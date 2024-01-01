Gökhan Tepe

-
Sol yanım söndü, yanmıyor artık
Bayıldığım aşktan şehir zifiri karanlık
Kayboldu herkes ne isim ne de bir adres
Fakir bir hasret elimde şimdi senden emanet
***
Oysa serin dallarımda yeşillerin vardı
İklim hep bahardı bazen yağmur da yağardı
***
Tüm bunlar sanki aylar yıllarca önceydi
Gelsen de anlatsam sana öyleydi böyleydi
***
Şimdi hangi cehennemi cennet yapıyorsun?
Hangi kurak topraklara güller ekiyorsun?
Her kimle ve neredeysen dön ne olursun?
Bıraktığın bu yerde çok özleniyorsun
***
Sol yanım söndü, yanmıyor artık
Bayıldığım aşktan şehir zifiri karanlık
***
Oysa serin dallarımda yeşillerin vardı
İklim hep bahardı bazen yağmur da yağardı
***
Tüm bunlar sanki aylar yıllarca önceydi
Gelsen de anlatsam sana öyleydi böyleydi
***
Şimdi hangi cehennemi cennet yapıyorsun?
Hangi kurak topraklara güller ekiyorsun?
Her kimle ve neredeysen dön ne olursun?
Bıraktığın bu yerde çok özleniyorsun
***
Şimdi hangi cehennemi cennet yapıyorsun?
Hangi kurak topraklara güller ekiyorsun?
Her kimle ve neredeysen dön ne olursun?
Bıraktığın bu yerde çok özleniyorsun
-
Gerçek mi bu hal?
Gerçekten mi gidiyorsun?
Neden kal demeye tutuk bu dilim?
Bir garip halim
***
Alışkanlık denen duvar yıkıldı sanki bu sefer
Geçip gitmene yürekten ben izin verdim
Olmuyor olamıyorken zorlamaktan yoruldum biraz
Biraz kırgın, öfkeli biraz nihayet kabul ettim
***
İnşallah dönmezsin geri çok sefer olduğu gibi
Zor olsa da unutup seni yaşarım ben de
Malum ya ayrılık hali, biri haklı hep suçlu biri
İçin rahat olsun senin e mi?
Günahın bende
***
Gerçek mi bu hal?
Gerçekten mi gidiyorsun?
Neden kal demeye tutuk bu dilim?
Bir garip halim
***
Alışkanlık denen duvar yıkıldı sanki bu sefer
Geçip gitmene yürekten ben izin verdim
Olmuyor olamıyorken zorlamaktan yoruldum biraz
Biraz kırgın, öfkeli biraz nihayet kabul ettim
***
İnşallah dönmezsin geri çok sefer olduğu gibi
Zor olsa da unutup seni yaşarım ben de
Malum ya ayrılık hali, biri haklı hep suçlu biri
İçin rahat olsun senin e mi?
Günahın bende
***
İnşallah dönmezsin geri çok sefer olduğu gibi
Zor olsa da unutup seni yaşarım ben de
Malum ya ayrılık hali, biri haklı hep suçlu biri
İçin rahat olsun senin e mi?
Günahın bende
***
İnşallah
İçin rahat olsun senin e mi?
Günahın bende
-
Sol yanım söndü, yanmıyor artık
Bayıldığım aşktan şehir zifiri karanlık
Kayboldu herkes ne isim ne de bir adres
Fakir bir hasret elimde şimdi senden emanet
***
Oysa serin dallarımda yeşillerin vardı
İklim hep bahardı bazen yağmur da yağardı
***
Tüm bunlar sanki aylar yıllarca önceydi
Gelsen de anlatsam sana öyleydi böyleydi
***
Şimdi hangi cehennemi cennet yapıyorsun?
Hangi kurak topraklara güller ekiyorsun?
Her kimle ve neredeysen dön ne olursun?
Bıraktığın bu yerde çok özleniyorsun
***
Sol yanım söndü, yanmıyor artık
Bayıldığım aşktan şehir zifiri karanlık
***
Oysa serin dallarımda yeşillerin vardı
İklim hep bahardı bazen yağmur da yağardı
***
Tüm bunlar sanki aylar yıllarca önceydi
Gelsen de anlatsam sana öyleydi böyleydi
***
Şimdi hangi cehennemi cennet yapıyorsun?
Hangi kurak topraklara güller ekiyorsun?
Her kimle ve neredeysen dön ne olursun?
Bıraktığın bu yerde çok özleniyorsun
***
Şimdi hangi cehennemi cennet yapıyorsun?
Hangi kurak topraklara güller ekiyorsun?
Her kimle ve neredeysen dön ne olursun?
Bıraktığın bu yerde çok özleniyorsun
-
Yudum yudum çeker beni içine ayrılık
Gönül kırık, kalp kırık, değişen bir şey yok
Hayat dedim, sınav dedim, bir dersti bu öğrendim
Bugün yarın biter dedim, değişen bir şey yok
***
Aman aman aman
Yalan dünya
***
Gittin, geldin de yine mi beni buldun kader?
Ölçtün, biçtin de yine mi beni seçtin kader?
Öldüm bittim yeter artık yeter
Senin hiç işin gücün yok mu birader?
***
Gittin, geldin de yine mi beni buldun kader?
Ölçtün, biçtin de yine mi beni seçtin kader?
Öldüm bittim yeter artık yeter
Senin hiç işin gücün yok mu birader?
