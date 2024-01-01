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7/24 Dinle Seninle Her Yere

Seninle Her Yere Şarkı Sözleri

Gökhan Tepe Seninle Her Yere şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gökhan Tepe Seninle Her Yere şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Seninle Her Yere sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Gökhan Tepe

Gökhan Tepe

Seninle Her Yere

  • Gelsen De Anlatsam (Erdem Kınay)

  • Günahın Bende

  • Gelsen De Anlatsam

  • Kader

  • Seninle Her Yere

  • Ayrılık Aşkın Adında

  • Armağan

  • Sonsuza Kadar

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