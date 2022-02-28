Seninle Her Yere Şarkı Sözleri
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Gökhan Tepe
Seninle Her Yere
-
Gerçek mi bu hal?
Gerçekten mi gidiyorsun?
Neden kal demeye tutuk bu dilim?
Bir garip halim
***
Alışkanlık denen duvar yıkıldı sanki bu sefer
Geçip gitmene yürekten ben izin verdim
Olmuyor olamıyorken zorlamaktan yoruldum biraz
Biraz kırgın, öfkeli biraz nihayet kabul ettim
***
İnşallah dönmezsin geri çok sefer olduğu gibi
Zor olsa da unutup seni yaşarım ben de
Malum ya ayrılık hali, biri haklı hep suçlu biri
İçin rahat olsun senin e mi?
Günahın bende
***
Gerçek mi bu hal?
Gerçekten mi gidiyorsun?
Neden kal demeye tutuk bu dilim?
Bir garip halim
***
Alışkanlık denen duvar yıkıldı sanki bu sefer
Geçip gitmene yürekten ben izin verdim
Olmuyor olamıyorken zorlamaktan yoruldum biraz
Biraz kırgın, öfkeli biraz nihayet kabul ettim
***
İnşallah dönmezsin geri çok sefer olduğu gibi
Zor olsa da unutup seni yaşarım ben de
Malum ya ayrılık hali, biri haklı hep suçlu biri
İçin rahat olsun senin e mi?
Günahın bende
***
İnşallah dönmezsin geri çok sefer olduğu gibi
Zor olsa da unutup seni yaşarım ben de
Malum ya ayrılık hali, biri haklı hep suçlu biri
İçin rahat olsun senin e mi?
Günahın bende
***
İnşallah
İçin rahat olsun senin e mi?
Günahın bende
-
Sol yanım söndü, yanmıyor artık
Bayıldığım aşktan şehir zifiri karanlık
Kayboldu herkes ne isim ne de bir adres
Fakir bir hasret elimde şimdi senden emanet
***
Oysa serin dallarımda yeşillerin vardı
İklim hep bahardı bazen yağmur da yağardı
***
Tüm bunlar sanki aylar yıllarca önceydi
Gelsen de anlatsam sana öyleydi böyleydi
***
Şimdi hangi cehennemi cennet yapıyorsun?
Hangi kurak topraklara güller ekiyorsun?
Her kimle ve neredeysen dön ne olursun?
Bıraktığın bu yerde çok özleniyorsun
***
Sol yanım söndü, yanmıyor artık
Bayıldığım aşktan şehir zifiri karanlık
***
Oysa serin dallarımda yeşillerin vardı
İklim hep bahardı bazen yağmur da yağardı
***
Tüm bunlar sanki aylar yıllarca önceydi
Gelsen de anlatsam sana öyleydi böyleydi
***
Şimdi hangi cehennemi cennet yapıyorsun?
Hangi kurak topraklara güller ekiyorsun?
Her kimle ve neredeysen dön ne olursun?
Bıraktığın bu yerde çok özleniyorsun
***
Şimdi hangi cehennemi cennet yapıyorsun?
Hangi kurak topraklara güller ekiyorsun?
Her kimle ve neredeysen dön ne olursun?
Bıraktığın bu yerde çok özleniyorsun
-
-
Lay Lala Lay Lala Lay Lala la
Lay Lala Lay Lala Lay Lala la
Lay Lala Lay Lala Lay Lala la
Lay Lala Lay Lala Lay Lala la
***
Dağılmışım yine
Derdinle bu gece
Toplanma ihtimal yok
Hüzünde şarkılar
Demlenmişim yine
Senin benden haberin yok
***
Saymıyorum bu zamansız hasreti
Yalnız kalmak kader değil
Korkmuyorum göze aldım her şeyi
Canımın canı senden başka yerim yok
İnan bana
***
Ne dost tanırım, ne düşman gözümde
Bir hak bilirim bir de aşk içimde
Hayat dediğin geçiyor seviyorsan söyle
Düşünmeden koşar gelirim
Seninle her yere
***
Ne dost tanırım ne düşman gözümde
Bir hak bilirim bir de aşk içimde
Hayat dediğin geçiyor seviyorsan söyle
Düşünmeden koşar gelirim
Seninle her yere
***
Lay Lala Lay Lala Lay Lala la
Lay Lala Lay Lala Lay Lala la
Lay Lala Lay Lala Lay Lala la
Lay Lala Lay Lala Lay Lala la
***
Dağılmışım yine
Derdinle bu gece
Toplanma ihtimal yok
Hüzünde şarkılar
Demlenmişim yine
Senin benden haberin yok
***
Saymıyorum bu zamansız hasreti
Yalnız kalmak kader değil
Korkmuyorum göze aldım her şeyi
Canımın canı senden başka yerim yok
İnan bana
***
Ne dost tanırım ne düşman gözümde
Bir hak bilirim bir de aşk içimde
Hayat dediğin geçiyor seviyorsan söyle
Düşünmeden koşar gelirim
Seninle her yere
***
Ne dost tanırım ne düşman gözümde
Bir hak bilirim bir de aşk içimde
Hayat dediğin geçiyor seviyorsan söyle
Düşünmeden koşar gelirim
Seninle her yere
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