***
Yudum yudum çeker beni içine ayrılık
Gönül kırık, kalp kırık, değişen bir şey yok
Hayat dedim, sınav dedim, bir dersti bu öğrendim
Bugün yarın biter dedim, değişen bir şey yok
***
Aman aman aman
Yalan dünya
***
Gittin, geldin de yine mi beni buldun kader?
Ölçtün, biçtin de yine mi beni seçtin kader?
Öldüm bittim yeter artık yeter
Senin hiç işin gücün yok mu birader?
***
Gittin, geldin de yine mi beni buldun kader?
Ölçtün, biçtin de yine mi beni seçtin kader?
Öldüm bittim yeter artık yeter
Senin hiç işin gücün yok mu birader?
***
Gittin, geldin de yine mi beni buldun kader?
Ölçtün, biçtin de yine mi beni seçtin kader?
Öldüm bittim yeter artık yeter
Senin hiç işin gücün yok mu birader?
-
Lay Lala Lay Lala Lay Lala la
Lay Lala Lay Lala Lay Lala la
Lay Lala Lay Lala Lay Lala la
Lay Lala Lay Lala Lay Lala la
***
Dağılmışım yine
Derdinle bu gece
Toplanma ihtimal yok
Hüzünde şarkılar
Demlenmişim yine
Senin benden haberin yok
***
Saymıyorum bu zamansız hasreti
Yalnız kalmak kader değil
Korkmuyorum göze aldım her şeyi
Canımın canı senden başka yerim yok
İnan bana
***
Ne dost tanırım, ne düşman gözümde
Bir hak bilirim bir de aşk içimde
Hayat dediğin geçiyor seviyorsan söyle
Düşünmeden koşar gelirim
Seninle her yere
***
Ne dost tanırım ne düşman gözümde
Bir hak bilirim bir de aşk içimde
Hayat dediğin geçiyor seviyorsan söyle
Düşünmeden koşar gelirim
Seninle her yere
***
Lay Lala Lay Lala Lay Lala la
Lay Lala Lay Lala Lay Lala la
Lay Lala Lay Lala Lay Lala la
Lay Lala Lay Lala Lay Lala la
***
Dağılmışım yine
Derdinle bu gece
Toplanma ihtimal yok
Hüzünde şarkılar
Demlenmişim yine
Senin benden haberin yok
***
Saymıyorum bu zamansız hasreti
Yalnız kalmak kader değil
Korkmuyorum göze aldım her şeyi
Canımın canı senden başka yerim yok
İnan bana
***
Ne dost tanırım ne düşman gözümde
Bir hak bilirim bir de aşk içimde
Hayat dediğin geçiyor seviyorsan söyle
Düşünmeden koşar gelirim
Seninle her yere
***
Ne dost tanırım ne düşman gözümde
Bir hak bilirim bir de aşk içimde
Hayat dediğin geçiyor seviyorsan söyle
Düşünmeden koşar gelirim
Seninle her yere
-
Kim bilir kaç günde unutur
Kaç yılda alışır yürek yokluğuna
Kaç güneş söndürür kaç kalbi küstürür
Aşka karın tokluğuna
Ne yazık ayrılık aşkın adında
Mutluluk olduğu kadar tadında
Ne kadar isyan etsek ne söylesek
Yerinde unutulmak var günün birinde
Olsun yine dertliyiz yine dipteyiz
Olsun ilk defa değil bugün de gelmedin ya
Senin canın sağolsun
Olsun yine dertliyiz yine dipteyiz
Olsun ilk defa değil bugün de gelmedin ya
Senin canın sağolsun
Uyuyup uyanayım çabucak yarın olsun
Bugün o gün değil yine de gelmesin ya
Senin canın sağolsun
-
Sen bana bu sevdayı cennetten mi getirdin?
Yeni doğmuş bebeğin elleri kadar masum
Yüzünde sevgiden nur, yanında sonsuz huzur
Ben bildiğin herkese senden bahsediyorum
***
Kalbine aldığın için
Nedensiz sevdiğin için
Kendimi çok özel hissediyorum
***
Hiç kimse senin gibi can vermedi kalbime
Sen bana Allah’ın bir armağanısın
Kimsenin gözlerinde hayat bulmadım böyle
Ömrümün son masalı
Dünya ahret aşkımsın
-
Sen sevgimin ölümsüz sahibi
Sen aşkların en güzel tarifi
Uzanıp yıldızlara
Doğmadan güneş daha
Sarılıp kalsam sana ve söylesem haykırarak
Kalbimin can güvenliğisin
Sen kurduğum en güzel cümlesin
Öyle masum, öyle içten
Bilemezsin, bilemezsin
Kalbimin can güvenliğisin
Sen ruhumun vazgeçilmezisin
Sonsuza kadar izin vermem
Gidemezsin, gidemezsin
Sen sevgimin ölümsüz sahibi
Sen aşkların en güzel tarifi
Uzanıp yıldızlara
Doğmadan güneş daha
Sarılıp kalsam sana ve söylesem haykırarak
Kalbimin can güvenliğisin
Sen kurduğum en güzel cümlesin
Öyle masum, öyle içten
Bilemezsin, bilemezsin
Kalbimin can güvenliğisin
Sen ruhumun vazgeçilmezisin
Sonsuza kadar izin vermem
Gidemezsin, gidemezsin
Kalbimin can güvenliğisin
Sen kurduğum en güzel cümlesin
Öyle masum, öyle içten
Bilemezsin, bilemezsin
Kalbimin can güvenliğisin
Sen ruhumun vazgeçilmezisin
Sonsuza kadar izin vermem
Gidemezsin, gidemezsin
Sen benim her şeyimsin