Gökhan Tepe

Sol yanım söndü, yanmıyor artık Bayıldığım aşktan şehir zifiri karanlık Kayboldu herkes ne isim ne de bir adres Fakir bir hasret elimde şimdi senden emanet *** Oysa serin dallarımda yeşillerin vardı İklim hep bahardı bazen yağmur da yağardı *** Tüm bunlar sanki aylar yıllarca önceydi Gelsen de anlatsam sana öyleydi böyleydi *** Şimdi hangi cehennemi cennet yapıyorsun? Hangi kurak topraklara güller ekiyorsun? Her kimle ve neredeysen dön ne olursun? Bıraktığın bu yerde çok özleniyorsun *** Sol yanım söndü, yanmıyor artık Bayıldığım aşktan şehir zifiri karanlık *** Oysa serin dallarımda yeşillerin vardı İklim hep bahardı bazen yağmur da yağardı *** Tüm bunlar sanki aylar yıllarca önceydi Gelsen de anlatsam sana öyleydi böyleydi *** Şimdi hangi cehennemi cennet yapıyorsun? Hangi kurak topraklara güller ekiyorsun? Her kimle ve neredeysen dön ne olursun? Bıraktığın bu yerde çok özleniyorsun *** Şimdi hangi cehennemi cennet yapıyorsun? Hangi kurak topraklara güller ekiyorsun? Her kimle ve neredeysen dön ne olursun? Bıraktığın bu yerde çok özleniyorsun

Lay Lala Lay Lala Lay Lala la Lay Lala Lay Lala Lay Lala la Lay Lala Lay Lala Lay Lala la Lay Lala Lay Lala Lay Lala la *** Dağılmışım yine Derdinle bu gece Toplanma ihtimal yok Hüzünde şarkılar Demlenmişim yine Senin benden haberin yok *** Saymıyorum bu zamansız hasreti Yalnız kalmak kader değil Korkmuyorum göze aldım her şeyi Canımın canı senden başka yerim yok İnan bana *** Ne dost tanırım, ne düşman gözümde Bir hak bilirim bir de aşk içimde Hayat dediğin geçiyor seviyorsan söyle Düşünmeden koşar gelirim Seninle her yere *** Ne dost tanırım ne düşman gözümde Bir hak bilirim bir de aşk içimde Hayat dediğin geçiyor seviyorsan söyle Düşünmeden koşar gelirim Seninle her yere *** Lay Lala Lay Lala Lay Lala la Lay Lala Lay Lala Lay Lala la Lay Lala Lay Lala Lay Lala la Lay Lala Lay Lala Lay Lala la *** Dağılmışım yine Derdinle bu gece Toplanma ihtimal yok Hüzünde şarkılar Demlenmişim yine Senin benden haberin yok *** Saymıyorum bu zamansız hasreti Yalnız kalmak kader değil Korkmuyorum göze aldım her şeyi Canımın canı senden başka yerim yok İnan bana *** Ne dost tanırım ne düşman gözümde Bir hak bilirim bir de aşk içimde Hayat dediğin geçiyor seviyorsan söyle Düşünmeden koşar gelirim Seninle her yere *** Ne dost tanırım ne düşman gözümde Bir hak bilirim bir de aşk içimde Hayat dediğin geçiyor seviyorsan söyle Düşünmeden koşar gelirim Seninle her yere