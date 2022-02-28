Gökhan Tepe

Günahın Bende Gerçek mi bu hal? Gerçekten mi gidiyorsun? Neden kal demeye tutuk bu dilim? Bir garip halim *** Alışkanlık denen duvar yıkıldı sanki bu sefer Geçip gitmene yürekten ben izin verdim Olmuyor olamıyorken zorlamaktan yoruldum biraz Biraz kırgın, öfkeli biraz nihayet kabul ettim *** İnşallah dönmezsin geri çok sefer olduğu gibi Zor olsa da unutup seni yaşarım ben de Malum ya ayrılık hali, biri haklı hep suçlu biri İçin rahat olsun senin e mi? Günahın bende *** Gerçek mi bu hal? Gerçekten mi gidiyorsun? Neden kal demeye tutuk bu dilim? Bir garip halim *** Alışkanlık denen duvar yıkıldı sanki bu sefer Geçip gitmene yürekten ben izin verdim Olmuyor olamıyorken zorlamaktan yoruldum biraz Biraz kırgın, öfkeli biraz nihayet kabul ettim *** İnşallah dönmezsin geri çok sefer olduğu gibi Zor olsa da unutup seni yaşarım ben de Malum ya ayrılık hali, biri haklı hep suçlu biri İçin rahat olsun senin e mi? Günahın bende *** İnşallah dönmezsin geri çok sefer olduğu gibi Zor olsa da unutup seni yaşarım ben de Malum ya ayrılık hali, biri haklı hep suçlu biri İçin rahat olsun senin e mi? Günahın bende *** İnşallah İçin rahat olsun senin e mi? Günahın bende

Gelsen De Anlatsam Sol yanım söndü, yanmıyor artık Bayıldığım aşktan şehir zifiri karanlık Kayboldu herkes ne isim ne de bir adres Fakir bir hasret elimde şimdi senden emanet *** Oysa serin dallarımda yeşillerin vardı İklim hep bahardı bazen yağmur da yağardı *** Tüm bunlar sanki aylar yıllarca önceydi Gelsen de anlatsam sana öyleydi böyleydi *** Şimdi hangi cehennemi cennet yapıyorsun? Hangi kurak topraklara güller ekiyorsun? Her kimle ve neredeysen dön ne olursun? Bıraktığın bu yerde çok özleniyorsun *** Sol yanım söndü, yanmıyor artık Bayıldığım aşktan şehir zifiri karanlık *** Oysa serin dallarımda yeşillerin vardı İklim hep bahardı bazen yağmur da yağardı *** Tüm bunlar sanki aylar yıllarca önceydi Gelsen de anlatsam sana öyleydi böyleydi *** Şimdi hangi cehennemi cennet yapıyorsun? Hangi kurak topraklara güller ekiyorsun? Her kimle ve neredeysen dön ne olursun? Bıraktığın bu yerde çok özleniyorsun *** Şimdi hangi cehennemi cennet yapıyorsun? Hangi kurak topraklara güller ekiyorsun? Her kimle ve neredeysen dön ne olursun? Bıraktığın bu yerde çok özleniyorsun