu? Bir umut ver, ey vefasız Senin vicdanın yok mu? Takılmış da gitmiş kalbim Vefasız yârin peşinden Yakınmış da uzak kalmış Uyandırmışlar düşünden Hangi ara bitti güzel, mutlu günler? Işıklı geceler ner'de? Geceler, "Zor" dediler Kalanların gidenleri unutması "Ağlama, gül", dediler Bu gördüğün belki de ay tutulması Belki de şimdi tam sırası Biraz gelsen, biraz kalsan Biraz hâlim' sorsan çok mu? Bir umut ver, ey vefasız Senin vicdanın yok mu?

Veda Makamı Nerde telli duvaklı evvel zaman aşkları Nerde o allı güllü sevdanın şarkıları Nerde o ömür boyu huzur veren dostluklar Güneşin vedasıyla düşen yapraklar *** Yanaklara mendil olan omuzlara ne oldu Samanlıkta seyran olan gönüllere ne oldu Herkes kalbini yormuş sevmeleri unutup Aşklar sahile vurmuş şişe içinde mektup *** Şimdi siyah beyaz filmler gibi Güzelim sevdalar da bitti Özlemler hayaller veda makamı Şarkıların canı cennete gitti *** Şimdi siyah beyaz filmler gibi Güzelim sevdalar da bitti Özlemler hayaller veda makamı Şarkıların canı cennete gitti *** Nerde telli duvaklı evvel zaman aşkları Nerde o allı güllü sevdanın şarkıları Nerde o ömür boyu huzur veren dostluklar Güneşin vedasıyla düşen yapraklar *** Yanaklara mendil olan omuzlara ne oldu Samanlıkta seyran olan gönüllere ne oldu Herkes kalbini yormuş sevmeleri unutup Aşklar sahile vurmuş şişe içinde mektup *** Şimdi siyah beyaz filmler gibi Güzelim sevdalar da bitti Özlemler hayaller veda makamı Şarkıların canı cennete gitti *** Şimdi siyah beyaz filmler gibi Güzelim sevdalar da bitti Özlemler hayaller veda makamı Şarkıların canı cennete gitti *** Şimdi siyah beyaz filmler gibi Güzelim sevdalar da bitti Özlemler hayaller veda makamı Şarkıların canı cennete gitti