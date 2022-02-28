Gökhan Tepe

Her yürek kayıp verir Ağır olur yenilgi Kabullenmek zor gelir Adı aşk, bu hatır değil ki *** Sevmedin, sevemedin Kabul etmek suçtu sanki Hep vermeden istedin Bu kalp benim, ödünç değil ki *** Bu kadar anla yeter Acı zamanla geçer Bilmiyorsan hiç değilse Hasrete saygı göster *** Bu kadar anla yeter Acı zamanla geçer Bilmiyorsan hiç değilse Hasrete saygı göster *** Yürü yüreğim, gidelim buralardan Aşk bizimle değil Sana buralarda bir şey olsa Kimsenin umurunda değil *** Anıları, acıları bir araya topla Yak, dağıt külleri Bize de güler bu hayat nasıl olsa Hiç umurumda değil *** Yürü yüreğim, gidelim buralardan Aşk bizimle değil Sana buralarda bir şey olsa Kimsenin umurunda değil *** Anıları, acıları bir araya topla Yak, dağıt külleri Bize de güler bu hayat nasıl olsa Hiç umurumda değil *** Her yürek kayıp verir Ağır olur yenilgi Kabullenmek zor gelir Adı aşk, bu hatır değil ki *** Sevmedin, sevemedin Kabul etmek suçtu sanki Hep vermeden istedin Bu kalp benim, ödünç değil ki *** Bu kadar anla yeter Acı zamanla geçer Bilmiyorsan hiç değilse Hasrete saygı göster *** Bu kadar anla yeter Acı zamanla geçer Bilmiyorsan hiç değilse Hasrete saygı göster *** Yürü yüreğim, gidelim buralardan Aşk bizimle değil Sana buralarda bir şey olsa Kimsenin umurunda değil *** Anıları, acıları bir araya topla Yak, dağıt külleri Bize de güler bu hayat nasıl olsa Hiç umurumda değil *** Yürü yüreğim, gidelim buralardan Aşk bizimle değil Sana buralarda bir şey olsa Kimsenin umurunda değil *** Anıları, acıları bir araya topla Yak, dağıt külleri Bize de güler bu hayat nasıl olsa Hiç umurumda değil *** E yürü yüreğim, gidelim buralardan Aşk bizimle değil Sana buralarda bir şey olsa Kimsenin umurunda değil *** Anıları, acıları bir araya topla Yak, dağıt külleri Bize de güler bu hayat nasıl olsa Hiç umurumda değil *** E yürü yüreğim, gidelim buralardan Aşk bizimle değil Sana buralarda bir şey olsa Kimsenin umurunda değil *** Anıları, acıları bir araya topla Yak, dağıt külleri Bize de güler bu hayat nasıl olsa Hiç umurumda değil