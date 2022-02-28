Gökhan Tepe

Gelsen De Anlatsam Sol yanım söndü, yanmıyor artık Bayıldığım aşktan şehir zifiri karanlık Kayboldu herkes ne isim ne de bir adres Fakir bir hasret elimde şimdi senden emanet *** Oysa serin dallarımda yeşillerin vardı İklim hep bahardı bazen yağmur da yağardı *** Tüm bunlar sanki aylar yıllarca önceydi Gelsen de anlatsam sana öyleydi böyleydi *** Şimdi hangi cehennemi cennet yapıyorsun? Hangi kurak topraklara güller ekiyorsun? Her kimle ve neredeysen dön ne olursun? Bıraktığın bu yerde çok özleniyorsun *** Sol yanım söndü, yanmıyor artık Bayıldığım aşktan şehir zifiri karanlık *** Oysa serin dallarımda yeşillerin vardı İklim hep bahardı bazen yağmur da yağardı *** Tüm bunlar sanki aylar yıllarca önceydi Gelsen de anlatsam sana öyleydi böyleydi *** Şimdi hangi cehennemi cennet yapıyorsun? Hangi kurak topraklara güller ekiyorsun? Her kimle ve neredeysen dön ne olursun? Bıraktığın bu yerde çok özleniyorsun *** Şimdi hangi cehennemi cennet yapıyorsun? Hangi kurak topraklara güller ekiyorsun? Her kimle ve neredeysen dön ne olursun? Bıraktığın bu yerde çok özleniyorsun

Günahın Bende Gerçek mi bu hal? Gerçekten mi gidiyorsun? Neden kal demeye tutuk bu dilim? Bir garip halim *** Alışkanlık denen duvar yıkıldı sanki bu sefer Geçip gitmene yürekten ben izin verdim Olmuyor olamıyorken zorlamaktan yoruldum biraz Biraz kırgın, öfkeli biraz nihayet kabul ettim *** İnşallah dönmezsin geri çok sefer olduğu gibi Zor olsa da unutup seni yaşarım ben de Malum ya ayrılık hali, biri haklı hep suçlu biri İçin rahat olsun senin e mi? Günahın bende *** Gerçek mi bu hal? Gerçekten mi gidiyorsun? Neden kal demeye tutuk bu dilim? Bir garip halim *** Alışkanlık denen duvar yıkıldı sanki bu sefer Geçip gitmene yürekten ben izin verdim Olmuyor olamıyorken zorlamaktan yoruldum biraz Biraz kırgın, öfkeli biraz nihayet kabul ettim *** İnşallah dönmezsin geri çok sefer olduğu gibi Zor olsa da unutup seni yaşarım ben de Malum ya ayrılık hali, biri haklı hep suçlu biri İçin rahat olsun senin e mi? Günahın bende *** İnşallah dönmezsin geri çok sefer olduğu gibi Zor olsa da unutup seni yaşarım ben de Malum ya ayrılık hali, biri haklı hep suçlu biri İçin rahat olsun senin e mi? Günahın bende *** İnşallah İçin rahat olsun senin e mi? Günahın bende